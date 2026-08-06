නව බදු නීතිය ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි
මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක් ඇති කරන්නේද යන්න පැහැදිලි කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය එම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටී.
විවාදයේ පසුබිම
මෙම නඩුව කේන්ද්ර වී ඇත්තේ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සම්බන්ධ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන බදු ආරවුලක් වටා ය. ක්රීඩකයන් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන්ගේ ආදායම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ තක්සේරු ඇගයීම්වලට එරෙහිව අභියෝග කර ඇත. සම්බන්ධිත ක්රීඩකයන්ට පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්රීඩකයන්ට බදු නීතිය ක්රියාත්මක වන ආකාරය කෙරෙහි ද මෙම නඩුවේ බලපෑම ඇති බැවින්, එය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
අධිකරණය පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටී
මෑතකදී පැවති විභාගයකදී, අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සෘජු ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන ලෙස නියෝග කළේය: අදාළ බදු නීතිවලට මෑතකදී සම්මත කළ සංශෝධනය මෙම නඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිමය තත්ත්වය වෙනස් කරන්නේ ද? අධිකරණ ප්රශ්නය ඇඟවුම් කරන්නේ, නීතියේ සිදු වූ වෙනස නඩුවේ ප්රතිඵලයට බලපෑ හැකි ද, නැතිනම් පවතින තර්ක කිසිවක් අසාධු කළ හැකි ද යන්න පිළිබඳව විනිසුරු මඩුල්ල සූක්ෂ්ම ලෙස විමර්ශනය කරන බව ය.
ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට තම ප්රතිචාරය ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර, නව නීති රාමුව සලකා බලමින් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථාවරය අනුව කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාමට නියමිත ය.
සංශෝධනයේ වැදගත්කම
නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, බදු සංශෝධන විභාගයේ පවතින නඩු සඳහා සැලකිය යුතු ප්රතිගාමී හෝ අනාගත ප්රතිඵල ඇති කළ හැකි බව ය. නව නීතිය ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ගේ ආදායමට අදාළ බැඳීම් හෝ නිදහස්කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කරන්නේ නම්, ආරවුලේ දෙපාර්ශ්වයේ ම තර්ක නැවත සකස් විය හැකිය.
- නඩුවට සම්බන්ධ වන්නේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ බදු ඇගයීම්වලට අභියෝග කරන වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩකයන් ය.
- ආරවුලේ නීතිමය භූ දර්ශනයට බලපෑ හැකි නව නීති සංශෝධනයක් සම්මත කර ඇත.
- ඒ හේතුවෙන් ස්ථාවරය වෙනස් වී ඇත්දැයි තහවුරු කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්රීඩකයන් බදු ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම නඩුව පුළුල් ඇඟවුම් දරයි.
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක් ද?
ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය වෙත තම පැහැදිලිකිරීම ඉදිරිපත් කළ පසු නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිත ය. නීති විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ, දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රතිචාරය කාරණාවලීයේ දිශාව තීරණය කිරීමේ දී ඉතා 결정ාත්මක වනු ඇති බවත්, ඉදිරියේ දී ශ්රී ලාංකික බදු නීතිය යටතේ වෘත්තීය ක්රීඩකයන් සම්බන්ධ ඒ හා සමාන ආරවුල් හසුරුවන ආකාරය සඳහා ප්රතිදෘෂ්ටාන්තයක් පිහිටුවීමේ අවකාශය ද ඇති බවත් ය.
නීතිය විකාශනය වෙමින් පවතින අවස්ථාවල, විශේෂයෙන්ම, අධිකරණ කාරණාවලිය නවතම නීති රාමුවට අනුකූලව පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම අධිකරණයේ නියෝගය යටිරේඛා ගස් ඇඳ අවධාරණය කරයි.
අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ප්රතිචාරය බලා සිටින බැවින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.