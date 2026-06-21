එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙයි
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක හා රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු හමුදා නිලධාරියෙකුගේ මෙම සංචාරය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් වොෂිංටනය හා කොළඹ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින උපාය මාර්ගික සම්බන්ධතාවය අවධාරණය කරයි.
ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග හරස් කඩේ ඉතා වැදගත් භූගෝලීය තැනක පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකාව, දකුණු ආසියාවේ ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය හා කලාපීය බලපෑම් ගැඹුරු කිරීමට ජාත්යන්තර බලවතුන්ගේ ඉහළ අවධානයට ලක් වෙමින් තිබේ.
උපාය මාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් සංචාරයක්
මෙතරම් ජ්යෙෂ්ඨ ඇමරිකානු හමුදා අණදෙන නිලධාරියෙකු ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම, ඉන්දු-පැසිෆික් ආරක්ෂක ගතිකත්වය පිළිබඳ පුළුල් සන්දර්භය තුළ එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාව සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වයට ලබා දෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි. පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන මූලස්ථානය, එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වෙරළ සිට ඉන්දියන් සාගරය දක්වා විහිදෙන විශාල කලාපය පුරා ඇමරිකානු ගුවන් මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරයි.
මෙවැනි සංචාර සාමාන්යයෙන් ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය, පුහුණු හුවමාරු කිරීම් සහ කලාපීය ආරක්ෂක කරුණු ඇතුළු විෂය ක්ෂේත්ර ආවරණය කරමින් ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා හා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම ඇතුළත් වේ.
ඉන්දු-පැසිෆික් හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ප්රධාන ජාත්යන්තර බලවතුන් සමඟ සබඳතා පවත්වාගෙන යමින් සූක්ෂ්ම රාජ්යතාන්ත්රික මගක් ගමන් කර ඇත. වොෂිංටනයෙන් ලැබෙන ඉහළ මට්ටමේ හමුදා සංචාර, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමේ ඇමරිකාවේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.
නිල න්යාය පත්රය, නියමිත රැස්වීම් සහ අණදෙන නිලධාරියාගේ රට තුළ නතරවීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.