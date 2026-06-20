ලෙබනනයට එල්ල වූ ඊශ්රායල් ප්රහාර හමුවේ ඉරානය හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය වසා දමයි
ලෝකයේ උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් ජලමාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය වසා දැමූ බව ඉරාන හමුදාව නිවේදනය කර ඇති අතර, දකුණු ලෙබනනය ඉලක්ක කරගනිමින් ඊශ්රායලය සිදු කරමින් පවතින අඛණ්ඩ හමුදා ප්රහාර මෙම දැඩි පියවරට හේතුව බව සඳහන් කර ඇත.
තෙහෙරාන් එක්සත් ජනපද එකඟතාවය උල්ලංඝනය කළ බව ප්රකාශ කරයි
ලෙබනනය මත එල්ල කරන ඊශ්රායල් ප්රහාර, ගැටුම් නතර කිරීම අරමුණු කරගත් තෙහෙරාන්-වොෂිංටන් දෙපාර්ශ්වය අතර පවතින එකඟතාවයේ සෘජු උල්ලංඝනයක් බව ඉරාන බලධාරීහු ප්රකාශ කර ඇත. ඊශ්රායලය දැන් ඛණ්ඩනය කර ඇතැයි ඉරානය කියා සිටින සන්ධාන රාමුවේ රකවලකු ලෙස ඉරානය ඉදිරිපත් වෙමින්, මෙම සමුද්ර සන්ධිය වැසීම කලාපය පුරා තතුනිති උග්ර ලෙස ඉහළ ගිය බවේ සංඥාවකි.
නාවික ගමනාගමනයට දැඩි අවවාදයක්
ජාත්යන්තර නාවික ගමනාගමනය ඉලක්ක කරගත් පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෙස, සමුද්ර සන්ධිය අසල ගමන් කරන නෞකාවන්ට ඉරාන හමුදා නිලධාරීන් දැඩි අවවාදයක් නිකුත් කළහ.
හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය ආසන්නයට එළඹෙන්න එපා; එසේ නොවුණහොත් ඔබේ ආරක්ෂාව සහතික නොවේ.
ගෝලීය ප්රතිවිපාක
ලෝකයේ ඉන්ධන සැපයුම සඳහා ඉතාමත් තීරණාත්මක ගමන් මංවල් අතර හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී; ලෝකයේ තෙල් හා ද්රව ස්වාභාවික වායු නිෂ්පාදනයෙන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් දිනපතා මෙහි පටු ජලමාර්ගය හරහා ගලා යයි. දිගුකාලීන වසා දැමීමක් ජාත්යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හා නාවික මාර්ගවලට ක්ෂණික හා දරුණු ප්රතිවිපාක ගෙනෙනු ඇත.
ඊශ්රායලය සහ ලෙබනනයේ ඉරාන-සම්බන්ධිත බලවේග සම්බන්ධ ගැටුම ව්යාප්ත වෙමින් මැදපෙරදිග තත්ත්වය අඛණ්ඩව පිරිහෙමින් පවතින හෙයින්, ලොව පුරා රජයන් හා බලශක්ති වෙළෙඳපොළවල් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.