හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි
නියාමන පියවරක් හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික ඇඟලුම් සමාගමේ කොටස් ක්රියාකාරකම් නතරවේ
ශ්රී ලංකාවේ හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවා ඇති අතර, මෙම තීරණය රටේ මූල්ය අංශය පුරා ආයෝජකයන්ගේ සහ වෙළඳපල නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානයට ලක්ව තිබේ.
මෙම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් සමාගමේ ලැයිස්තුගත කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සම්බන්ධ සියලු ක්රියාකාරකම් තාවකාලිකව නතර කෙරෙන අතර, අත්හිටුවීමට හේතු වූ අදාළ කොන්දේසි නිරාකරණය කරනු ලබන තෙක් හෝ වැඩිදුර දැනුම් දෙනු ලබන තෙක් ආයෝජකයන්ට එම කොටස්වල ගනුදෙනු සිදු කිරීමට නොහැකි වේ.
ආයෝජකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
කොටස් අනුකූලතාව, අනාවරණ බැඳීම් හෝ ලැයිස්තුකරණ අවශ්යතා සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පැනනැගෙන විට හුවමාරු අධිකාරීන් හෝ නියාමන ආයතන විසින් සාමාන්යයෙන් මෙවැනි කොටස් වෙළඳාම් අත්හිටුවීම් ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ. අත්හිටුවීමේ කාලය තුළ කොටස් හිමිකරුවන්ට හුවමාරුව හරහා අදාළ කොටස්වල තනතුරු ликвид කිරීමට හෝ අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකි වේ.
හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ කොටස් සතු සිල්ලර සහ ආයතනික ආයෝජකයන් සඳහා, මෙම වර්ධනය අත්හිටුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සහ පසුව ලැබිය හැකි නියාමන හෝ සමාගම් නිවේදන පිළිබඳ පැහැදිලි බවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් අවිනිශ්චිතතාවයේ කාලයක් හඳුන්වා දෙයි.
හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් පිළිබඳව
හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් යනු ශ්රී ලංකාව පදනම් කරගත් ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන අතර එය ජාත්යන්තර වෙළඳපල සේවය කරන ක්රියාකාරකම් පවත්වාගෙන යයි. ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි අංශය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් අපනයන ආදායම් ඉපැයීමේ කර්මාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින බැවින්, ලැයිස්තුගත සමාගම් සම්බන්ධ වර්ධනයන් පුළුල් ව්යාපාරික ප්රජාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
අත්හිටුවීමට හේතු වූ නිශ්චිත කාරණා සහ එහි අපේක්ෂිත කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් 公式ව තහවුරු කර නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ආයෝජකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සහ අදාළ නියාමන අධිකාරීන්ගේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.