Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් (UWL) විශ්ව විද්‍යාලය රටේ මෙතෙක් නොතිබූ එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාලයක සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය නව සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී තිබේ.

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික පිය වරක්

මෙම සංවර්ධනය ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික මොහොතක් සනිටුහන් කරනු ලබන අතර, සිසුන්ට විදේශගත නොවී ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සුදුසුකම් හැදෑරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙයි. UWL ශාඛා විශ්ව විද්‍යාලය, සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථිර අධ්‍යාපන පෙදෙසක් ස්ථාපිත කළ ප්‍රථම අවස්ථාව නියෝජනය කරයි.

මෙම මුලපිරීම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සඳහා ලෝක මට්ටමේ අධ්‍යාපනයට ඇති ප්‍රවේශය ප්‍රතිනිර්මාණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සිසුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු, එක්සත් රාජධානියේ ඉගෙනීමට ගොස් සිටිය දී මූල්‍ය හා ප්‍රායෝගික බාධාවන්ට සාම්ප්‍රදායිකව මුහුණ දී ඇත.

සිසුන්ට මෙයින් ලැබෙන්නේ කුමක්ද

මෙම පිහිටුවෙන ශාඛාවට ඇතුළත් වන සිසුන්ට UWL හි අධ්‍යාපන වැඩසටහන් හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමිවන අතර, ලන්ඩනයේ ප්‍රධාන භූමිකාව හදාරන සිසුන්ට ලබා දෙන සුදුසුකම්ම — යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් පිරිනමනු ලබන උපාධි — ඔවුන්ටත් හිමිවනු ඇත.

  • පූර්ණ අක්‍රිදිත එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාල උපාධි දේශීයව ලබා ගත හැකිය
  • විදේශයන්හි ඉගෙනීමට සාපේක්ෂව අඩු මූල්‍ය බරක්
  • බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රමිතීන් හා විෂය නිර්දේශ සඳහා ප්‍රවේශය
  • පසුකාලීනව එක්සත් රාජධානියේ ශාඛාවට මාරු වීමට කැමති සිසුන් සඳහා අවස්ථා

එක්සත් රාජධානිය-ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

UWL ශාඛාවේ ස්ථාපනය, ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් රාජධානිය අතර අධ්‍යාපනික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව ගුණාත්මක උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ගොඩනැඟීමේ හැකියාව කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ආයතනවල විශ්වාසය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් ඇති බව ද මෙය පෙන්නුම් කරයි.

ඊලිං හි පිහිටි යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය, විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර, හෙද, සංගීත හා නීති ක්ෂේත්‍රයන්හි ශක්තිමත් කීර්ති නාමයකින් ගෙ‍නෙන සොච්චම් ආයතනයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ එහි තීරණය, අනෙකුත් විදේශ විශ්ව විද්‍යාල ද රටේ සමාන ව්‍යාපෘති ගැන සලකා බැලීමට දිරිගැන්වීමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශීය ශිෂ්‍යයන් සඳහා නව යුගයක්

දරුවන්ට බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට දිගු කලක් ආශාකර සිටි ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සඳහා, මෙම ශාඛා විශ්ව විද්‍යාලය විවෘත කිරීම වඩාත් ප්‍රවේශ්‍ය හා දැරිය හැකි මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ජාත්‍යන්තරකරණය කිරීම හා දේශීය හා ගෝලීය පර්යාලෝකයේ උපාධිධාරී රැකියා හැකියාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨ ඉදිරි පිය වරක් ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර පාර්ශ්වකරුවෝ ද මෙම පිය වරට සාධුකාරය දක්වා ඇත.

ශාඛාව ක්‍රියාත්මක වීමට ඇරඹීමත් සමඟ, අනාගත සිසුන්, දෙමාපියන් හා ශාස්ත්‍රඥයන් අතර ද අද්විතීය අාශාවක් ජනිත වී ඇති අතර, බොහෝ දෙනා ශ්‍රී ලාංකික තෘතීය අධ්‍යාපනයේ නව යුගයක් ආරම්භය ලෙස මෙය දකිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඕස්ට්‍රේලියානු පොලිසිය රහස් බංකරයක් වටලා කිලෝග්‍රෑම් 2,700ක කොකේන් තොගයක් සොයාගනී — ඓතිහාසික මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමේ රේකෝර්ඩයක් Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියානු පොලිසිය රහස් බංකරයක් වටලා කිලෝග්‍රෑම් 2,700ක කොකේන් තොගයක් සොයාගනී — ඓතිහාසික මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමේ රේකෝර්ඩයක්

ඕස්ට්‍රේලියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් රටේ ඉතිහාසයේ විශාලතම කොකේන් වැටලීම සිදු කර ඇති අතර, සැඟවුණු බංකරයක් වටලා ගැනීමෙන් ටොන් 2.7ක් වූ අතිවිශාල…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකාව රුසියානු රාජ්‍ය හිමිකාර සමාගම්වලට රට තුළ පවත්වන ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීමට අනුමැතිය ලබා දෙමින්, ස්වකීය බලශක්ති ප්‍රසම්පාදන උපාය මාර්ගය…

22 Jun 2026 Discuss
IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා Sinhala

IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් මෙම සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇතැයි වාර්තා වන අතර, දූපත් රාජ්‍යය සිය ආර්ථික ය立直 කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

22 Jun 2026 Discuss