ගෙදර යන්න" වාද විවාදය: ශ්රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර තරුණ ක්රිකට් මතභේදයේ සැබෑ සිදුවූ දේ
මෑතකදී පැවති ශ්රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A ක්රිකට් තරඟය අතරතුර ඇති වූ උණුසුම් වාක්ය හුවමාරුවක් සැලකිය යුතු මතභේදයකට තුඩු දී ඇත. තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීට තරඟය අතරතුර "ගෙදර යන්න" යැයි පවසා ඇති බවට වාර්තා මතු වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ක්රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් අවධානයට ලක් වී ඇත.
පිටියේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවති A කණ්ඩායම් තරඟාවලිය අතරතුර මෙම සිදුවීම ඇති විය. ඉතා අඩු වයසකදීම ජ්යෙෂ්ඨ ක්රිකට් කවයන්හි අවධානය දිනාගත් යෞවන ක්රීඩක වෛභව් සූර්යවංශීට, ප්රතිවාදී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු "ගෙදර යන්න" යැයි වාචිකව ප්රකාශ කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. මෙම සිදුවීම A කණ්ඩායම් මට්ටමේ පිටිය තුළ ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම සහ ක්රීඩා මනෝභාවය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්ණ මතු කර ඇත.
වෛභව් සූර්යවංශී කවුද?
සූර්යවංශී යනු ඉන්දීය ක්රිකට්හි වඩාත් කතාබහට ලක් වන තරුණ දක්ෂතාවන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහුගේ ආක්රමණශීලී පිතිකරණ ශෛලිය සහ වයසට නොගැලපෙන සන්සුන් ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔහු ස්ථාපිත ක්රීඩකයින් සමඟ සංසන්දනය කෙරේ. ඔහුගේ දස්කම් අතිමහත් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, එය තරඟකාරී හමුවීම්වලදී ඔහු ඉලක්ககරගත් ඉහළ පෙළේ ක්රීඩකයෙකු බවට පත් කර ඇත.
මතභේදය පැහැදිලි කිරීම
සූර්යවංශීට යොමු කරන ලද ප්රකාශය, තරඟකාරී ක්රීඩාවේ උණුසුමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, බොහෝ නිරීක්ෂකයන් ඒ දෙස බලන්නේ පිළිගත හැකි පිටිය තුළ ගෙඩිකෙළියේ සීමාව ඉක්මවූ සිදුවීමක් ලෙසය. ක්රිකට් පාලක මණ්ඩල, තරඟ අතරතුර ක්රීඩකයන්ට යොමු කරන පෞද්ගලික හෝ අගෞරවාත්මක ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි හැසිරීම් නීති රීති පවත්වාගෙන ඇත.
- ශ්රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර මෙම සිදුවීම ඇති විය
- ප්රතිවාදී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු සූර්යවංශීට "ගෙදර යන්න" යැයි පැවසූ බව වාර්තා වේ
- නැගී එන මට්ටමේ ක්රිකට්හි ක්රීඩක හැසිරීම සහ ගෙඩිකෙළිය පිළිබඳ සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීම විවාදයකට ඉඩ සලසා ඇත
- වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට කිසිදු නිල විනය ක්රියාමාර්ගයක් ප්රසිද්ධියේ තහවුරු කර නොමැත
ප්රතිචාර සහ ඇඟවුම්
ක්රිකට් රසිකයන් සහ විචාරකයන් අතර, විශේෂයෙන් ක්රීඩාවේ ගෙඩිකෙළිය සංස්කෘතිය සහ තරඟකාරී කිළිටිකම සහ ක්රීඩා විරෝධී හැසිරීම් අතර සීමාව ඇඳිය යුත්තේ කොතැනිනද යන්න පිළිබඳව මෙම සිදුවීම විවාදයකට තුඩු දී ඇත. තරුණ ක්රීඩකයෙකුට එල්ල කෙරෙන එවැනි ප්රකාශ ක්රිකට්හි ආත්මයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව බොහෝ දෙනා කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
නියෝජිත මට්ටමේ ක්රිකට්හිදී අපේක්ෂිත හැසිරීම් ප්රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීම වැදගත් ප්රශ්ණ මතු කරයි. එහිදී තරුණ ක්රීඩකයන් තම කුසලතා පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ චරිතයද තවමත් වර්ධනය කරගනිමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සඳහා, ජාතික සැකිල්ල ක්රීඩාවේ සියලු මට්ටම්වල විනය සහ වෘත්තීයභාවයේ සංස්කෘතියක් ගොඩනඟා ගැනීමට සහ සිය ප්රතිරූපය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරන සංවේදී මොහොතක් ලෙස මෙම මතභේදය ළඟා වී ඇත. දෙපාර්ශ්වයේම මණ්ඩල නිලධාරීන් මෙතෙක් මෙම කාරණය සවිස්තරාත්මකව ආමන්ත්රණය කරමින් නිල ප්රකාශ නිකුත් කර නොමැත.
ක්රිකට් ප්රජාව මෙම සිදුවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරගෙන යන අතරතුර, A කණ්ඩායම් සහ තරුණ ක්රිකට්හි හැසිරීම් රෙගුලාසි වඩාත් පැහැදිලිව ක්රියාත්මක කිරීමේ ඉල්ලීම් ප්රබල වෙමින් පවතී. ක්රීඩාව ඉ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.