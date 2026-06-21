ශ්රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්ර සවි කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, රට පුරා රෝහල් ජාලය හරහා සීටී ස්කෑනර් යන්ත්ර 11ක් ප්රසම්පාදනය කර ස්ථාපනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කිරීමට රජය සූදානම් වී ඇත.
රාජ්ය සෞඛ්ය සේවාවේ ඓතිහාසික පියවරක්
මෙම විශාල ආයෝජනය, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ලබා දෙන වෛද්ය රෝග නිර්ණය කිරීමේ හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමට රජය යළිත් කැපවී සිටින බවේ ශක්තිමත් සංඥාවකි. මිනිස් සිරුරේ විස්තරාත්මක හරස්කඩ රූප ලබා දෙන සීටී ස්කෑනර් යන්ත්ර, අභ්යන්තර තුවාල හා පිළිකා සිට ස්නායු රෝග සහ හෘද වාහිනී රෝග දක්වා විවිධ තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමේදී අත්යවශ්ය රෝග නිර්ණය මෙවලමකි.
පළාත් හා ග්රාමීය ප්රදේශවල රෝගීන් බොහෝ දෙනෙකුට මෙවැනි උසස් රූප ශිල්ප තාක්ෂණය ලබා ගැනීම දිගු කලක් තිස්සේ සීමිතව පැවතුණු අතර, නියමිත වේලාවට රෝග නිර්ණය ලබා ගැනීම සඳහා කොළඹ හෝ වෙනත් ප්රධාන නගරවලට ගමන් කිරීමට පවුල් බොහොමයකට සිදු විය. මෙම නව යන්ත්ර ව්යාප්ත කිරීමෙන් එම බර සැලකිය යුතු ලෙස සමනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආයෝජනයට ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද
- ජාතික රෝහල් ජාලය පුරා බෙදා හරිනු ලබන සීටී ස්කෑනර් ඒකක 11ක් සම්පූර්ණයෙන්ම
- රුපියල් බිලියන 1.95ක් වන සම්පූර්ණ ව්යාපෘති වියදම
- දිවයින පුරා රෝගීන් සඳහා රෝග නිර්ණය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්
සෞඛ්ය සේවා ප්රවේශයේ සමානාත්මතාව වැඩිදියුණු කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සෞඛ්ය ක්රමය, තම වෛද්ය අවශ්යතා සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්ය රෝහල් මත රඳා සිටින ජනතාව මිලියන ගණනකට සේවය කරයි. එම ආයතනවල රෝග නිර්ණය කිරීමේ තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම, නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් අතර සෞඛ්ය සේවා ගුණාත්මකභාවයේ පරතරයන් අඩු කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
දිස්ත්රික් හා පාදම් රෝහල්වල උසස් රූප ශිල්ප උපකරණ හිඟය, රාජ්ය සෞඛ්ය ජාලයේ ප්රධාන දුර්වලතාවයක් ලෙස වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ රෝගී උපදේශන කණ්ඩායම් අඛණ්ඩව ඉස්මතු කර ඇත. මෙම ආයෝජනය මගින් එම දීර්ඝකාලීන ගැටළු යම් ප්රමාණයකට විසඳනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නව ස්කෑනර් යන්ත්ර ලබා ගැනීමට තෝරා ගන්නා නිශ්චිත රෝහල් සහ ස්ථාපනය සඳහා වන කාල සීමාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නියමිත කාලය තුළ සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.