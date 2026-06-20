බේසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහි අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගය පිළිබඳව කොළඹ අධිකරණය අදිටනින් සිටී
හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා සහ ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙකු වන බේසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව නිකුත් කරන ලද අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගය ආපසු කැඳවීම ශ්රී ලංකා අධිකරණයක් ප්රතික්ෂේප කළ අතර, මෙම කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකයාට එරෙහි නෛතික කටයුතු ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇතැයි ඇඟවීමක් ලැබේ.
වාරණ නියෝගය අවලංගු කිරීමේ ඉල්ලීම අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
වාරණ නියෝගය ඉවත් කර ගැනීම ප්රතික්ෂේප කළ අධිකරණ තීරණය, ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) ආරම්භක සාමාජිකයෙකු සහ රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ වඩාත්ම බලගතු සාමාජිකයෙකු වන බේසිල් රාජපක්ෂ වටා ගොඩනැඟෙමින් ඇති නෛතික ගැටලු රාශියෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
හිටපු ඇමතිවරයා වෙනුවෙන් කෙරුණු වාරණ නියෝගය ආපසු කැඳවීමේ උත්සාහයන් අසාර්ථක වූ අතර, නෛතික පියවර ක්රියාත්මකව තබා ගැනීමට අධිකරණය තීරණය කළේය. සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් නිසි නෛතික ක්රියාවලිය සහතික කිරීමට අධිකරණය කැපවී සිටිනා බව මෙම තීරණය පැහැදිලි කරයි.
වාරණ නියෝගයේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ අතිශය කළඹවලී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස සේවය කළ බේසිල් රාජපක්ෂ, තම ධුර කාලයෙන් පසු ගෙවී ගිය වසරවල ශක්තිමත් වන නෛතික පරීක්ෂාවකට ලක්ව සිටී. 2022 වර්ෂයේ රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීම අධීක්ෂණය කළ පරිපාලනයේ ප්රධාන චරිතයක් ලෙස ඔහු ක්රියා කළ අතර, එම ආර්ථික කඩාවැටීම පුළුල් ජනතා කලබලයකට තුඩු දී අවසානයේ රාජපක්ෂ රජය බලයෙන් පහ කිරීමට හේතු විය.
හිටපු ඇමතිවරයා අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් අධිකරණය විසින් ඊට පෙර මෙම වාරණ නියෝගය නිකුත් කරන ලද අතර, ඉන් අනතුරුව නෛතික නියෝජිතයන් එය ආපසු කැඳවීමට ඉල්ලීමක් කළේය — එම ඉල්ලීම දැන් අධිකරණය විසින් තීරණාත්මක ලෙස ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයට එල්ල වන ප්රතිවිපාක
ස්ථාපිත නෛතික යාන්ත්රණයන් හරහා ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයින් වගකිව යුතු කිරීමට අධිකරණ සූදානම් බව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපනය හරහා ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ලෙස මෙම තීරණය නිසැකවම ඉදිරිපත් වනු ඇත. හිටපු රජයේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ අධිප්රකාශිත නඩු හැසිරවීමේදී අධිකරණ විශ්වාසය ගොඩනැඟෙමින් ඇති පුළුල් ප්රවණතාවක් මෙම තීරණය පිළිබිඹු කරන බව නෛතික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඉන්ධන හිඟකම්, දිගු විදුලිබල කප්පාදු සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල ඉහළ නැඟි මිල ගණන් ඇතුළු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, වාරණ නියෝගය ආපසු කැඳවීම ප්රතික්ෂේප කළ අධිකරණ තීරණය වැඩි වගවීමක් කරා තබන පියවරක් ලෙස දැනෙනු ඇත.
දැනට, අධිකරණයේ නවතම තීරණයට බේසිල් රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ නෛතික කණ්ඩායම කෙසේ ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්ද යන්නත්, ඉදිරි දිනවලදී තවදුරටත් නෛතික අභියෝග ගොනු කෙරේද යන්නත් බලා සිටීමට සිදුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.