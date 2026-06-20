Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෙබනනයට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර හමුවේ ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෙබනනයට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර හමුවේ ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි

ලෝකයේ උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් ජලමාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමූ බව ඉරාන හමුදාව නිවේදනය කර ඇති අතර, දකුණු ලෙබනනය ඉලක්ක කරගනිමින් ඊශ්‍රායලය සිදු කරමින් පවතින අඛණ්ඩ හමුදා ප්‍රහාර මෙම දැඩි පියවරට හේතුව බව සඳහන් කර ඇත.

තෙහෙරාන් එක්සත් ජනපද එකඟතාවය උල්ලංඝනය කළ බව ප්‍රකාශ කරයි

ලෙබනනය මත එල්ල කරන ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර, ගැටුම් නතර කිරීම අරමුණු කරගත් තෙහෙරාන්-වොෂිංටන් දෙපාර්ශ්වය අතර පවතින එකඟතාවයේ සෘජු උල්ලංඝනයක් බව ඉරාන බලධාරීහු ප්‍රකාශ කර ඇත. ඊශ්‍රායලය දැන් ඛණ්ඩනය කර ඇතැයි ඉරානය කියා සිටින සන්ධාන රාමුවේ රකවලකු ලෙස ඉරානය ඉදිරිපත් වෙමින්, මෙම සමුද්‍ර සන්ධිය වැසීම කලාපය පුරා තතුනිති උග්‍ර ලෙස ඉහළ ගිය බවේ සංඥාවකි.

නාවික ගමනාගමනයට දැඩි අවවාදයක්

ජාත්‍යන්තර නාවික ගමනාගමනය ඉලක්ක කරගත් පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෙස, සමුද්‍ර සන්ධිය අසල ගමන් කරන නෞකාවන්ට ඉරාන හමුදා නිලධාරීන් දැඩි අවවාදයක් නිකුත් කළහ.

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ආසන්නයට එළඹෙන්න එපා; එසේ නොවුණහොත් ඔබේ ආරක්ෂාව සහතික නොවේ.

ගෝලීය ප්‍රතිවිපාක

ලෝකයේ ඉන්ධන සැපයුම සඳහා ඉතාමත් තීරණාත්මක ගමන් මංවල් අතර හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී; ලෝකයේ තෙල් හා ද්‍රව ස්වාභාවික වායු නිෂ්පාදනයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දිනපතා මෙහි පටු ජලමාර්ගය හරහා ගලා යයි. දිගුකාලීන වසා දැමීමක් ජාත්‍යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හා නාවික මාර්ගවලට ක්ෂණික හා දරුණු ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙනු ඇත.

ඊශ්‍රායලය සහ ලෙබනනයේ ඉරාන-සම්බන්ධිත බලවේග සම්බන්ධ ගැටුම ව්‍යාප්ත වෙමින් මැදපෙරදිග තත්ත්වය අඛණ්ඩව පිරිහෙමින් පවතින හෙයින්, ලොව පුරා රජයන් හා බලශක්ති වෙළෙඳපොළවල් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල සිදු වූ එක්සත් රාජධානියේ දුම්රිය අනතුරින් රියදුරු මියගොස් නව දෙනෙකු මරණය හා සටන් කරයි Sinhala

බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල සිදු වූ එක්සත් රාජධානියේ දුම්රිය අනතුරින් රියදුරු මියගොස් නව දෙනෙකු මරණය හා සටන් කරයි

එංගලන්තයේ බෙඩ්ෆර්ඩ් අසල මගී දුම්රිය දෙකක් අතර සිදු වූ භයානක ගැටීමකින් දුම්රිය රියදුරෙකු මියගොස්, අවම වශයෙන් නව දෙනෙකු අවධානම් තත්ත්වයේ පසු වන අතර, මෙය මෑත…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss