මත්ද්රව්ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා
පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තදින් ඔවුන් කරා ළඟා වන විට අපරාධ අංශ නිරාශාවට පත්ව ඇති බව අනතුරු ඇඟවීය.
ඊයේ (අඩ්) මහජනතාව ඉදිරිපිට අදහස් දක්වමින් අමාත්ය විජේපාල මහතා ප්රකාශ කළේ, රටේ ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාලයන්ට එරෙහිව දැනට සිදු කෙරෙන සක්රීය පරීක්ෂණ අවහිර කිරීම සහ ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් තැතිගන්වා ලීමේ හිතාමතා කළ උත්සාහයක් ලෙස මෙම තර්ජන සිදු කෙරෙන බවයි.
රජය තම තීරණයෙහි ස්ථිරව සිටී
එවැනි බිය ගැන්වීමේ උපක්රම රජයේ අධිෂ්ඨානයට කිසිදු බලපෑමක් නොවන බව අමාත්යවරයා පැහැදිලිව ප්රකාශ කරමින්, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ට එල්ල වූ තර්ජන කෙසේ වෙතත්, ප්රතිමත්ද්රව්ය ව්යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යන බවට දිවුරා සිටියේය.
අයිජීපීට එල්ල වූ මරණ තර්ජන, ක්රියාත්මක පරීක්ෂණ බලවත් අපරාධ සංවිධානවල හදවතටම ඇනෙමින් තිබීමේ සලකුණක් ලෙස බහුලව සලකනු ලබන අතර, නිරන්තර පොලිස් ක්රියාමාර්ගවලින් වැඩිම ගොදුරු විය හැකි අය හෙළිවීම නිසා ඇතිවූ ප්රතිප්රහාරයක් ලෙස දකිනු ලැබේ.
බිය ගැන්වීමේ රටාවක්
පරීක්ෂණ සංවිධිත අපරාධ ජාලයන්ගේ ඉහළ ස්තරයන් දක්වා විනිවිද යාමට පටන් ගන්නා විට ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට එරෙහිව තර්ජන එල්ල කිරීම නුපුරුදු දෙයක් නොවන බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති. විශේෂයෙන් පොලිස්පතිවරයා ඉලක්ක කරගැනීම, මෑත කාලීන ක්රියාත්මක කිරීමේ ව්යාපාරවලින් පසු මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කවයන් තුළ දැනෙන පීඩනය සංඥා කරයි.
- අමාත්යවරයාට අනුව, අයිජීපීට එල්ල වූ මරණ තර්ජන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කාටෙල් සමඟ සම්බන්ධ වේ
- ක්රියාත්මක මත්ද්රව්ය පරීක්ෂණ අවහිර කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස මෙම තර්ජන සිදු කෙරෙන බව විශ්වාස කෙරේ
- ප්රතිමත්ද්රව්ය මෙහෙයුම් දිගටම කරගෙන යාමට රජය කැප වී සිටින බව අමාත්ය විජේපාල මහතා නැවත අවධාරණය කළේය
ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කරමින්, කිසිදු බාධාවකින් තොරව පරීක්ෂණ මෙහෙයුම් ඉදිරියට ගෙනයාම සහතික කිරීමට පොදු ආරක්ෂක අමාත්යාංශය කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවස්ථාව වන විට තර්ජනවල් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.