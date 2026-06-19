විදුලි වාහන පුළුල් ලෙස භාවිතයට ගැනීමෙන් ශ්රී ලංකාවට බිලියන් ගණනක් ඉතිරි කර ගත හැකිය — බලශක්ති අමාත්යවරයා
EV ව්යාප්තිය සඳහා ආර්ථික තර්කය ඉස්මතු කළ අමාත්යවරයා
රට පුරා විදුලි වාහන (EV) භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන් ගණනක් වටිනා විශාල ඉතිරියක් ලබා ගත හැකි බව බලශක්ති අමාත්යවරයා පවසා ඇති අතර, ඛනිජ තෙල් යැපීමෙන් ඉවත් වීමේ වැඩෙන හදිසි අවශ්යතාව ඔහු එමගින් අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ පිරිසිදු ප්රවාහන විකල්ප වේගයෙන් සංක්රමණය කිරීමේ පුළුල් ප්රයත්නයක කොටසක් ලෙස අමාත්යවරයා මෙම අදහස් ප්රකාශ කළේය. දිගු කලක් තිස්සේ ඉන්ධන ආනයනයේ ආර්ථික බරින් පීඩාවට පත් ශ්රී ලංකාවට එය විදේශ විනිමය සංචිත මත දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරයි.
ඉන්ධන ආනයන වියදම අඩු කිරීම
ශ්රී ලංකාව සෑම වසරකම සිය විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් ඛනිජ තෙල් ආනයනය සඳහා වැය කරයි. මාර්ග ප්රවාහනයේ අර්ථවත් කොටසක් විදුලි බලයට මාරු කිරීමෙන් රටට මෙම වියදම් විශාල ලෙස අඩු කර ගත හැකි අතර, ආර්ථිකයේ අනෙකුත් අංශ සඳහා තීරණාත්මක සම්පත් නිදහස් කර ගත හැකිය.
- විදුලි වාහන ආනයනික ඛනිජ ඉන්ධන වෙනුවට දේශීයව නිෂ්පාදිත විදුලිය භාවිත කරයි
- EV භාවිතය පුළුල් වීමෙන් ලෝක තෙල් මිල උච්චාවචනයට ශ්රී ලංකාව නිරාවරණය වීම අඩු වනු ඇත
- ඉන්ධන ආනයනයෙන් ඉතිරි වන මුදල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම හා සංවර්ධනය සඳහා යොමු කළ හැකිය
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ මොහොතේ කාලෝචිත තල්ලුවක්
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා ගමන් කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට විශේෂයෙන් වැදගත් මොහොතක EV සංක්රමණය ත්වරණය කිරීමේ ඉල්ලීම එළිදැක්විණි. ආනයනික ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීම, ආර්ථිකයේ දිගුකාලීන ස්ථිතිස්ථාපකතාව ගොඩනැගීමට අවශ්ය ප්රධාන ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණවලින් එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
EV භාවිතය පුළුල් කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවට බිලියන් ගණනක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව බලශක්ති අමාත්යවරයා තහවුරු කළ අතර, පිරිසිදු ප්රවාහනය ජාතික ප්රමුඛතාවයක් කිරීමට රජය අදහස් කරන බව ඔහු ඇඟවීය.
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් හා පරිසර ආරක්ෂකයන් අමාත්යවරයාගේ ස්ථාවරය බොහෝ දුරට歓迎 ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර, විදුලි සංචලනයට ත්වරිත සංක්රමණයක් ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබා දෙනවා පමණක් නොව, කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීම හා නාගරික වායු තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාවේ කැපවීම්වලට ද දායක වන බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.
යටිතල පහසුකම් හා ප්රතිපත්ති සහාය අවශ්ය වේ
කෙසේ වෙතත්, මෙම ඉතිරිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා EV 充電 යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය, සහාය ආනයන හා බදු ප්රතිපත්ති, සහ පාරිභෝගිකයන් මාරුවීම දිරිමත් කිරීමට මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර අවශ්ය බව විශේෂඥයෝ අවවාද කරති. අවශ්ය රාමුව ස්ථාපිත නොවී, EV භාවිතය පුළුල් කිරීම බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් හා ව්යාපාර සඳහා අත් කර ගැනීමට නොහැකි ඉලක්කයක් ව රැඳෙනු ඇත.
රජය විදුලි වාහන න්යාය පත්රයට වැඩි කැපවීමක් ඇඟවීමත් සමඟ, ප්රවාහන, බලශක්ති හා මූල්ය අංශවල පාර්ශ්වකරුවන් අමාත්යවරයාගේ නිවේදනයෙන් පසු ගෙන ඒමට නියමිත ප්රතිපත්ති පියවර මොනවාදැයි දෙස් බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.