Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් වෙයි

මෙ වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම තත්ත්වය දිවයිනේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි සංශයක් ඇති කර තිබේ.

විශේෂයෙන් මෝසම් සෘතුවේ දී උණුසුම් හා ආර්ද්‍ර දේශගුණය ඒඩීස් මදුරුවන් වැඩෝගන්නා වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරන බැවින් ඩෙංගු රෝගය ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් නොවේ. එහෙත් මෙ වසරේ වසංගතය පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස දරුණු බව ප්‍රකාශ වී ඇත. රෝගය සම්ප්‍රේෂණය කරන මදුරු ජනගහනය තීව්‍ර ලෙස ඉහළ යාම ආසාදන සංඛ්‍යාව හදිසියේ ඉහළ නැඟීමට හේතු වූ බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

මෝසම් කාලගුණය වසංගතයට හේතු වෙයි

වාර්ෂික මෝසම් වර්ෂාව රතු හිරු රස්නයෙන් සහනයක් ලබා දෙන අතරම, මදුරු සංවර්ධනයට සුදුසු නිශ්චල ජල විල් පුළුල් ලෙස බිහිකරයි. මෙ වසරේ එම තත්ත්වයන් වෙනත් පාරිසරික සාධක සමඟ එක් වී මදුරු ප්‍රමාණය අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ නැංවීමට හේතු වූ අතර, එය දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම ත්වරණය කර ඇත.

රෝගය වැඩිදුර පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ජනතාව අවධානයෙන් සිට ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ජනතාවට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

තමන් හා ප්‍රජාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස පදිංචිකරුවන්ට තදින් නිර්දේශ කෙරෙයි:

  • නිවස අවට මල් භාජන, රෝද සහ වෙනත් භාජනවල고ිය නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම් හා සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • ජල ගබඩා තටාක හා බැරල් නිසිලෙස ආවරණය කිරීම සහතික කිරීම
  • උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනෙන විට ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

වර්ධනය වන ජාතික ගැටලුවක්

රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිගටම ඉහළ යාමත් සමඟ, දැනටමත් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත මෙම වසංගතය විශාල බරක් පටවා ඇත. තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර සම්බන්ධීකරණ ප්‍රතිචාරයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා දේශීය රජයේ ආයතන, ප්‍රජා සංවිධාන සහ තනි පුරවැසියන් එකිනෙකා සමඟ එක්ව කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මෝසම් සෘතුව තවමත් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් නොවී ඇති බැවින්, වසංගතය පාලනය කර ගත හැකිද යන්න තීරණය වන්නේ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බව පැහැදිලිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සිදුවන වංචනික පෙම් සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමවල කැළඹිලිසහගත වර්ධනයක් පිළිබඳව රට පුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් හදිසි…

21 Jun 2026 Discuss
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක් Sinhala

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක්

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදල් නියෝජිත පිරිස කොළඹ සංචාරයකට සූදානම් අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික…

21 Jun 2026 Discuss
පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණය වාර්ගික බෙදීම් ඇවිස්සීමට යොදා නොගන්නා ලෙස කරුණානායක අනතුරු අඟවයි Sinhala

පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණය වාර්ගික බෙදීම් ඇවිස්සීමට යොදා නොගන්නා ලෙස කරුණානායක අනතුරු අඟවයි

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා, 2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධ පවත්නා විමර්ශනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්ගික…

21 Jun 2026 Discuss