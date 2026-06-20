Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2025 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල දැන් අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැක

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2025 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල දැන් අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැක

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2025 සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය පෙළ (GCE) විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ සිසු දහස් ගණනකට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට දැඩි ලෙස දැනුණු බලාපොරොත්තුවේ ආතතිය දැන් නිමාවට පත් වී ඇත.

ප්‍රතිඵල ලබාගන්නා ආකාරය

2025 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට දැන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල පද්ධතිය වන doenets.lk හරහා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කර ගත හැකිය. ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලය හරහා බලාගැනීමේදී විභාගාංක අංකය සූදානමින් තබාගන්නා ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ වේ

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමත් සමඟ, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු පත්‍ර නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති සිසුන් වෙනුවෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව එම ක්‍රියාවලියද ආරම්භ කර ඇත. ප්‍රතිඵලවලින් සෑහීමකට පත් නොවූ අයදුම්කරුවන්, දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශ කර ඇති නිල නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ අයදුම්절차 අනුගමනය කරන ලෙස දිරිගැන්වේ.

වැදගත් ජීවිත හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්

GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන ගමනේ ඉතාමත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, උසස් පෙළ අධ්‍යනයන් සඳහා සුදුසුකම් තීරණය කිරීමෙන් අනාගත අධ්‍යයන හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වනු ලැබේ.

සිසුන්, දෙමාපියන් සහ භාරකාරයන් යොමු කිරීම් වළක්වා ගැනීම සහ ඕනෑම තවදුරටත් විභාග සම්බන්ධ절차 සම්බන්ධව දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ගෝපදේශ ප්‍රවේශමෙන් අනුගමනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට නිල රජයේ මාධ්‍ය පමණක් භාවිත කරන ලෙස දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේදී විස්මයජනක දස්කමක් දක්වමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

20 Jun 2026 Discuss
තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන Sinhala

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර විවාදයක් ඇති වෙයි ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ ඉතාමත් කලකිරීමට පත් කරවන…

20 Jun 2026 Discuss
දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි Sinhala

දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

ඉන්දීය තාක්ෂණ දෙවැනි නායක Infosys ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛ අපේක්ෂකයා ලෙස මතුව ඇති බව වාර්තා වන අතර,…

20 Jun 2026 Discuss