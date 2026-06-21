Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සිදුවන වංචනික පෙම් සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමවල කැළඹිලිසහගත වර්ධනයක් පිළිබඳව රට පුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් හදිසි රාජ්‍ය උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇත.

වංචාව සිදුවන ආකාරය

අපරාධකරුවන් අන්තර්ජාලය හරහා මිථ්‍යා අනන්‍යතා නිර්මාණය කරමින්, සැබෑ පෙම් සම්බන්ධතාවක් ලෙස පෙනෙන සම්බන්ධතා ගොඩනගා කාන්තාවන් හිතාමතාම ඉලක්ක කර ගන්නා බව බලධාරීන් සඳහන් කරයි. යම් කාලයක් තුළ විශ්වාසය දිනා ගැනීමෙන් පසු, අපරාධකරුවන් ඔවුන්ගේ ගොදුරු වූවන් චිත්තවේගීය හා මූල්‍යමය වශයෙන් සූරාකමින්, ඔවුන් අවදානමට ලක් වූ හා බොහෝ විට විනාශකාරී තත්ත්වයන්ට පත් කරති.

ඩිජිටල් යුගයේ වර්ධනය වන තර්ජනයක්

ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතය හා සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බලපාන සයිබර් අපරාධවල පුළුල් වැඩිවීමක් මධ්‍යයේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත. "මිථ්‍යා පෙම්වතුන්"ගේ මෙම ක්‍රමෝපායන් වඩාත් සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගනිමින් පවතින බවත්, සැලකිය යුතු හානියක් සිදු වන තෙක් ඒවා හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇති බවත් පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.

පොලිසිය ප්‍රවේශම් වන ලෙස අවධාරණය කරයි

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්, විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්, අන්තර්ජාලය හරහා නොදන්නා පුද්ගලයන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ඉමහත් ප්‍රවේශමක් දැක්වීමට ජනතාවට ඉල්ලීමක් කර ඇත. පොලිසිය නිකුත් කළ ප්‍රධාන ආරක්ෂක මතක් කිරීම් ඇතුළත් වන්නේ:

  • සමාජ මාධ්‍ය හරහා පමණක් හඳුනා ගත් පුද්ගලයන් සමඟ කිසිවිටෙකත් පෞද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු බෙදා නොගන්න.
  • 対面හමුවීම් හෝ වීඩියෝ ඇමතුම් වළකින අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ගැන සැකයෙන් සිටින්න.
  • සැක සහිත අන්තර්ජාල හැසිරීම් ගැන වහාම ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දන්වන්න.
  • අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් අසාමාන්‍ය ලෙස දැනෙන්නේ නම්, විශ්වාසදායක මිතුරෙකු හෝ පවුලේ සාමාජිකයෙකු සමඟ කතා කරන්න.

පැකිළීමකින් තොරව සිදුවීම් වාර්තා කරන්න

හානිය වළක්වා ගැනීමට හා අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමට කාලෝචිත වාර්තා කිරීම ඉවහල් වන බව අවධාරණය කරමින්, ගොදුරු වූවන් ඉදිරිපත් වීමට ලජ්ජාවට හෝ සැකයට පත් නොවිය යුතු බව පොලිසිය අවධාරණය කර ඇත.

විමර්ශකයන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල වංචනික ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රීයව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, සැවොම අවධානයෙන් සිටින ලෙස ජනතාවට ඉල්ලා ඇත. මෙවැනි ක්‍රමයකට ඉලක්ක වූ බවට සැකයක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හා ප්‍රමාදයකින් තොරව සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් වෙයි මෙ වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

21 Jun 2026 Discuss
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක් Sinhala

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක්

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදල් නියෝජිත පිරිස කොළඹ සංචාරයකට සූදානම් අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික…

21 Jun 2026 Discuss
පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණය වාර්ගික බෙදීම් ඇවිස්සීමට යොදා නොගන්නා ලෙස කරුණානායක අනතුරු අඟවයි Sinhala

පාස්කු ප්‍රහාර පරීක්ෂණය වාර්ගික බෙදීම් ඇවිස්සීමට යොදා නොගන්නා ලෙස කරුණානායක අනතුරු අඟවයි

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා, 2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධ පවත්නා විමර්ශනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්ගික…

21 Jun 2026 Discuss