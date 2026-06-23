Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නායිකා චාමරි අතාපත්තු විස්මයජනක සියවසක් ඉදිරිපත් කරමින් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී අයර්ලන්තයට එරෙහිව තම කණ්ඩායමට ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් අත් කර දුන් අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන පැමිණීම ප්‍රබල ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළාය.

නායිකාවගේ ප්‍රවීණ දැස්ම

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රහාරක පිතිකරුවන් අතර දිගු කලක සිට සැලකෙන අතාපත්තු, අයර්ලන්ත පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට කිසිදු පිළිතුරක් සෙවීමට නොහැකි වන ලෙස සිය කීර්තිය සාධාරණය කරමින් දිදුලන ඉනිමක් ඉදිරිපත් කළාය. ඇගේ සියවස ශ්‍රී ලංකාවට බලවත් එකතුවක් ලබා ගැනීමට මඟ පෙදූ අතර, එය අයර්ලන්තයට එළඹීමට ඉතාමත් දුෂ්කර ඉලක්කයක් බවට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා නායිකාවගේ ඉනිම ගණනය කළ ආක්‍රමණශීලිත්වයේ ප්‍රදර්ශනයක් විය; දීප්තිමත් සීමා පහරවල් හා බලවත් ගහනය ඒකාබද්ධ කරමින් ඉනිම පුරා ලකුණු පුවරුව විශ්මිත වේගයකින් ඉදිරියට ගෙන ගියාය. ගෝලීය වේදිකාවක් මත එවැනි දස්කමක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළගැස්මට අතාපත්තු කෙතරම් තීරණාත්මකද යන්න තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.

අයර්ලන්තය පිටමං කෙරේ

අයර්ලන්තය, සිය සටන්කාමී ආත්මය තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලවත් එකතුවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බරපතල අභියෝගයක් ගොඩ නඟා ගැනීමට අපොහොසත් විය. ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය ආධිපත්‍යයෙන් යුත් පිතිකරණ දස්කමට අනුපූරකව විනයගරුකව හා පාලනයෙන් යුතුව පන්දු යැවීම සිදු කරමින් අයර්ලන්තය සීමා කර, සැලකිය යුතු පහසුවකින් ජයග්‍රහණය තහවුරු කළාය.

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට සැලකිය යුතු මනෝධෛර්ය ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇත; ඔවුන් තරගාවලියේ ගැඹුරු සටනක් කර කණ්ඩායම් අවධියෙන් ඉදිරියට යාමට ඉලක්ක කරන විටදී විශේෂයෙනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන අභිලාෂයන්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට, මෙවැනි මොහොතවල් ඔවුන්ගේ තරු ක්‍රීඩකයන් දිළිසෙන විට කාන්තා කණ්ඩායමට කළ හැකි දේ ගැන ප්‍රබල සිහිපත් කිරීම් ලෙස ක්‍රියා කරයි. අතාපත්තු ජාතියේ පිතිකරණ අපේක්ෂාවන් නිරන්තරයෙන් සිය උරහිස මත දරාගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලියේ බලවත් කණ්ඩායම්වලට අභියෝග කිරීමට නම් මෙවැනි විශාල දස්කම් ඉතාමත් වැදගත් වනු ඇත.

මෙම ප්‍රබල විවෘත ජයග්‍රහණය සහතික කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව ඉතිරි කණ්ඩායම් අවධියේ තරග කරා විශ්වාසයෙන් පිය නගනු ඇත; ඔවුන්ගේ නායිකා මෙවැනි දස්කමකින් සිටින විට, තරගාවලියේ ඕනෑම ප්‍රතිවාදියෙකුට ගැළපෙන ශක්තිය ශ්‍රී ලංකාව සතු බව ඔවුන් දනිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා Sinhala

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා

යෝජිත එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) වෙනස්කම්වලට එරෙහි සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජයග්‍රහණය ලබා ගත් බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රකාශ කර ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss
එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක් Sinhala

එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක්

නූතන මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය වත්කම් විනාශයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම සිදුවීමේදී, ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන එලොන් මස්ක්ගේ පෞද්ගලික වත්කම්වලින්…

23 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන

දෙගුණ හා තෙගුණ තරඟ දින රාශියකින් සමන්විත කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි වේගය බදාදා දිනයේ තනි තරඟයකට සීමා වන නමුත්, එම තරඟය ඉතාමත් උද්යෝගිමත් එකක් බවට පත්වනු ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss