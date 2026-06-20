Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල සිදු වූ එක්සත් රාජධානියේ දුම්රිය අනතුරින් රියදුරු මියගොස් නව දෙනෙකු මරණය හා සටන් කරයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල සිදු වූ එක්සත් රාජධානියේ දුම්රිය අනතුරින් රියදුරු මියගොස් නව දෙනෙකු මරණය හා සටන් කරයි

එංගලන්තයේ බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල මගී දුම්රිය දෙකක් අතර සිදු වූ භයානක ගැටීමකින් දුම්රිය රියදුරෙකු මියගොස්, අවම වශයෙන් නව දෙනෙකු අවධානම් තත්ත්වයේ පසු වන අතර, මෙය මෑත වසරවල බ්‍රිතාන්‍යයේ සිදු වූ බරපතලම දුම්රිය අනතුරු අතරට ගණන් කෙරෙන මෙම සිදුවීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීම හදිසි සේවා හා විමර්ශකයන් විසින් දිගින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ.

සිදු වූ දේ

ලන්ඩනට සැතපුම් 56ක් පමණ උතුරින් පිහිටි මෙම ස්ථානයේදී, දුම්රිය දෙකක් ගැටුණු හේතු සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් තවමත් විමර්ශනය කරනු ලැබේ. ගැටීමේ බලපෑමෙන් දුම්රියේ සිටි ගණනාවකට හානි සිදු වූ අතර, කලාපය පුරා විශාල හදිසි ප්‍රතිචාර මෙහෙයුමක් අරඹන ලදී.

හානි හා රෝහල් ප්‍රතිකාර

බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රවාහන පොලීසිය සෙනසුරාදා දිනයේ ඔවුන් සතුරාදා දිනයේ සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් පසු 80 කට අධික පිරිසක් රෝහල් ගත කළ බව තහවුරු කළේය. රෝහල් ගත කරන ලද අය අතර, අවම වශයෙන් නව දෙනෙකු අවධානම් තත්ත්වයේ සිටිති. මෙමගින් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යා හැකිය යන බිය මතු වී ඇත. වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට තහවුරු කරන ලද එකම මරණය ලෙස ජීවිතය අහිමි වූ රියදුරු සඳහන් වේ.

හදිසි ප්‍රතිචාරය

හදිසි සේවා කණ්ඩායම් විශාල පිරිසකින් සිද්ධිස්ථානයට ළඟා වූ අතර, ගිලන් රථ, ගිනි නිවීමේ කාර්ය මණ්ඩල සහ පොලීසිය යෙදවීමෙන් බේරීගත් අය සහාය කිරීමට හා ගැටීමේ ප්‍රතිවිපාක සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කළේය. අවට රෝහල් කිහිපයකට තුවාළකරුවන් ඇතුළත් කළ අතර, වෛද්‍ය කණ්ඩායම් ගැටීමෙන් ඇති වූ විවිධ බරපතල තත්ත්වයන් ප්‍රතිකාර කිරීමට කටයුතු කළේය.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

ගැටීමේ හේතුව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රවාහන පොලීසිය විමර්ශනය මෙහෙයවනු ලබන අතර, දුම්රිය අනතුරු විමර්ශන ශාඛාව ඒකම පාරේ දුම්රිය දෙකක් හමු වීමට හේතු වූ සිදුවීම් මොනවාදැයි තීරණය කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

බෙඩ්ෆර්ඩ් දුම්රිය අනතුර එක්සත් රාජධානිය පුරා කම්පනය ඇති කර ඇති අතර, බ්‍රිතාන්‍ය දුම්රිය ජාලයේ ආරක්ෂිතභාව ප්‍රමිතීන් හා සංඥා පද්ධති සම්බන්ධව නැවත ගැඹුරු ප්‍රශ්නනය මතු කිරීමට හේතු වී ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීමට හේතු වූ සිදුවීම් මාලාව ගොඩනගා ගැනීමේදී විමර්ශකයන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෙබනනයට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර හමුවේ ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි Sinhala

ලෙබනනයට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර හමුවේ ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි

ලෝකයේ උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් ජලමාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමූ බව ඉරාන හමුදාව නිවේදනය කර ඇති අතර, දකුණු ලෙබනනය ඉලක්ක කරගනිමින්…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss