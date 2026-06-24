Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයකින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී අයර්ලන්තය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයකින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී අයර්ලන්තය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයක් ගොනු කරමින් අයර්ලන්තයට එරෙහිව තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙමින් උදාර ක්‍රීඩා ශූරත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කළාය.

නායිකාවකගේ ප්‍රගුණ ක්‍රීඩාවක්

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම පුපුරා ගිය පිතිකරුවන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටින අතාපත්තු, ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම පිතිකරණ ක්‍රීඩාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වූවාය. ක්‍රීඩාවේ මහා වේදිකාවල ලෝකමට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස ඇයගේ කීර්තිය තහවුරු කළ මෙම ඉනිම, ශ්‍රී ලංකාවට ආරක්ෂා කිරීමට ශක්තිමත් එකතුවක් ගොනු කරන්නට හේතු විය.

නායිකාවගේ ඉනිම ආක්‍රමණශීලී බවද, සංයමයද එක්සේ ගෙනා ප්‍රදර්ශනයක් විය. ඇය සිය කණ්ඩායමේ පිතිකරණ ඉනිම සිය අතින්ම පාහේ ගෙන ගොස් අයර්ලන්තයට ළඟා වීමට නොහැකි ලකුණු ඉලක්කයක් තබා ගත්තාය.

ශ්‍රී ලංකාව ජය සුරක්ෂිත කරයි

අයර්ලන්තය හොඳින්ම උත්සාහ ගත්තද, ප්‍රතිවාදීන් නිර්මාණය කළ ඉලක්කයට ළඟා වීමට ඔවුනට නොහැකි විය. ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන් ක්ෂේත්‍රයේ ශෘංගලා ක්‍රීඩාවකින් පිතිකරණ වීරෝදාර ක්‍රීඩාවට සහාය වෙමින් කණ්ඩායම් අදියරේ තරඟය ඒත්තු ගන්වන ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කර ගත්හ.

මෙම ජයග්‍රහණය තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරය සඳහා වැදගත් නැඟිටීමක් බවට පත් වූ අතර, ඉදිරි අදියරවලට ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාව ළඟා වීමේ ප්‍රයත්නයට අගනා ලකුණු සහ ඉතා වැදගත් ශක්තිය ලබා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරවය

ස්වදේශයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා අතාපත්තුගේ සතකය අපරිමිත ජාතික ආඩම්බරයේ මොහොතක් බවට පත් වනු ඇත. කණ්ඩායමේ නායිකාව ලෙසත්, වඩාත්ම බලගතු ක්‍රීඩිකාව ලෙසත්, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ කාන්තා ජාතික කණ්ඩායමේ හදවතේ ස්පන්දනය ලෙස ඇය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මෙම ක්‍රීඩා ප්‍රදර්ශනය නිසැකවම දිවයිනේ සෑම දෙසකම සිටින සහායයන් උද්යෝගයෙන් පිනවන අතර, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණය ඉදිරියට ගෙන යන විට ශ්‍රී ලංකාව බරපතළ අභියෝගයක් සිදු කරනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තු ද ඉහළ නංවනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඩොලර් බිලියන 2ක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් (CPF) දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමේ…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක කර්මාන්තය තුළ කැළඹිල්ලක් ඇති කර ඇත්තේ, දිවයිනේ සංචාරක ආදායම් අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ගණනය කිරීමකට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කිරීමත්…

24 Jun 2026 Discuss
ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss