සූර්යවංශි ඉතිහාසගත 11-බෝල පනහකින් ත්රිකෝණ තරගාවලියේ ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම අණඩු කරයි
යෞවන පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශි අඟහරුවාදා ලිස්ට් A ක්රිකට් ඉතිහාසයේ වේගතම අර්ධශතකය ලෙස වාර්තා පොතට නමක්刻ා, කඩුළු 11ක් ගෙවා ව්යාජශතකය සම්පූර්ණ කරමින්, ත්රිකෝණ තරගාවලියේ ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉන්දියා A කණ්ඩායමට දඬුවම් සහගත ලෙස කඩුළු 66කින් ජය ගැන්වීය.
යුගයට කැටි වූ වාර්තා බිඳ දැමීමේ ඉනිමක්
තරගාරම්භය නොලත් ක්රිකට් ක්රීඩකයකු ලෙස ඔහුගේ අවසන් පෙනීම විය හැකි යැයි සැලකෙන මෙම ඉනිමේදී, සූර්යවංශි ශ්රී ලංකා පිතිකාරයන් සහ ක්ෂේත්ර රක්ෂකයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණ කරවමින් ආක්රමණශීලී පිතිකරණයේ නිර්භීත ප්රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේය. තරුණ ආරම්භක පිතිකරුගේ රුවල් 94ක ඉනිම රුවල් 29ක් ගෙවා ලබාගත් අතර, ලිස්ට් A තරගයක ආරම්භක ඕවර්වල සිදු කළ හැකි දේ නැවත නිර්වචනය කළ, ඒ තරම්ම දරුණු ගැසීමේ රැළකි.
ඔහුගේ 11-බෝල අර්ධශතකය මෙම ආකෘතියේ වේගතම අර්ධශතකයේ පෙර වාර්තාව බිඳ දැමමින්, ක්රිකට් ලෝකයට ඔහුව හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම සෙවනල් හඹා යයි
ඉනිමේ ඉහළ ස්ථානයේ සූර්යවංශිගේ පිපිරුම් සහගත දායකත්වයෙන් ශක්තිමත් වූ ඉන්දියා A කණ්ඩායම ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට ඈත් ගොඩකට සිරවෙන ලකුණු ගොඩකි ගැසීය. ගෙදර කණ්ඩායමේ පිතිකාරයන්ට ප්රතිචාරයක් ලෙස ඒකාකාරී පීඩනයක් ගොඩ නගා ගැනීමට අපහසු වූ අතර, ඔවුන්ගේ පිතිකරණ පෙළ අවසානයේ කඩුළු 66කින් ඉලක්කය අල්ලා ගැනීමට නොහැකි විය.
මෙම පරාජය ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට ඔවුන් මුහුණ දුන් ප්රහාරශීලිත්වයේ පරතරය පිළිබඳව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇති අතර, ත්රිකෝණ තරගාවලිය ඉදිරියට යත්ම ක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම් අවශ්ය ක්ෂේත්ර කෙරෙහි තෝරාගැනිම් කමිටු ළඟින් නෙතු යොමු වනු ඇත.
වැදගත්ම වේදිකාවේ එළිය දැකීමට සූදානම් තරුවක්
සූර්යවංශිගේ ඇදහිය නොහැකි ක්රීඩා ශෛලිය ඔහුට ඉක්මනින් සම්පූර්ණ ජාත්යන්තර කැඳවීමක් ලබා ගත හැකි බවට ක්රිකට් ප්රජාව කැලඹීමකින් ගිජු ලෙස සාකච්ඡා කර ඇත. ඒ සැබෑ වුවහොත්, අඟහරුවාදාගේ ඉනිම දේශීය හා A කණ්ඩායම් ක්රිකට් හරහා ඉතාමත් කෙටි නමුත් පිපිරුම් සහගත ගමනාගමනයේ අවසාන පරිච්ඡේදය ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇත.
බලා සිටි ශ්රී ලංකා රසිකයන් සඳහා, මෙම දස්කම ක්රිකට් ප්රේක්ෂණීය අවස්ථාවක් ලෙසත්, ඉන්දියාව ක්රීඩාවේ ළාබාලතම මට්ටම්වලදී නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන දක්ෂතාවල ගැඹුර පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙසත් ක්රියා කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.