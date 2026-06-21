වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්රී ලංකාවේ ත්රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ පැවති ත්රිකෝණ තරගාවලියේ ශූරතාව ඉන්දියා-A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලැබූ අතර, යෞවන ක්රීඩක වයිභව් සූර්යවංශී බෝල 11කින් පමණක් අර්ධ සතකයක් ලබා ගනිමින් සිය රෙකෝඩ් බිඳ දැමූ දීප්තිමත් දිනකින් සමස්ත කලාපයේම ක්රිකට් රසිකයන් මවිත කළේය.
අවසන් තරගයේ ඓතිහාසික ඉනිංසයක්
සූර්යවංශීගේ අදහස් කළ නොහැකි තරම් වේගවත් අර්ධ සතකය, ක්රිකට් ඉතිහාසයේ මෙම මට්ටමේ වේගම ලෙස සටහන් වූ ඒවා අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ. ඔහු ක්රීඩා කරන පළමු බෝලයේ සිටම ප්රතිවාදී පන්දු යැවීම ගසා කෑමට ඇති ගසා කෑමේ සුවිශේෂ හැකියාව මෙයින් ස්පෂ්ටව ප්රකාශ විය. ශ්රී ලංකා පසරේ පැවති ත්රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ ඉන්දියා-A ජයග්රහණය සඳහා මෙම ප්රචණ්ඩකාරී ඉනිංසය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
ඉන්දියා-A කණ්ඩායමේ තරගාවලි ආධිපත්යය
ත්රිකෝණ තරගාවලිය පුරාවටම ඉන්දියා-A කණ්ඩායම ආකර්ශනීය දස්කම් දක්වමින් ජය ශ්රේෂ්ඨ ලෙස කුසලාන ඔසවා තැබීය. ඔවුන්ගේ පිතිකරු කණ්ඩායම වැදගත් අවස්ථාවන්හිදී ආක්රමණශීලී බවත් සිත් සන්සුන් බවත් එකවර ප්රකාශ කළ අතර, සූර්යවංශීගේ රෙකෝඩ් ඉනිංසය සමස්ත තරගාවලියේම කැපී පෙනෙන අවස්ථාව ලෙස ඉතිරි විය.
නැගී එන තරුවක්
සූර්යවංශී යම් කාලයක සිටම ක්රිකට් කවයන් තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනා ගෙන ඇති අතර, මෙම අවසාන තරගයේ දී ඔහු දැක් වූ දස්කම ඔහුගේ ඉහළ මට්ටමේ ක්රිකට් අනාගතය ගැන දිනෙන් දිනා වර්ධනය වන උද්යෝගයට තවත් ඉන්ධන ලබා දෙනු ඇත. අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඔහු සතු හැකියාව, ඕවර කිහිපයක් ඇතුළත තරගයේ ගමන් මඟ වෙනස් කළ හැකි දුර්ලභ පිතිකරුවන් පෙළට ඔහු ඇතුළත් කරයි.
ත්රිකෝණ තරගාවලිය නරඹූ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ට, ඉන්දියාවේ ඉතාමත් ආකර්ශනීය තරුණ ක්රීඩකයෙකු ළඟින් නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබූ අතර, සූර්යවංශීගේ රෙකෝඩ් බිඳ දැමූ හාෆ් සෙංචුරිය තරගාවලියේ නිශ්චිත මතකය ලෙස සදාකාලිකව ඉතිරි වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.