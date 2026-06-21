Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වද්දී පහත වැටෙන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල විවාදයට තුඩු දෙයි

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ඇති වූ රාජතාන්ත්‍රික එකඟතාවය ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහළ දමා ඇති අතර, එහි තරංග බලපෑම් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන රංගනයේ දැනෙමින් පවතී — විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ක්ෂණිකව ඉන්ධන මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට කිසිදු කල් නොගත්හ.

ගෝලීය ප්‍රතිවිපාක රැගත් ඓතිහාසික එකඟතාවයක්

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ ඉරාන ජනාධිපති ආචාර්ය මසූද් පෙසෙෂ්කියාන් අතර සාම රාමු ගිවිසුම අත්සන් කිරීම, ජාත්‍යන්තර සබඳතාවල සැලකිය යුතු転換 ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කළේය. එහි වඩාත්ම ක්ෂණික ප්‍රතිඵල අතරින් කැපී පෙනුණේ ගෝලීය අමු තෙල් මිලෙහි සැලකිය යුතු පහළ වැටීමකි — ලොව පුරා ආර්ථිකයන් ඉතා සෙමෙන් අධීක්ෂණය කරන්නා වූ වර්ධනයකි.

විපක්ෂය මොහොත වාසියට ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ, එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුමේ තීන්ත වියළීමට පෙරම විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් රජයට පොම්පයේදී පාරිභෝගිකයන්ට අඩු තෙල් මිලෙහි ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට පටන් ගත්හ. ජවිපෙ-ජජබ පරිපාලනයට එල්ල කෙරෙන මෙම පීඩනය, ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ සහ ව්‍යාපාර සඳහා දශක ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා අත් විඳීමෙන් පසු ඉතාමත් සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතින ඉන්ධන වියදම සම්බන්ධ පුළුල් හා දිගුකාලීන මහජන අතෘප්තිය පිළිබිඹු කරයි.

මිල ටැගයන් ඉක්මවා යන විවාදයක්

කෙසේ වෙතත්, විශ්ලේෂකයන් සහ නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් කිරීම පිළිබඳ සංවාදය උච්චාවචනය වන ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට සරල ප්‍රතිචාරයකට සීමා කළ නොහැකි බවයි. ඕනෑම මිල සංශෝධනයක් යථාර්ථවාදීව සිදු කළ හැකි ආකාරය සහ කාලය හැඩගස්වන තීරණාත්මක සාධක කිහිපයක් ඇති අතර, ඒවා නම්:

  • රටේ පවතින ඉන්ධන ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත්තු සහ මිල නියම කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන්
  • විනිමය අනුපාත පීඩනය සහ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ ශක්තිය
  • ශක්ති අංශ ප්‍රතිසංස්කරණ හා බැඳුණු නොවූ ණය බැඳීම්
  • ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ කැපවීම්

රජය නාජූකාර සමතුලිතතා අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි

ජවිපෙ-ජජබ රජයට, විපක්ෂ ඉල්ලීම් සහ මහජන අපේක්ෂාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීම සැබෑ අභියෝගයකි. ශ්‍රී ලංකාව 2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් සිය දුර්වල සුවය ලැබීම දිගටම සිදු කරන්නා වූ සන්දර්භය තුළ, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමේ ඕනෑම තීරණයක් පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරතා ඉලක්කයන්ට එරෙහිව ප්‍රවේශමෙන් කිරා බැලිය යුතුය.

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීම අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරයි, නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තෝරා ගන්නා ආකාරය, මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ රටේ ආර්ථික කළමනාකරණයේ පරිණතභාවය සහ ප්‍රමුඛතාවයන් ගැන බොහෝ දේ පවසනු ඇත.

විවාදය තීව්‍ර වන විට, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත — වෙනස් වෙමින් පවතින ගෝලීය ශක්ති භූ දර්ශනයේ ප්‍රතිලාභ අවසානයේ දිවයිනේ පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල අර්ථවත් සහනයක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුවෙනි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

මහා පරිමාණ ඩොලර් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පුද්ගලයෙකු මූල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

කොළඹ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ වාසය කරන වයස අවුරුදු 35ක් වන පුද්ගලයෙකු, විශාල පරිමාණ ඩොලර් වංචා කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ…

21 Jun 2026 Discuss
ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය Sinhala

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ…

21 Jun 2026 Discuss
අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි Sinhala

අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි

ඉන්ධන පිරවුම්හලේදී සහනයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට තවත් මාස කිහිපයක් රැඳී සිටීමට සිදුවිය හැකි අතර, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සලකා බැලීමට ඉඩ…

21 Jun 2026 Discuss