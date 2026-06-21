Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු හමුදා නිලධාරියෙකුගේ මෙම සංචාරය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් වොෂිංටනය හා කොළඹ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින උපාය මාර්ගික සම්බන්ධතාවය අවධාරණය කරයි.

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග හරස් කඩේ ඉතා වැදගත් භූගෝලීය තැනක පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාව, දකුණු ආසියාවේ ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය හා කලාපීය බලපෑම් ගැඹුරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර බලවතුන්ගේ ඉහළ අවධානයට ලක් වෙමින් තිබේ.

උපාය මාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් සංචාරයක්

මෙතරම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමරිකානු හමුදා අණදෙන නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම, ඉන්දු-පැසිෆික් ආරක්ෂක ගතිකත්වය පිළිබඳ පුළුල් සන්දර්භය තුළ එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වයට ලබා දෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි. පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන මූලස්ථානය, එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වෙරළ සිට ඉන්දියන් සාගරය දක්වා විහිදෙන විශාල කලාපය පුරා ඇමරිකානු ගුවන් මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරයි.

මෙවැනි සංචාර සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය, පුහුණු හුවමාරු කිරීම් සහ කලාපීය ආරක්ෂක කරුණු ඇතුළු විෂය ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා හා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම ඇතුළත් වේ.

ඉන්දු-පැසිෆික් හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර බලවතුන් සමඟ සබඳතා පවත්වාගෙන යමින් සූක්ෂ්ම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මගක් ගමන් කර ඇත. වොෂිංටනයෙන් ලැබෙන ඉහළ මට්ටමේ හමුදා සංචාර, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමේ ඇමරිකාවේ පුළුල් ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.

නිල න්‍යාය පත්‍රය, නියමිත රැස්වීම් සහ අණදෙන නිලධාරියාගේ රට තුළ නතරවීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100 මීටර් රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමෙන් රටේ ක්‍රීඩා…

21 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ව්‍යාපාර, ආයෝජන සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන්හි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය…

21 Jun 2026 Discuss
ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

පසුගිය සතියේ දෙරට අතර ප්‍රාථමික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමත් සමග, එක්සත් ජනපද හා ඉරාන නිලධාරීන් ස්විට්සර්ලන්තයේදී රැස්ව සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. දිගුකාලීන…

21 Jun 2026 Discuss