බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළදී රුපියල් මිලියන 75ක 'කුෂ්' මත්ද්රව්ය ජාවාරමක් රේගු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට
කටුනායක බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් විශාල මත්ද්රව්ය ජාවාරම් තැකීමක් අනාවරණය කරගනිමින්, 'කුෂ්' නම් කෘත්රිම මත්ද්රව්යයේ විශාල තොගයක් රටට ගෙන ඒමට සැකපිළිගත් අවුරුදු 41ක ත්රිරෝද රථ රියදුරෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
අධි අගයකින් යුත් මත්ද්රව්ය තොගයක් හෙළිදරව් වෙයි
අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්රව්ය රුපියල් මිලියන 75කට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති බව තක්සේරු කර ඇති අතර, රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ද්වාරයේ රාජකාරී කරන රේගු බලධාරීන්ට මෙය විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකේ. ඩෙම් ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන සැකකරු, අනවසර ද්රව්ය සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
'කුෂ්' මත්ද්රව්යයෙන් වන වර්ධනය වන තර්ජනය
'කුෂ්' යනු දකුණු ආසියාව පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල අවධානය ক্রමයෙන් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති ඉතා භයානක කෘත්රිම මත්ද්රව්යයකි. මෙම ද්රව්යය රැගෙන ඒමට ගෙන යන උත්සාහයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් වැඩිදුර අවධානයෙන් සිටින අතර, එහි පැවැත්ම මහජන සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
BIA හිදී රේගු නිරීක්ෂණය
බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ රාජකාරී කරන ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ විමසිල්ල මෙම අත්අඩංගුවෙන් ඔප්පු වන අතර, රටේ ප්රධාන ප්රවේශ ස්ථානය හරහා මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා ස්කෑනිං හා නිරීක්ෂණ කටයුතු තීව්ර කර ඇත.
සැකකරු දැනට අත්අඩංගුවේ පසුවන අතර, ජාවාරම් මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විස්තර හා පුළුල් ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.