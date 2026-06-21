ඩෙංගු අර්බුදය ශ්රී ලංකාවේ තීව්ර වෙයි - රෝගීන් සංඛ්යාව දෙගුණ වී රෝහල් පීඩනයට
ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යෑමෙන් සෞඛ්ය පද්ධතිය අත්තනොකොළේ
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වන විට වාර්තා වී ඇති රෝගීන් සංඛ්යාව පසුගිය වසරේ එම කාලය හා සසඳන විට දෙගුණයකටත් වඩා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙය දිවයිනේ රෝහල් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් හදිසි මහජන සෞඛ්ය ගැටළු මතු කර ඇත.
රෝහල් සාර්ථකව කළමනාකරණය කිරීමට අසමත් වෙයි
ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් වාට්ටු පිරී යෑමත් සමඟ රට පුරා සෞඛ්ය ආයතන ශය්යා, වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල සහ අත්යවශ්ය සැපයුම් ඇතුළු සම්පත් හිඟයකට ලක් වෙමින් ඉමහත් පීඩනයකට නතු වී ඇත. ජාතික රෝහල් මෙන්ම පළාත් රෝහල්, විශේෂයෙන් ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවල රෝහල් රෝගීන් ගෙනෙන ඉල්ලුම දරා ගැනීමේ හැකියාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක්
ඒඩීස් මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ව්යාප්ත හා භයානකම සෘතුමය රෝගයන් අතර ගණනය වේ. කෙසේ නමුත්, වත්මන් වසංගතය මෑත වසරවලට සාපේක්ෂව බෙහෙවින් දරුණු ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, ආසාදන ගණනේ තියුණු ඉහළ යෑම සෞඛ්ය නිලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් සැලකිළිමත් කර ඇත.
මෑත කාලීන වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ සිරවූ ජල සමුච්චය, ප්රමාණවත් නොවන මදුරු පාලන ක්රමෝපායයන් සහ ඒඩීස් මදුරුවන් ඉතා කඩිනමින් ප්රජනනය වන ඝන නිවාස ප්රදේශ ව්යාප්තියට හේතු වූ බව විශ්වාස කෙරේ.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්රී ලාංකිකයන් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩිව ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන නිර්දේශ අතර:
- මල් කළය, රෝද සහ ජලාපවහන ඇළ ඇතුළු නිවෙස් අවට සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම සහ දිගු අත් ඇති ඇඳුම් පැළඳීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනී ගියහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- මදුරු පාලන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කරන දේශීය සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
බලධාරීන්ගෙන් ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්
එක් වසරක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව දෙගුණ වීම ඉතා කනස්සල්ලට කරුණක් වන අතර, ජාතික මට්ටමේ හදිසි හා සම්බන්ධීකරණ ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන්, ආසාදනවාහකයා පාලනය කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කිරීමට, මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර වැඩිදියුණු කිරීමට සහ රෝගීන්ගේ නිරන්තර ගලා ඒම හැසිරවීමට රෝහල් ප්රමාණවත් ලෙස සම්පත්කරණය කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව චක්රීය ඩෙංගු වසංගත අනුභව කර ඇතත්, වත්මන් අර්බුදයේ පරිමාණය, තවදුරටත් ජීවිත හානි සිදු නොවීමට මහජන සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සහ ප්රජා මට්ටමේ වැළැක්වීමේ උත්සාහයන් සඳහා නිරන්තර ආයෝජනයක අවශ්යතාවය අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.