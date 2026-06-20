Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේදී විස්මයජනක දස්කමක් දක්වමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර පිටියේ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර රට තුළ උත්සව සමරු මහා රැල්ලක් නැගී සිටීමට හේතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික මොහොතක්

ලෝකයේ වඩාත්ම තරඟකාරී ට්‍රැක් සහ ෆීල්ඩ් පරිපථයන්ගෙන් එකක් වන මෙම තරඟාවලියේ තරංගගේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉමහත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ගෝලීය මලල ක්‍රීඩා රංගනය මත ද්වීප රාජ්‍යයේ වර්ධනය වන පැවැත්ම ඔප්පු කරයි. කතාර් රාජ්‍යයේ පවත්වන ලද ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලිය ලොව පුරා දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් අඛණ්ඩව ආකර්ෂණය කරගන්නා බැවින්, මෙම ජයග්‍රහණය තවත් සුවිශේෂී වේ.

සිහිපත් කළ යුතු දස්කමක්

ශ්‍රී ලාංකික තරුව තරඟය පුරාවට ම තම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය පිළිබඳ කිසිදු සැකයකට ඉඩ නොතබමින්, සිය ප්‍රතිවාදීන් ඉක්මවා ගොස් ඔවුන් අභිබවා දස්කම් දක්වීය. එය ඔහුගේ සුවිශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨ පෝරමය සහ සූදානම යටිරේඛා ගසන ප්‍රදර්ශනයක් විය. ඔහුගේ ආධිපත්‍යයෙන් යුත් දස්කම ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් සහ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ද ව්‍යාප්ත ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

ජාතියේ ආඩම්බරය

තරංගගේ ජයග්‍රහණය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටම්වල තරඟ කිරීමේ සිහින දකින තරුණ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා සඳහා පමණක් දෙවෙනි ලෙස සලකන ඩයමන්ඩ් ලීග් පරිපථයේ ඔහුගේ සාර්ථකත්වය රටේ ක්‍රීඩා සහෝදරත්වය සඳහා ආඩම්බරජනක මොහොතක් නියෝජනය කරයි.

තරංග ජාත්‍යන්තර පරිපථයේ සිය ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යද්දී, මෙම ජයග්‍රහණය රටට ලැබෙන තව දුරටත් ජයග්‍රහණවල නිමිත්තක් බවට ආශාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි ගමන දිගින් දිගටම නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන Sinhala

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර විවාදයක් ඇති වෙයි ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ ඉතාමත් කලකිරීමට පත් කරවන…

20 Jun 2026 Discuss
දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි Sinhala

දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

ඉන්දීය තාක්ෂණ දෙවැනි නායක Infosys ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛ අපේක්ෂකයා ලෙස මතුව ඇති බව වාර්තා වන අතර,…

20 Jun 2026 Discuss
රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක් Sinhala

රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක්

රන් ආලේපිත T-56 ඇසෝල්ට් රයිෆලයක් සම්බන්ධ අධි-පෙනුම් නඩුවක සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායක නැවත නම් කර ඇති අතර, ඔහු අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට සූදානම්…

20 Jun 2026 Discuss