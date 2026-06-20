Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෛභව් සූර්යවංශිව ඉලක්ක කිරීමේ කතාවට ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත පිළිතුරක්

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෛභව් සූර්යවංශිව ඉලක්ක කිරීමේ කතාවට ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත පිළිතුරක්

මෑතකදී පැවැති තරගයේදී රණ්ඩු සහගත මෙවලමක් ඇති වූ පසුව, නව යොවුන් වියේ ඉන්දීය පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශිව හිතාමතාම ඉලක්ක කිරීමට සිය කණ්ඩායම ක්‍රියා කරනු ඇතැයි යන මතය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා විවෘතව හා කෙළින්ම ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

පිටියේ ගිනිගත් තතු

ආක්‍රමණශීලී පිතිකරු ලෙස ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන සිටින තරුණ ඉන්දීය ක්‍රීඩකයා වෛභව් සූර්යවංශි, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති තරගයේදී උණුසුම් ගැටුමකට මැදිවිය. මෙම සිදුවීම රසිකයන් හා විචාරකයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දුන් අතර, ඉදිරි තරගවලදී ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ප්‍රවේශය මෙමගින් බලපෑමට ලක්වේද යන්න බොහෝ දෙනා විමසා සිටියහ.

නායකයාගේ නිර්භීත ප්‍රකාශය

පැතිරී යන මේ මතිමතාන්තරවලට සෘජුවම මුහුණ දෙමින්, ශ්‍රී ලංකා A නායකයා කිසිදු සංකෝචයකින් තොරව ස්ථිරසාර ප්‍රකාශයක් කළේය. මතභේදයෙන් ඉවත් නොවූ නායකයා, පෞද්ගලික සතුරුකම ක්‍රිකට් උපාය මාර්ගය තීරණය නොකරන බව කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය ප්‍රකාශ කරමින් එවැනි යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

නායකයාගේ අදහස් වෘත්තීයමය ප්‍රවේශයක් ඉස්මතු කළ අතර, තරගකාරී දැඩිකම ඉහළ මට්ටමක පවතින නමුත් කිසිදු තනි ක්‍රීඩකයෙකු සමග ගිණුම් සැකසීමට වඩා කාර්යසාධනය හා උපක්‍රමයන් කෙරෙහිම කණ්ඩායමේ අවධානය යොමු වන බව අවධාරණය කළේය.

සූර්යවංශිගේ නැගී එන කීර්තිය

සූර්යවංශි ඉන්දියාවේ වඩාත්ම දීප්තිමත් තරුණ පිතිකරුවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කරගනිමින් ඉස්මතු වී ඇත. ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී ශෛලිය හා වයසට නොගැලපෙන ක්‍රීඩා පරිණතභාවය ඔහුව කැතැප්පු කතාබහේ මැදිකරුවෙකු බවට පත් කර ඇති අතර, ප්‍රතිවාදී නායකයන්ගෙන් ඔහුව සාර්ථකව ගෙනීමේ සැලැස්ම ගැන ප්‍රශ්න නැගීමේ ආශ්චර්යත්වයක් නොමැත.

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම සඳහා, මෙවැනි ගතිකතාවෙන් පිරි ක්‍රීඩකයෙකු හිමිකර ගැනීමේ අභියෝගය දෙකණ්ඩායම අතර ඉදිරි තරග නිරතුරු හමු වීමේ ප්‍රධාන සාධකයක් වනු ඇති අතර, නායකයාගේ සන්සුන් ප්‍රතිචාරය කණ්ඩායම දිරියෙන් හා පැහැදිලි අදහසින් මෙම කාර්යයට ළංවන බව පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉදිරි තරගවලදී මෙම දෙතරුණ කණ්ඩායම් අතර පිටියේ තරගකාරිත්වය කෙසේ ගොඩ නැගෙනු ඇත්දැයි කුතූහලයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි Sinhala

ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

20 Jun 2026 Discuss