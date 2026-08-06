මෝසම් තීව්ර වෙයි: බ්රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, බ්රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්රී ලංකා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
දකුණු-බටහිර කලාපය අවධානම් තත්ත්වයේ
ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මෝසම් පද්ධතිය තීව්ර වීමත් සමඟ දකුණු-බටහිර පළාත්වල වැසියන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිවන වැසි සහ රළු සුළං සඳහා සූදානම් වන ලෙස බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. මෑත කාලීන කාලගුණික තත්ත්වයන්ට සාපේක්ෂව කාලගුණ ක්රියාකාරකම්වල කැපී පෙනෙන තීව්රතාවයක් ඇතිවනු ඇතැයි මෙම අනතුරු ඇඟවීම සංඥා කරයි.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහජනතාව, විශේෂයෙන් පහත් බිම් සහ ගංවතුරට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇති ප්රදේශවල ජනතාව, අපේක්ෂිත කාලගුණ ක්ෂීණතාවය සඳහා කල්තියා අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගනිමින් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
ගනු ලැබිය යුතු ආරක්ෂිත පියවර
- දකුණු-බටහිර වෙරළාසන්න හා පහත් බිම් ප්රදේශවල වැසියන් නිල කාලගුණ දැනුම්දීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.
- මුහුදු ධීවර කටයුතුවල නියැලෙන්නන් ඇතුළු සියලු දෙනා ඉතා වැඩි පරිස්සමකින් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.
- දේපළ ආරක්ෂිතව තබාගෙන, තද වැසි සහිත කාල පරිච්ඡේදවල අනවශ්ය ගමන් ඇසුරෙන් වළකින ලෙස බලධාරීන් නිර්දේශ කරයි.
මෝසම ඉදිරියට ගමන් කරත්ම ශ්රී ලංකාවේ දකුණු-බටහිර ප්රදේශවල වැසි සහ සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වයන් තවදුරටත් තීව්ර වනු ඇතැයි කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත.
යාවත්කාලීන තොරතුරු සොයාගන්න
කාලගුණ තත්ත්වය වර්ධනය වෙමින් යන විට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ නිල නිර්දේශ අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ. තත්ත්වයන් ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් විය හැකි අතර, කාලානුකූල තොරතුරු ආශ්රිත ප්රදේශවල ප්රජාවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා වැදගත් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.