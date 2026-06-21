මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී
කොළඹ වැල්ලවත්ත ප්රදේශයේ වාසය කරන වයස අවුරුදු 35ක් වන පුද්ගලයෙකු, විශාල පරිමාණ ඩොලර් වංචා කුමන්ත්රණයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
FCID මැදිහත් වෙයි
අධික වටිනාකමකින් යුත් මූල්ය අපරාධ විමර්ශනය සඳහා වගකිව යුතු ශ්රී ලංකාවේ විශේෂිත නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඒකකය වන මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය, සැකකරු සිදු කළ බව සැකපිට ඇති විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධ විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පියවර ගත්තේය.
විමර්ශකයින්ට අනුව, තවමත් නිළ වශයෙන් හඳුනාගෙන නොමැති චෝදිතයා, එක්සත් ජනපද ඩොලර් නීති විරෝධී ලෙස හසුරුවීම හෝ අවභාවිත කිරීම ඇතුළත් සැලකිය යුතු යෝජනා ක්රමයක් මෙහෙයවා ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.
මෙතෙක් දන්නා කරුණු
- සැකකරු, කොළඹ මුහුදු තීරයේ නේවාසික ප්රදේශයක් වන වැල්ලවත්තේ පදිංචි වයස අවුරුදු 35ක් වන පිරිමි පුද්ගලයෙකි.
- අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් විසිනි.
- නඩුව සම්බන්ධ වන්නේ විශාල පරිමාණ ඩොලර් ආශ්රිත මූල්ය වංචා චෝදනා සමූහයකටය.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
FCID විසින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, යෝජනා ක්රමයේ ස්වභාවය, සම්බන්ධ මුදල් ප්රමාණය සහ ඕනෑම හවුල්කරුවෙකු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩුව සම්බන්ධව තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් අපේක්ෂා කරනවාද යන්න බලධාරීන් තවමත් සඳහන් කර නොමැත. සැකකරු නුදුරු කලකදී මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
විදේශ මුදල් සම්බන්ධ මූල්ය අපරාධ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ට බරපතල අත්දැකීමක් ව පවතී; විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමට ගනු ලබන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්හි පසුබිමේදී මෙය වඩාත් සැලකිය යුතු කරුණකි.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනවිට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.