Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තම හදවත් ගත් ගමන් මග දිගටම පවත්වාගෙන ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරමින් තරඟාවලියේ තමන්ගේ අජේය වාර්තාව ආරක්ෂා කරගත්තේය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ දිනුම් රෝදය හැරී යයි

කැරිබියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එරෙහිව ප්‍රබල ශක්තියක් දැරූ අතර, ඉලක්කය විකට් 5ක් ඉතිරිව ළඟා කරගනිමින් ඒකපාර්ශ්වික ජයක් සුරක්ෂිත කරගත්තේය. මෙම ජයග්‍රහණය, තරඟාවලියේ ලකුණු වගුවේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ ස්ථාවරය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරමින්, ගැඹුරු ජයග්‍රාහී ගමනකට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය නිසි මගට යොමු කළේය.

කාන්තා T20 කිකට් ක්‍රීඩාවේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට උත්සාහ ගනිමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවට, කදිමට සූදානම් වූ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමක් බිද දැමීමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා ශෛලිය ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි විය. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උත්සාහය නොතකා, කැරිබියානු කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් සහ ශක්තිය අවසානයේදී දෙකණ්ඩායම් අතර වෙනස නිර්ණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම පරාජය ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරයේ දැඩි පසුබෑමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ගෝලීය වේදිකාවේ අර්ථවත් බලපෑමක් ඇති කිරීමට කණ්ඩායම ශ්‍රමය දරා සිටින නමුත්, ඉරිදා ලැබූ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවට සහ තරඟාවලියේ වඩාත් ස්ථාපිත ජාතීන් සමහරක් අතර තවමත් පවතින පරතරය ඉස්මතු කළේය.

තරඟාවලියේ ඉතිරි සෑම තරඟයකම ඔවුන්ගේ ඉදිරි ගමනට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය සහ කළමනාකාරිත්වය ඉක්මනින් නැවත ශක්තිය ගොනු කරගත යුතුව ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශූරතාව ඉලක්ක කරයි

අජේය ගමන් මගෙන් ශක්තිය ලබාගත් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, සෑම තරඟයක් සමගම තම විශ්වාසය වර්ධනය කරගනිමින් ඇත. පන්දු පහර දීමේදී මෙන්ම පිටියේදීද ඔවුන් දක්වන විනීත ක්‍රීඩා ශෛලිය, තරඟාවලියේ වෙනත් කණ්ඩායම් කිහිපයකට සාපේක්ෂව ඔවුන් කැපී පෙනෙන අතර, මෙම ගතිය දිනිමි ලන්වන අදියර දක්වාම රැගෙන යාමට ඔවුහු අපේක්ෂා කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ කිකට් රසිකයෝ, කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා ප්‍රේක්ෂකයන් 虜 කරගනිමින් ඉදිරියට යන විට, ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායම ඉදිරි තරඟවලදී ශක්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි ප්‍රාර්ථනා කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි Sinhala

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

පළපුරුදු පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට දිනිති රැකගන්නා සංචාරක තරගයෙන් මඟ පෙන්වයි ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේදී පළපුරුද්ද කොතරම් වැදගත්ද යන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් නැවතත් ඔප්පු…

21 Jun 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම නොක්අවුට් අදියර බලාපොරොත්තු තහවුරු කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, අලුත්ම තරඟාවලි තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව相手 ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss
වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ ශූරතාව ඉන්දියා-A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලැබූ අතර, යෞවන ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශී බෝල 11කින් පමණක් අර්ධ සතකයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss