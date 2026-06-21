ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා සූර්යවංශිව ඉලක්ක කිරීමේ කතාව ප්රතික්ෂේප කරයි
තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු වයිභව් සූර්යවංශිව දිගින් දිගටම පැවැත්වෙන තරගාවලිය තුළ ක්රීඩා පිටියේදී ඇතිවූ උණුසුම් ගැටුමකින් පසු හිතාමතාම ඉලක්ක කළ හැකි බවට පැතිරෙන කතාවට ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා සරල ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ගැටුම මතභේදයක් ඇවිළවයි
ක්රිකට් රසිකයන්ගේ සහ මාධ්යවල පුළුල් අවධානයට ලක්වූ මෙම සිදුවීම ඉන්දියා A සහ ශ්රී ලංකා A අතර තරගය අතරතුරදී සිදු වූ අතර, ඉතා අඩු වයසකදීම ක්රිකට් ලෝකයේ කැලඹීමක් ඇති කළ තරුණ සූර්යවංශී ක්රීඩා පිටියේ දී රත්වූ ගැටුමක කේන්ද්රය බවට පත් විය.
මෙම ගැටුම, තරගාවලිය ඉදිරියට යත්ම ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සහ ක්ෂේත්ර රක්ෂකයන් ඉලක්කගත උපාය මාර්ග හරහා දක්ෂ මෙම තරුණයාව කළකිරීමට ලක් කිරීමට ඉදිරිපත් වේද යන්න පිළිබඳ විවාදයක් ඇවිළවීය.
නායකයාගේ කෙළින්ම දුන් පිළිතුර
කෙසේ වෙතත්, සූර්යවංශිව විශේෂ ලෙස ඉලක්ක කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්රශ්නයට ශ්රී ලංකා A නායකයා කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව අවංක හා සන්සුන් ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීය.
ඕනෑම තනි විරුද්ධ ක්රීඩකයෙකුට එරෙහිව පෞද්ගලික පළිගැනීම් හෝ මනෝවිද්යාත්මක උපක්රම යොදා ගනිමින් නොව, තම කණ්ඩායමේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩාව කෙරෙහිත් තම ක්රීඩා සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම කෙරෙහිත් යොමුව ඇති බව නායකයා පැහැදිලි කළේය.
සූර්යවංශිගේ නැගී එන තරුව
වයිභව් සූර්යවංශී ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ආකර්ෂණීය තරුණ ක්රීඩකයින් අතරින් කෙනෙකු ලෙස ශීඝ්රයෙන් ඉස්මතු වී ඇති අතර, ඉතා කුඩා වයසකදීම ආක්රමණශීලී හා තාක්ෂණිකව ශක්තිමත් පිතිකරු ලෙස රටේ දිගු ප්රකට ක්රීඩකයන් සමඟ සසඳමින් ගෝලීය අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
තරගාවලිය තුළ ඔහු දැක්වූ දස්කම් ක්රිකට් ලෝකයේ අවධානය ඔහු කෙරෙහි යොමු වීමට හේතු වූ බව යළිත් ඔප්පු කළ අතර, ක්රීඩා පිටියේදී ඇතිවූ ගැටුම දෙපසම ඇතිව ඇති තරගකාරී හා ආකර්ෂණීය තරගාවලියේ ප්රමුඛතාව තව දුරටත් ඉහළ නැංවීමට හේතු විය.
තරගාවලිය ඉදිරියට යත්ම, ඉතිරි තරග දෙපාර්ශ්වය විසින් කෙසේ ළඟා වේදැයිත්, ගැටුමෙන් ජනනය වූ විදුලිය සේ ගතිගුණය ආසියාවේ ප්රමුඛ ක්රිකට් ජාතීන් දෙක අතර දැනටමත් ඇති ජවගතු සටනට වඩාත් දැඩි රුව ලබා දේදැයිත් සැමගේ දෙනෙත් යොමුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.