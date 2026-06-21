Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බම්බලපිටිය ගණිකා නිවාස වැටලීමකදී කාන්තාවන් හය දෙනෙකු අත්අඩංගුවට — ඒ අතර තායි ජාතිකයන් තිදෙනෙකු

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බම්බලපිටිය ගණිකා නිවාස වැටලීමකදී කාන්තාවන් හය දෙනෙකු අත්අඩංගුවට — ඒ අතර තායි ජාතිකයන් තිදෙනෙකු

බම්බලපිටිය ඕෂන් ටවර් ගොඩනැගිල්ල තුළ ක්‍රියාත්මක වූ බවට සැක කරනු ලබන ගණිකා නිවාසයක් වැටලීමකදී කාන්තාවන් හය දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර තායි ජාතිකයන් තිදෙනෙකු සිටීම, අගනුවර තුළ ක්‍රියාත්මක විය හැකි දේශසීමා හරහා මිනිස් ජාවාරම් ජාලයන් පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කර ඇත.

වැටලීමෙන් කොල්ලකෑමේ ව්‍යාපාරයක් හෙළිවෙයි

සුප්‍රසිද්ධ බම්බලපිටිය උස් නිවාස ගොඩනැගිල්ලක නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරික ස්ථාවරයක් ලෙස වෙස් මාරු කරගෙන අනවසර ගණිකා වෘත්තිය රැකවල් ජාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවට ලැබුණු ඔත්තු මත පදනම්ව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් එම පරිශ්‍රය වට කළහ. එම වැටලීමේදී එහි සිටි කාන්තාවන් හය දෙනාම ක්ෂණිකව අත්අඩංගුවට ගැනිණ.

රඳවා ගත් අය අතර විදේශ ජාතිකයන් සිටීම, එම කාන්තාවන් රටට ඇතුළු වූ ආකාරය සහ ඔවුන්ව කියන ලද ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලයක් මැදිහත් වූවාද යන්න පිළිබඳව විමර්ශකයන් ගවේෂණය කිරීමට පෙළඹ ඇත.

විදේශ ජාතිකයන්ගේ සිටීම මිනිස් ජාවාරම් සැකයන් මතු කරයි

තායි කාන්තාවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම බලධාරීන්ගේ විශේෂ අවධානයට ලක් වී ඇත. එවැනි සිදුවීම් බොහෝ විට, විදේශයන්හි නීත්‍යානුකූල රැකියා අවස්ථා යන මුවාවෙන් අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයන් සූරාකෙවෙන පුළුල් ජාත්‍යන්තර ජාවාරම් පරිපථ කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිගු කරන බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.

  • මෙහෙයුම් අතරතුර සම්පූර්ණ වශයෙන් කාන්තාවන් හය දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනිණ
  • අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් අතරින් තිදෙනෙකු තායි ජාතිකයන් වේ
  • කියන ලද ගණිකා නිවාසය ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ බම්බලපිටිය ඕෂන් ටවර් ගොඩනැගිල්ල තුළය
  • ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ විෂය පථය පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම පවතී

පුද්ගලයන් හය දෙනාම දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශකයන් සාක්ෂි එකතු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති. විමර්ශනය පුළුල් වෙත්ම තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් තවමත් බැහැර කර නොමැත.

විමර්ශන අඛණ්ඩව පවතී

කියන ලද ව්‍යාපාරය පිටුපස සිට ක්‍රියාත්මක කළ හෝ පහසුකම් සැලසූ සංවිධායකයන් සහ ඕනෑම සහාය අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීම කෙරෙහි අනාගත විමර්ශන කේන්ද්‍රගත වන බව පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත. ඉදිරි දිනවලදී නඩුව අදාළ අධිකරණ වෙත යොමු කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.

කොළඹ නගර සීමාව තුළ සහ ඒ අවට නීත්‍යානුකූල වාණිජ ස්ථාන ලෙස වෙස් මාරු කරගෙන අනවසර ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරන බවට සැක කරනු ලබන ස්ථාන ඉලක්ක කරගෙන ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන විසින් ගෙන යන පුළුල් මර්දන ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස මෙම වැටලීම සිදු කෙරිණ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කාන්තාවන් රවටන 'මිථ්‍යා පෙම්වතුන්'ගේ වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සිදුවන වංචනික පෙම් සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමවල කැළඹිලිසහගත වර්ධනයක් පිළිබඳව රට පුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් හදිසි…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් වෙයි මෙ වසරේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

21 Jun 2026 Discuss
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක් Sinhala

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක්

අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදල් නියෝජිත පිරිස කොළඹ සංචාරයකට සූදානම් අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික…

21 Jun 2026 Discuss