NPP රජය අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට නිශ්ශබ්දව සිටිය දී ජනතාවේ කලකිරීම වැඩේ
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය තුළ පවතින තීරණාත්මක පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති අතර, මෙම දිගුකාලීන අවිනිශ්චිතතාව නිසා ජනතාවත් විපක්ෂ දේශපාලනඥයිනුත් ඉතා කලකිරීමට පත්ව සිටිති.
ජූනි 12 වන දින සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා ප්රමුඛ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් පිරිසක් කථානායක ආචාර්ය ජගත් වික්රමරත්න මහතා හමුවී, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ මෙම ප්රශ්නය කෙලින්ම මතු කරන ලෙස විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් කළ නිසා මෙම කාරණය එලොව මතුවිය.
විපක්ෂය පීඩනය තීව්ර කරයි
විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන්ගේ නියෝජිත පිරිස අධිකරණ පත්වීම් දිගටම අත්හිටුවා තිබීම පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, එම පුරප්පාඩු රටේ නෛතික පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වයට සෘජු තර්ජනයක් ගෙන දෙන බව අවධාරණය කළේය. කථානායකවරයා ඉදිරියේ මෙම කරුණ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විපක්ෂය, විධිමත් පාර්ලිමේන්තු මාර්ග ඔස්සේ ඉහළ නැංවීමේ අදහස ප්රකාශ කළේය.
ප්රේමදාස මහතා සහ ඔහුගේ සගයන් තර්ක කළේ, ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩලයකින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ පද්ධතියක් නිසා අධිකරණ කටයුතුවල බරපතල ප්රමාදයන් ඇති වී, අවසානයේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට නියමිත වේලාවට යුක්තිය ලබා ගැනීමේ අයිතිය අහිමි වන බවයි.
රජය තවමත් ක්රියාත්මක වී නැත
ක්රියාත්මක වන ලෙස ඉල්ලීම් ප්රබල වෙමින් පැවතිය ද, NPP පරිපාලනය තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීම සඳහා කිසිදු පැහැදිලි කාල රාමුවක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. රජයේ නිශ්ශබ්දතාව නීතිමය කවයන් සහ විපක්ෂ ආසන යන දෙකෙන්ම දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම ප්රමාදය ව්යවස්ථාදායකයේ ඉහළම මට්ටමේ ගැඹුරු අවිනිශ්චිතතාවක් පිළිබිඹු කරන්නේ දැයි බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කරති.
නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමේ දී අධිකරණය කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණ මට්ටමේ ඇතිවන ඕනෑම දිගුකාලීන පුරප්පාඩුවක් ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණයක් ලෙස සලකා, ඉක්මන් අවධානය යොමු කළ යුතු බව බහුලව පිළිගැනේ.
විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජය ගෙනෙන පීඩනය දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, යුක්ති පද්ධතිය කෙරෙහි ජනතාවේ විශ්වාසය තවදුරටත් බරපතල ලෙස හානිවීමට පෙර සම්පූර්ණ අධිකරණ ධාරිතාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති දිසානායක මහතා පැහැදිලි දිශාවක් ලබා දී ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි සැවොම බලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.