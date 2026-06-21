Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඳවාගෙන සිටින හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව CID නිලධාරීන් තම දරුවන් අනුගමනය කර ඡායාරූප ගත් බව චෝදනා කරයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඳවාගෙන සිටින හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව CID නිලධාරීන් තම දරුවන් අනුගමනය කර ඡායාරූප ගත් බව චෝදනා කරයි

රඳවාගෙන සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇති අතර, නිලධාරීන් තම කුඩා දරුවන් නිරීක්ෂණය කර ඡායාරූප ගෙන ඇති බවත්, එය තම පවුල ඉලක්ක කරගත් හිරිහැරයේ හිතාමතා සිදු කරන ලද ව්‍යාපාරයක කොටසක් බවත් ඇය පවසයි.

නිරීක්ෂණය සම්බන්ධ කලබලකාරී චෝදනා

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ කුමාරිය මහජනයා ඉදිරියේ මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් CID නිලධාරීන් තම දරුවන් අනුගමනය කර ඔවුන්ගේ කැමැත්තකින් තොරව ඡායාරූප ගත් බව ප්‍රකාශ කළාය. ඇය මෙම ක්‍රියාවන් සිය ස්වාමිපුරුෂයා රඳවාගෙන ඇති පසුබිමේ පවුල ඉලක්ක කරගත් බිය ගැන්වීමේ උපක්‍රම ලෙස සංලක්ෂිත කළාය.

මෙම චෝදනා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම සහ රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයන් පමණක් නොව ඔවුන්ගේ පවුල් සාමාජිකයන් ද ඉලක්ක කරගනිමින් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කෙරෙන්නේ දැයි යන්න පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු කර ඇත.

රඳවාගැනීමේ පසුබිම

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා සිදු කෙරෙමින් පවතින විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස CID විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණය තුළ ඔහු ඉටු කළ ප්‍රමුඛ භූමිකාව හේතුවෙන් ඔහුගේ රඳවාගැනීම දැනටමත් හිමිදිරි මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ භාර්යාවගේ නවතම චෝදනා මෙම නඩුව පිළිබඳ දෙස් බැලීම තව දුරටත් තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

භාර්යාවගේ චෝදනා සත්‍ය බව තහවුරු වුවහොත්, එය විමර්ශකයන්ගේ සීමා ඉක්මවා යාමේ කලකිරෙනසුලු නිදසුනක් ලෙස සැලකෙනු ඇත. විශේෂයෙන්ම දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති බැවින්, සිදු කළ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ විනිවිද ස්වභාවයෙන් යුත් විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින ලෙස විචාරකයන් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත චෝදනාවලට CID දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. රඳවාගැනීමේ පදනම සහ පුළුල් විමර්ශනය සඳහා විමර්ශකයන් යොදා ගන්නා ක්‍රමවේදයන් දෙකම පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටිමින් බොහෝ දෙනෙකු හඬ නගත් හෙයින්, මෙම නඩුව ශ්‍රී ලංකාව පුරා පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි Sinhala

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

පළපුරුදු පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට දිනිති රැකගන්නා සංචාරක තරගයෙන් මඟ පෙන්වයි ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේදී පළපුරුද්ද කොතරම් වැදගත්ද යන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් නැවතත් ඔප්පු…

21 Jun 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම නොක්අවුට් අදියර බලාපොරොත්තු තහවුරු කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, අලුත්ම තරඟාවලි තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව相手 ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තම හදවත් ගත් ගමන් මග දිගටම පවත්වාගෙන ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරමින් තරඟාවලියේ තමන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss