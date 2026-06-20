Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී

ශ්‍රී ලාංකික දරඳය විසි කිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් කර ඇත.

ලෝක වේදිකාවේ ඓතිහාසික සාර්ථකත්වයක්

දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේදී තරංග ලබාගත් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාව සඳහා ඉතා වැදගත් মైල්ගල් තැබීමකි. ඩයමන්ඩ් ලීග් තරග මාලාව ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම වාර්ෂික ක්‍රීඩාංගන හා පිටිය ක්‍රීඩා තරගාවලි අතර එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ලෝකය පුරා ශ්‍රේණිගත ශීර්ෂ ක්‍රීඩකයින් එකිනෙකා සමඟ ශක්ති පරීක්ෂා කරති.

මෙම ජයග්‍රහණය, තරංග ආසියාවේ දරිද්‍රතම දරඳය විසි කරන්නන් අතරින් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථාපිත කරන අතර, ශ්‍රී ලාංකික පිටිය ක්‍රීඩාව සඳහා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ආඩම්බරයක්

මෙම ජයග්‍රහණය ස්වදේශයේ පුළුල් සැමරුමක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මලල ක්‍රීඩා රසිකයින් ගෝලීය ක්‍රීඩා පරිපථය හරහා තරංගේ ප්‍රගතිය ඉවසිලිවන්තව අනුගමනය කරමින් සිටිති. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ පිටිය ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීමේ අභිලාෂය දිගු කලක් තිස්සේ ලාලනා කරන අතර, දෝහාවේ තරංගේ දස්කම් ඒ දිශාව ඉලක්ක කරගත් ශක්තිමත් පියවරක් නියෝජනය කරයි.

කතාර් රාජ්‍යය තුළ පිහිටි දෝහාවේ ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගය සෑම වර්ෂයකම කීර්තිමත් තරග මාලාවේ ආරම්භක ස්ථාන අතරින් එකක් ලෙස සේවය කරයි. එයින් අදහස් වන්නේ, ජාත්‍යන්තර සමරයේ ආරම්භයේදීම ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩාවේ තරංග සිය නාමය ප්‍රකාශ කළ බවයි.

දීප්තිමත් අනාගතයක් ඉදිරියේ

මෙම ජයග්‍රහණය සිය ජයග්‍රාහී ඉතිහාසයට එකතු කරගැනීමත් සමඟ, මලල ක්‍රීඩා සමය ඉදිරියට ගමන් කරන විට රුමේෂ් තරංග කෙරෙහි සියල්ලගේ ඇස් යොමු වනු ඇත. දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික දරඳය විසි කිරීමේ ශූරයාට ඉදිරියේ ලැබෙන්නේ දිගු ජයග්‍රහණ ශ්‍රේණියේ ප්‍රථම ජයය මෙය බවට, ආධාරකරුවන් හා නිලධාරීන් සමානව විශ්වාස කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ

ඉන්දීය ෆින්ටෙක් විශාලතමයා ශ්‍රී ලංකාව කරා ඩිජිටල් ගෙවීම් සේවාව පුළුල් කරයි ඉන්දීය ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාව වන PhonePe, ශ්‍රී ලංකාවේ හරස් මායිම් ඒකාබද්ධ ගෙවීම්…

20 Jun 2026 Discuss
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු ආර්.එම්. ප්‍රසන්න, රාජ්‍ය ආයතනය තුළ මිලදී ගැනීම් ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ දූෂිත කටයුතුවල නිරත වූ බවට සැකය මත අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා…

20 Jun 2026 Discuss
රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා Sinhala

රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා චෝදනා කර සිටින්නේ, රජය විසින් දක්වනු ලබන සියයට 18ක් වන අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) හා සසඳන විට, සැපයුම් දාමය…

20 Jun 2026 Discuss