අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ
විදේශයේ නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුල දැන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු යැවීමේ අවදානමට ලක්වේ
අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්රී ලාංකික පවුලක් දැන් නෙරපා හැරීමේ ඉතා සැබෑ අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, යුරෝපීය සංගමය තුළ ශ්රී ලාංකික සංක්රමණිකයන්ට සහ රාජ්යාශ්රිත සෙවන්නන්ට හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරමින් සිටී.
දශකයකට ආසන්න කාලයක් ජර්මනිය තම නිවහන කරගත් මෙම පවුලට, තම හදාගත් රටේ ගොඩනගා ගත් සබඳතා, චර්යාවන් සහ නාතීත්වයන් තිබියදීත් ශ්රී ලංකාවට ආපසු යැවීමේ දුෂ්කර යථාර්ථයට දැන් මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත. ජර්මන් බලධාරීන්ට මෙම තීරණය නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටින පෙරටුගාමී කණ්ඩායම් සහ කතෝලික ප්රජාවේ සාමාජිකයන් මෙම නඩුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
දශකයක ඒකාබද්ධතාවය අනතුරේ
අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ මෙම පවුල ශක්තිමත් ප්රජා සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගෙන ඇති බව වටහාගෙන ඇති අතර, දරුවන් දේශීය පාසල්වල ඇතුළත් වී, පවුලේ සාමාජිකයන් දෛනික ජර්මන් ජීවිතයට සම්පූර්ණයෙන් අනුගත වී ඇත. මෙම අවස්ථාවේ නෙරපා හැරීම සියලු දෙනාට ගැඹුරු කම්පනයක් ඇති කරන සැලකිය යුතු විපර්යාසයක් ලෙස සැලකේ.
මෙවැනි නඩු, දිගු සිවිල් යුද්ධයෙන් පසු බොහෝ දෙනෙකු ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගොස් බටහිර රටවල සරණ සොයා ගිය, එහෙත් වසර ගණනාවක් ගතවූ පසුවත් ඔවුන්ගේ නීතිමය තත්ත්වය අවිනිශ්චිතව පැවතෙන ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන පුළුල් අරගලය ඉස්මතු කරයි.
පෙරටුගාමී කණ්ඩායම් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල
මානව හිමිකම් පෙරටුගාමීන් සහ පල්ලි සංවිධාන යුරෝපය පුරා ශ්රී ලාංකික පවුල් සම්බන්ධ දිගුකාලීන රාජ්යාශ්රය නඩු හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. සත්කාරක ප්රජාවන්ට දශක ගණනාවක් දායකත්වය ලබා දුන් පවුල්වලට මානවවාදී විධිවිධාන යටතේ ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ලැබිය යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- මෙම පවුල ජර්මනියේ ජීවත් වී ඇත්තේ වසර අටකට ආසන්න කාලයකි
- ඔවුනට එරෙහිව නෙරපා හැරීමේ ක්රියාදාමය දැනට ක්රියාත්මකව පවතී
- පෙරටුගාමී සහ ආගමික කණ්ඩායම් මෙම පියවරට විරෝධය ප්රකාශ කර ඇත
- මෙම නඩුව යුරෝපයේ ශ්රී ලාංකික සංක්රමණිකයන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
2022 දී ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදය ඇතුළු මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජීය අභියෝග, ජනතාව වඩා හොඳ ජීවිතයක් සෙවීම සඳහා විදේශ ගතවීමට දිරිගන්වමින් පවතින බැවින්, සත්කාරක රාජ්යයන් දිගුකාලීන පදිංචිකරුවන් හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ ප්රශ්නය වඩාත් හදිසි ස්වභාවයක් ගනී.
මානවවාදී සමාලෝචනයක් සඳහා ඇමතුම්
දශකයකට ආසන්න කාලයක් රටක ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුලක් නෙරපා හැරීම, නිලධාරිවාදී ක්රියාදාමය ඉක්මවා යන බරපතල සදාචාරාත්මක හා මානවවාදී ප්රශ්න මතු කරයි.
පවුලේ අනුගාමිකයෝ, නෙරපා හැරීමේ නියෝගයක් ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර නඩුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ මානවවාදී සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස ජර්මන් සංක්රමණ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. මෙම නඩුවේ ප්රතිඵලය ජර්මනිය සහ පුළුල් යුරෝපීය සංගමය පුරා සමාන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන අනෙකුත් ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා පූර්වාදර්ශයක් ලෙස පිහිටිය හැකිය.
වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම නඩුවේ වර්ධනයන් අඛණ්ඩව වාර්තා කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.