දරුණු වර්ෂාපතනය මධ්යේ ශ්රී ලංකාව හදිසි ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
ගංවතුර අවදානම ඉහළ යත්ම බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් වැඩි සූදානමක් ඉල්ලති
දිගු කලක් පුරා අඛණ්ඩව ඇද හැලුණු තීව්ර වර්ෂාපතනයකට අනුව, දිවයිනේ අවදානම්සහිත ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් වෙත ශ්රී ලංකා බලධාරීන් බරපතල ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, පහත් බිම් හා ගංඉවුරු ආශ්රිත ප්රජාවන්හි පුළුල් ලෙස ජලගැලීම් සිදුවේ යන බිය ඇති වී තිබේ.
ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වන්නේ බරපතල අඛණ්ඩ ජලවර්ෂා රාශියක් ප්රදේශ කිහිපයකට දිගින් දිගටම බලපාමින් පවතින අතරතුරදී වන අතර, ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ප්රජාවන් ඉහළ අවධානයක් යටතේ තබා ගනිමින් ප්රමාද නොකර ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස නාගරිකයන්ට කඩිනමින් දැනුම් දී ඇත.
ප්රජාවන්ට සූදානම් වන ලෙස දැනුම් දෙයි
ගංවතුරට ගොදුරු වීමේ ඉහළ ඉඩකඩ ඇති ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට සිය ආරක්ෂාව ගැන අවධානයෙන් සිටිමින්, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහෙන්නේ නම් ස්ථානාන්තරයට සූදානම් වන ලෙස උපදෙස් ලබාදී ඇත. ස්වාභාවික හා කෘත්රිම ජල කළමනාකරණ යටිතල පහසුකම් යටපත් කිරීමේ තර්ජනය ඇති කරමින් ඇද හැලෙන වර්ෂාව හමුවේ, ගංඟා මට්ටම් හා ජලාපවහන පද්ධති සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.
- ගංඟා හා ජලමාර්ග ආශ්රිත පහත් බිම් ජලගැලීමේ ඉහළම අවදානමට ලක්ව ඇත
- ජලයෙන් යටවූ මාර්ග හෝ ප්රවාහ හරහා යාමෙන් වැළකී සිටින ලෙස පදිංචිකරුවන්ට දැඩිලෙස අවවාද කෙරේ
- බලපෑමට ලක්වූ දිස්ත්රික්ක පුරා හදිසි ආපදා සේවාවන් සූදානම් තත්ත්වයේ තබා ඇත
නැවත නැවත ඇතිවන මෝසම් කාලීන අභියෝගයක්
ගංවතුර ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ස්ථිර ස්වාභාවික ආපදාවක් ලෙස පවතින අතර, මෝසම් ෘතුවලදී දිවයිනට නිතරම දරුණු කාලගුණ තත්ත්ව ඇති වී, දහස් ගණන් පවුල් අවතැන් කර නිවාස, බෝග හා යටිතල පහසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කරයි.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වන බැවින්, සියලු නිල අනතුරු ඇඟවීම්වලට귀 යොමු කරමින්, විශ්වාසදායක රජයේ නාලිකා හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
රට පුරා වර්ෂාපතන රටාවන් හා ගංඟා මට්ටම් අඛණ්ඩව ඇගයීමට ලක් කෙරෙන අතර, ආපදා කළමනාකරණ ආයතන ඉදිරියේදී තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.