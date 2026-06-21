Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100 මීටර් රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමෙන් රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදහටම තම නම කොටා තබමින්, මෑතකාලීන ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම සැමරුම් සහගත මොහොතක් ලෙස සිය ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කළේය.

වාර්තා බිඳ දැමූ දස්කම්

එම හතරදෙනා ධාවන පථයේ විස්මිත දිවීමක් ඉදිරිපත් කරමින්, පෙර ජාතික වාර්තාව අභිබවා යන කාලයක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු ශීඝ්‍ර රිලේ තරඟකාරිත්වයේ නැගී එන බලවේගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කළේය. මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ධාවන හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා සංවර්ධනයේ ඉහළ යන මට්ටම ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩා වැඩසටහන සඳහා සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ධාවන හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩාවේ තීරය ඉහළ නැංවීම

ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ලබා ගත් මෙම ප්‍රතිඵලය, දිවයිනේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්, නිලධාරීන් සහ අභිලාෂකාමී තරුණ මලල ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩා ප්‍රජාව සඳහා ප්‍රබල විශ්වාස ශක්තියක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිසි වේදිකාවක් හා සූදානමක් ලබා දෙන විට දේශීය ශීඝ්‍ර ධාවන දක්ෂතා තුළ පවතින හැකියාව මෙවැනි ඉසව් ඉස්මතු කර දක්වයි.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම නව ජාතික වාර්තාවක් තහවුරු කළේය
  • මෙම වාර්තාව ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී පිහිටුවන ලදී
  • මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ සන්ධිස්ථානික මොහොතක් නියෝජනය කරයි
මෙම වාර්තා බිඳ දැමූ දිවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ රිලේ මලල ක්‍රීඩකයින්ගේ කැපවීම හා රටේ ධාවන හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා වැඩසටහන් සඳහා සහාය දක්වන්නන්ගේ දැඩි පරිශ්‍රමයේ සාක්ෂියකි.

ජාතික මලල ක්‍රීඩා ප්‍රජාව කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය පිළිගනිමින් එක්සේ රැලි වී සිටින අතර, මෙම වාර්තාව ප්‍රාදේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම විශිෂ්ටත්වය අත්පත් කර ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික ශීඝ්‍ර ධාවකයින්ගේ නව පරම්පරාවක් දිරිගැන්වීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු…

21 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ව්‍යාපාර, ආයෝජන සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන්හි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය…

21 Jun 2026 Discuss
ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

පසුගිය සතියේ දෙරට අතර ප්‍රාථමික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමත් සමග, එක්සත් ජනපද හා ඉරාන නිලධාරීන් ස්විට්සර්ලන්තයේදී රැස්ව සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. දිගුකාලීන…

21 Jun 2026 Discuss