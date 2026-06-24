Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු විශ්මය ජනක ශතකයක් ලබා දෙමින් සිය කණ්ඩායමේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු ජීවමාන කරවූ අතර, ඇය මෙතෙක් මෙම තරගාවලියේ ඉදිරිපත් වූ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන තනි පුද්ගල දස්කම් අතරට එකතු විය.

වඩාත්ම අවශ්‍ය මොහොතේ නායිකාවකගේ ප්‍රහාරය

අතාපත්තු දැඩි පීඩනයක් යටතේ අභියෝගය භාරගනිමින්, කාන්තා ක්‍රිකට්හිදී ඇය වඩාත්ම භයානක පිතිකාරිනියන් අතර සැලකෙන්නේ ඇයිදැයි ක්‍රිකට් ලෝකයට නැවත සිහිපත් කරමින් සුපිරි ශතකයක් ගෙතුවාය. ඇගේ ඉනිම ශ්‍රී ලංකාවේ එකතුවේ කොඳු නාරිය ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, තීරණාත්මක転換 ලක්ෂ්‍යයක් අවශ්‍ය වූ ව්‍යාපාරයට අලුත් විශ්වාසයක් ආදේශ කළේය.

වම්හස්ත ලෙස ක්‍රීඩා කරන මෙම ඕවරයෙන් ඕවරයට ආරම්භ කරන පිතිකාරිනිය සිය ලාක්ෂණික ආක්‍රමණශීලී ශෛලිය හා ශාන්ත සිතක් ඒකාබද්ධ කරමින්, ප්‍රබල පහර ගැසීම් හා සතුටුදායක පිතිකරු ශෛලිය නිසා විරුද්ධ පිළේ පන්දු යැවීම් ප්‍රහාරයට ලක් කළාය. ඇගේ ඉනිම රටේ හා ඉන් ඔබ්බෙහි රසිකයන් හා ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන්ගෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවක් දිනා ගත්තේය.

අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීම තවමත් අත් මිටේ

මෙම ප්‍රතිඵලය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තරගාවලියේ අවසාන වටයන්ට ළඟා වීමේ මාර්ගය විවෘතව පවතින අතර, අතාපත්තුගේ දායකත්වය කණ්ඩායමේ දැලේ දිනා ගැනීමේ වේගය හා ලකුණු ගණනය තරගකාරී ලෙස රඳා තබා ගැනීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. ඇගේ ශතකය ප්‍රධාන හේතුව ලෙස ලබා ගත් ජය, ඉතිරි කණ්ඩායම් අදියර තරග කරා ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ස්ථානයක තබයි.

තරගාවලිය පුරාවට කාන්තා කණ්ඩායම ආශ්‍රයෙන් ජ්වලිතව රැලි ගෑ ශ්‍රී ලාංකික සහාය දක්වන්නන් සඳහා, ඓතිහාසික අර්ධ අවසන් පූර්ව ස්ථානයක් ළඟා කර ගත හැකිය යන උද්‍යෝගය හා විශ්වාසය මෙම දස්කම නැවත දල්වා ඇත.

අතාපත්තුගේ අඛණ්ඩ දීප්තිමත් ක්‍රීඩාව

මෙම නවතම ශතකය අතාපත්තුගේ දැනටමත් කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයට තවත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් එකතු කරයි. ඇය දිගු කලක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පිතිකරු පෙලගැස්මේ කොඳු නාරිය ලෙස සේවය කරන අතර, ජයග්‍රහණ කරා සිය කණ්ඩායම රැගෙන යමින්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේදිකාවල ඔවුන් පරාජයෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ ලා නිතර ඉදිරියෙන් සිටියාය.

  • අතාපත්තු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඵලදායී කාන්තා පිතිකාරිනිය ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ
  • ඇය නායිකාව හා ඉහළ පිළේ පිතිකාරිනිය යන දෙඅංශයෙන්ම ඉදිරියෙන් නායකත්වය දක්වමින් ක්‍රීඩා කළාය
  • ශ්‍රී ලංකාවට දිනිය යුතුම ඉහළ පීඩනය සහිත අවස්ථාවල ඇගේ ශතක බොහෝ විට ලැබී ඇත

ශ්‍රී ලංකාව ඉතිරි තරග සඳහා සූදානම් වන විට, අතාපත්තු හා ඇගේ සගයන්ට මෙම ජය ගමන් ශෙෂ ගෙන ගොස් ඔවුන් සුදුසු ලෙස ලබා ගත හැකි අර්ධ අවසන් පූර්ව ස්ථානයක් කරා ළඟා විය හැකිය යන බලාපොරොත්තුවෙන් මුළු ජාතියම ළං දෙකින් නරඹමින් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි

බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල…

24 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ…

24 Jun 2026 Discuss
IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත කණ්ඩායමක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අතර, දිවයිනේ සක්‍රිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

24 Jun 2026 Discuss