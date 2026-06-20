Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා චෝදනා කර සිටින්නේ, රජය විසින් දක්වනු ලබන සියයට 18ක් වන අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) හා සසඳන විට, සැපයුම් දාමය පුරා අනුගාමිතව පනවන ලද බදු සමුච්චිත ප්‍රතිඵලය හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 22ක් වූ බදු බරක් දරන බවයි.

සමුච්චිත බදු සාමාන්‍ය ජනතාවට දැඩි ලෙස බලපාමින් පවතී

ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා, සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට අසාධාරණ ලෙස බලපාන ගැඹුරු අසාධාරණ බදු ව්‍යුහයක් පිළිබඳ අවධානය ජනතාව කරා යොමු කළේය. ඔහු තර්ක කළේ, නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ විවිධ අවධීන්හිදී බදු ස්ථර කිහිපයක් පනවන විට, අවසාන පාරිභෝගිකයා වෙත ගෙවා නිම කෙරෙන සමස්ත බදු බර, නිල VAT අනුපාතය වන සියයට 18 ඉක්මවා ඉහළ යයි කියාය.

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළේ, ශ්‍රී ලාංකික කම්කරු පන්තිය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවල ඉහළ මිල ගෙවීම හරහා මෙම වර්ධනශීලී මූල්‍ය පීඩනය දරාගෙන සිටද්දී, රටේ පුළුල් බදු රාමුව තුළ සමාන අවස්ථා සහතික කිරීමට රජය අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

අන්තර්ජාල කැසිනෝ හා ඔට්ටු ඇල්ලීම බදු ජාලයෙන් බේරෙමින්

ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා, රටේ බදු ප්‍රතිපත්තියේ කැපී පෙනෙන නොගැලපීමක් ලෙස ඔහු හඳුන්වා දුන් කරුණකට ද දැඩි අවධානය යොමු කළේය — එනම් අන්තර්ජාල කැසිනෝ හා ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකා මත අර්ථවත් බදු ආරෝපණයක් සිදු නොවීමේ පෙනෙන තතු පිළිබඳවයි. ඔහු පෙන්වා දුන්නේ, මෙම කර්මාන්ත විධිමත් බදු ජාලයෙන් බොහෝ දුරට ඉවතව ක්‍රියාත්මක වෙමින් ආදායම් ඉපැයීම සිදු කරන අතර, එය රාජ්‍යයේ ආදායම් පදනම පුළුල් කිරීමේ අහිමි වූ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන බවයි.

මූලික අවශ්‍යතා මිලදී ගන්නා සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් මත දැඩි බදු බර පැටවෙද්දී, ලාභදායී අන්තර්ජාල සූදු ව්‍යාපාර විශාල වශයෙන් නියාමනයෙන් හා බදු ගෙවීමෙන් තොරව පවතින්නේ නම් ඒ ගැඹුරු අසාධාරණයක් බව නීතිඥ මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේය.

විනිවිද පෙනෙන හා සාධාරණ බදු ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම

ආචාර්ය ද සිල්වා මහතාගේ අදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විවාදය නැවත දල්වා ඇත්තේ, රට දිගින් දිගටම අභියෝගාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංධානයක් තුළ ගමන් කරන අවස්ථාවකය. වත්මන් රජය විවේචනය කරන්නන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිනු ලබන්නේ, අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් මත අනවශ්‍ය බරක් නොපටවන, වඩාත් විනිවිද පෙනෙන, පුළුල් පදනමක් සහිත හා සාධාරණ බදු ක්‍රමයක් සඳහාය.

විපක්ෂය රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලබන්නේ, බදු ව්‍යුහය නැවත සලකා බලන ලෙසත්, ජීවන වියදමේ සැබෑ ඉහළ යාමට හේතු වන සමුච්චිත ප්‍රතිඵල ඉවත් කරන ලෙසත්, විශේෂයෙන් ඉක්මනින් වර්ධනය වන අන්තර්ජාල සූදුව වැනි ඩිජිටල් කර්මාන්ත ඇතුළු බදු නොගෙවූ අංශ විධිමත් ආදායම් රාමුව තුළට ගෙන ඒ ලෙසත්ය.

ප්‍රකාශනය කරන අවස්ථාව වන විට ආචාර්ය ද සිල්වා මහතාගේ නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජය පැත්තෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී

ශ්‍රී ලාංකික දරඳය විසි කිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩා…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ

ඉන්දීය ෆින්ටෙක් විශාලතමයා ශ්‍රී ලංකාව කරා ඩිජිටල් ගෙවීම් සේවාව පුළුල් කරයි ඉන්දීය ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාව වන PhonePe, ශ්‍රී ලංකාවේ හරස් මායිම් ඒකාබද්ධ ගෙවීම්…

20 Jun 2026 Discuss
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු ආර්.එම්. ප්‍රසන්න, රාජ්‍ය ආයතනය තුළ මිලදී ගැනීම් ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ දූෂිත කටයුතුවල නිරත වූ බවට සැකය මත අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා…

20 Jun 2026 Discuss