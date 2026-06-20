2025 GCE සාමාන්ය පෙළ විභාග ප්රතිඵල දැන් අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැක
ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2025 සාමාන්ය අධ්යාපන සාමාන්ය පෙළ (GCE) විභාගයේ ප්රතිඵල නිල වශයෙන් නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ සිසු දහස් ගණනකට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට දැඩි ලෙස දැනුණු බලාපොරොත්තුවේ ආතතිය දැන් නිමාවට පත් වී ඇත.
ප්රතිඵල ලබාගන්නා ආකාරය
2025 GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට දැන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල පද්ධතිය වන doenets.lk හරහා ඔවුන්ගේ ප්රතිඵල පරීක්ෂා කර ගත හැකිය. ප්රතිඵල අන්තර්ජාලය හරහා බලාගැනීමේදී විභාගාංක අංකය සූදානමින් තබාගන්නා ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ වේ
ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමත් සමඟ, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු පත්ර නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති සිසුන් වෙනුවෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව එම ක්රියාවලියද ආරම්භ කර ඇත. ප්රතිඵලවලින් සෑහීමකට පත් නොවූ අයදුම්කරුවන්, දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශ කර ඇති නිල නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ අයදුම්절차 අනුගමනය කරන ලෙස දිරිගැන්වේ.
වැදගත් ජීවිත හැරවුම් ලක්ෂ්යයක්
GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගය ශ්රී ලාංකික සිසුවෙකුගේ අධ්යාපන ගමනේ ඉතාමත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, උසස් පෙළ අධ්යනයන් සඳහා සුදුසුකම් තීරණය කිරීමෙන් අනාගත අධ්යයන හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වනු ලැබේ.
සිසුන්, දෙමාපියන් සහ භාරකාරයන් යොමු කිරීම් වළක්වා ගැනීම සහ ඕනෑම තවදුරටත් විභාග සම්බන්ධ절차 සම්බන්ධව දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ගෝපදේශ ප්රවේශමෙන් අනුගමනය කිරීම සඳහා ප්රතිඵල ලබාගැනීමට නිල රජයේ මාධ්ය පමණක් භාවිත කරන ලෙස දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.