Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

කොළඹ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ වාසය කරන වයස අවුරුදු 35ක් වන පුද්ගලයෙකු, විශාල පරිමාණ ඩොලර් වංචා කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

FCID මැදිහත් වෙයි

අධික වටිනාකමකින් යුත් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා වගකිව යුතු ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකකය වන මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය, සැකකරු සිදු කළ බව සැකපිට ඇති විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධ විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පියවර ගත්තේය.

විමර්ශකයින්ට අනුව, තවමත් නිළ වශයෙන් හඳුනාගෙන නොමැති චෝදිතයා, එක්සත් ජනපද ඩොලර් නීති විරෝධී ලෙස හසුරුවීම හෝ අවභාවිත කිරීම ඇතුළත් සැලකිය යුතු යෝජනා ක්‍රමයක් මෙහෙයවා ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

මෙතෙක් දන්නා කරුණු

  • සැකකරු, කොළඹ මුහුදු තීරයේ නේවාසික ප්‍රදේශයක් වන වැල්ලවත්තේ පදිංචි වයස අවුරුදු 35ක් වන පිරිමි පුද්ගලයෙකි.
  • අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් විසිනි.
  • නඩුව සම්බන්ධ වන්නේ විශාල පරිමාණ ඩොලර් ආශ්‍රිත මූල්‍ය වංචා චෝදනා සමූහයකටය.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

FCID විසින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, යෝජනා ක්‍රමයේ ස්වභාවය, සම්බන්ධ මුදල් ප්‍රමාණය සහ ඕනෑම හවුල්කරුවෙකු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නඩුව සම්බන්ධව තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් අපේක්ෂා කරනවාද යන්න බලධාරීන් තවමත් සඳහන් කර නොමැත. සැකකරු නුදුරු කලකදී මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

විදේශ මුදල් සම්බන්ධ මූල්‍ය අපරාධ ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ට බරපතල අත්දැකීමක් ව පවතී; විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමට ගනු ලබන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හි පසුබිමේදී මෙය වඩාත් සැලකිය යුතු කරුණකි.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනවිට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ඇති වූ රාජතාන්ත්‍රික එකඟතාවය ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහළ දමා ඇති අතර, එහි තරංග බලපෑම් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන රංගනයේ දැනෙමින්…

21 Jun 2026 Discuss
ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය Sinhala

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ…

21 Jun 2026 Discuss
අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි Sinhala

අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි

ඉන්ධන පිරවුම්හලේදී සහනයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට තවත් මාස කිහිපයක් රැඳී සිටීමට සිදුවිය හැකි අතර, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සලකා බැලීමට ඉඩ…

21 Jun 2026 Discuss