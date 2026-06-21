Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ ශූරතාව ඉන්දියා-A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලැබූ අතර, යෞවන ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශී බෝල 11කින් පමණක් අර්ධ සතකයක් ලබා ගනිමින් සිය රෙකෝඩ් බිඳ දැමූ දීප්තිමත් දිනකින් සමස්ත කලාපයේම ක්‍රිකට් රසිකයන් මවිත කළේය.

අවසන් තරගයේ ඓතිහාසික ඉනිංසයක්

සූර්යවංශීගේ අදහස් කළ නොහැකි තරම් වේගවත් අර්ධ සතකය, ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මෙම මට්ටමේ වේගම ලෙස සටහන් වූ ඒවා අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ. ඔහු ක්‍රීඩා කරන පළමු බෝලයේ සිටම ප්‍රතිවාදී පන්දු යැවීම ගසා කෑමට ඇති ගසා කෑමේ සුවිශේෂ හැකියාව මෙයින් ස්පෂ්ටව ප්‍රකාශ විය. ශ්‍රී ලංකා පසරේ පැවති ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ ඉන්දියා-A ජයග්‍රහණය සඳහා මෙම ප්‍රචණ්ඩකාරී ඉනිංසය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

ඉන්දියා-A කණ්ඩායමේ තරගාවලි ආධිපත්‍යය

ත්‍රිකෝණ තරගාවලිය පුරාවටම ඉන්දියා-A කණ්ඩායම ආකර්ශනීය දස්කම් දක්වමින් ජය ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස කුසලාන ඔසවා තැබීය. ඔවුන්ගේ පිතිකරු කණ්ඩායම වැදගත් අවස්ථාවන්හිදී ආක්‍රමණශීලී බවත් සිත් සන්සුන් බවත් එකවර ප්‍රකාශ කළ අතර, සූර්යවංශීගේ රෙකෝඩ් ඉනිංසය සමස්ත තරගාවලියේම කැපී පෙනෙන අවස්ථාව ලෙස ඉතිරි විය.

නැගී එන තරුවක්

සූර්යවංශී යම් කාලයක සිටම ක්‍රිකට් කවයන් තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනා ගෙන ඇති අතර, මෙම අවසාන තරගයේ දී ඔහු දැක් වූ දස්කම ඔහුගේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රිකට් අනාගතය ගැන දිනෙන් දිනා වර්ධනය වන උද්‍යෝගයට තවත් ඉන්ධන ලබා දෙනු ඇත. අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඔහු සතු හැකියාව, ඕවර කිහිපයක් ඇතුළත තරගයේ ගමන් මඟ වෙනස් කළ හැකි දුර්ලභ පිතිකරුවන් පෙළට ඔහු ඇතුළත් කරයි.

ත්‍රිකෝණ තරගාවලිය නරඹූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට, ඉන්දියාවේ ඉතාමත් ආකර්ශනීය තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු ළඟින් නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබූ අතර, සූර්යවංශීගේ රෙකෝඩ් බිඳ දැමූ හාෆ් සෙංචුරිය තරගාවලියේ නිශ්චිත මතකය ලෙස සදාකාලිකව ඉතිරි වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි Sinhala

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

පළපුරුදු පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට දිනිති රැකගන්නා සංචාරක තරගයෙන් මඟ පෙන්වයි ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේදී පළපුරුද්ද කොතරම් වැදගත්ද යන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් නැවතත් ඔප්පු…

21 Jun 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම නොක්අවුට් අදියර බලාපොරොත්තු තහවුරු කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, අලුත්ම තරඟාවලි තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව相手 ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තම හදවත් ගත් ගමන් මග දිගටම පවත්වාගෙන ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරමින් තරඟාවලියේ තමන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss