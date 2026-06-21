පාසල් කෑම් හල්වල අයහපත් ආහාර විකිණීම සීමා කිරීමට සෞඛ්ය අමාත්යාංශය නව චක්රලේඛයක් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය, රට පුරා පාසල් කෑම් හල්වල අධික සීනි, අධික මේද සහ සැකසූ ආහාර අලෙවිය තහනම් කරමින් නව චක්රලේඛයක් නිකුත් කිරීමෙන් පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ සෞඛ්යය ඉහළ නැංවීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇත.
සෞඛ්ය සම්පන්න පාසල් පරිසරයක් සඳහා වූ ප්රයත්නය
මෙම උපදේශය, පාසල් කෑම් හල් කළමනාකරණය කරන ආකාරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, සිසුන්ගේ සෞඛ්යය හා ආහාර පුරුදු අධ්යාපන ප්රතිපත්තියේ මූලිකතාවය ලෙස ස්ථාපිත කරයි. මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් උග්ර වෙමින් පවතින ළමා තරබාරුකම සහ ආහාර මූලික රෝග වැළැක්වීමට මෙම පියවර ඉවහල් වනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
චක්රලේඛය ආවරණය කරන කරුණු
නව රෙගුලාසි යටතේ, දිවයින පුරා පාසල් කෑම් හල් ක්රියාකරුවන්ට ළමුන්ගේ පෝෂණයට අහිතකර ලෙස සලකනු ලබන ආහාර ගණනාවක් තම වට්ටෝරුවෙන් ඉවත් කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ. ඒවා අතර ඇතුළත් වන්නේ:
- අධික සීනි සහිත බීම සහ රසකැවිලි
- අධික මේද සහිත කෙටි ආහාර සහ බැදපු සැකසූ ආහාර
- ඇසුරුම් කළ හා අධිකව සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන
බොහෝ කලකට පෙර ගත යුතුව තිබූ පියවරක්
පාසල් වේලාවන්හිදී දරුවන්ට ලබා ගත හැකි ආහාර වර්ග සම්බන්ධයෙන් දැඩි නියාමනයක් සඳහා සෞඛ්ය ප්රවර්ධකයින් හා පෝෂණ විශේෂඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කරමින් සිටියහ. පාසල් භූමිය තුළ අයහපත් ආහාරවල පහසු ලබා ගැනීමේ හැකියාව, බාල වයසේ සිටම දුර්වල ආහාර පුරුදු ඇති කර ගැනීමට හේතු වන බව බහුලව චෝදනාවට ලක් වී ඇති අතර, එහි ප්රතිඵල වැඩිහිටි වියෙදී දක්වා දිව යා හැකිය.
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ මෙම මැදිහත්වීම, පාසල් ආයතන ශාස්ත්රීය ඉගෙනුම සඳහා පමණක් නොව, සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාව ප්රවර්ධනය සඳහාද ආරක්ෂිත අවකාශයක් ලෙස සේවය කළ යුතු බව ක්රමයෙන් පිළිගැනීමක් ඇති වෙමින් පවතින බව සංඥා කරයි.
ක්රියාත්මක කිරීම සහ අනුකූලතාව
පාසල් පරිපාලකයින් සහ කෑම් හල් ක්රියාකරුවන් චක්රලේඛයේ අවශ්යතාවලට අනුකූල වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණය හා අනුකූල නොවීම සඳහා අදාළ දඬුවම් පිළිබඳ විස්තර තවමත් පුළුල් ලෙස දැනුම් දී නොමැත. රජයේ හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේ පාසල් හරහා ප්රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අධ්යාපන බලධාරීන් සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දෙමාපියන් සහ සෞඛ්ය වෘත්තිකයින් සමස්තයක් ලෙස මෙම නිවේදනයට පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, චක්රලේඛය ක්රියාත්මක නොකළ උපදේශයක් ලෙස ඉතිරි නොවී දැඩිව බලාත්මක කරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු ප්රකාශ කරයි. මෙම මුලපිරීමේ සාර්ථකත්වය අවසානයේ රඳා පවතින්නේ නිරන්තර අධීක්ෂණය සහ කෑම් හල් ආදායමට වඩා සිසුන්ගේ සෞඛ්යය ප්රමුඛතාවය ලෙස සැලකීමට පාසල් පරිපාලනයේ කැපවීම මත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.