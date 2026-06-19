Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශී සිදුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට විනය පියවර

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයිභව් සූර්යවංශී සිදුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට විනය පියවර

මෑතකාලීන වාර්තාවලට අනුව, ඉන්දීය යෞවන ක්‍රිකට් ශූරයෙකු වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ සිදුවීමක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තම ක්‍රීඩකයන් ගණනාවකට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගත් මෙම සිදුවීම හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව පාලනය කරන ආයතනය සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමට පෙළඹුණි.

සිදු වූයේ කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවයන්හි ඉතා ඉක්මනින් කීර්තියට පත් වූ ඉන්දීය තරුණ පිතිකරු සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්巻 巻巻ය බවට තොරතුරු හෙළි වේ. සිදුවීමේ නිශ්චිත ස්වරූපය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරීන්ගේ නිල ක්‍රියාමාර්ගය අවශ්‍ය කරන තරම් බරපතල ස්වභාවයේ එකක් වූ බව පැහැදිලිය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි ප්‍රතිචාරය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම කාරණය ක්ෂණිකව විසඳීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ජාතික කණ්ඩායමේ හෝ ක්‍රීඩාවේ සමස්ත කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි හැසිරීම් ආයතනය ඉවසා නොගන්නා බවට ඇඟවුම් කළේය. වගකිව යුතු යයි සැලකෙන ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව විනය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව මණ්ඩලය තහවුරු කළේය.

මිශ්‍ර ප්‍රතිඵල රාශියකින් යුත් කාල පරිච්ඡේදයකට අනතුරුව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරීත්වයේ තම තත්ත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ජාතික කණ්ඩායම දිගින් දිගටම කටයුතු කරන සංවේදී අවස්ථාවකදී මෙම තතු ඉස්මතු වී ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මෙදෙස ඉදිරිපස දෙකෙහිදීම අපේක්ෂා කෙරෙන හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ මෙම සිදුවීම හොඳ මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. සිදුවීම් ක්‍රීඩාවට ඍණාත්මක ප්‍රසිද්ධියක් ගෙන ඒමේ අවදානමක් ඇති විටදී විශේෂයෙන්, මෑත වසරවලදී කලාපය පුරා ක්‍රිකට් මණ්ඩල ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රියාමාර්ගයට ලක් වන ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් හෝ සලකා බලනු ලබන නිශ්චිත දඬුවම් නිල වශයෙන් තවමත් ප්‍රකාශ කර නොමැති නමුත්, විනය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවදුරටත් නිවේදන අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් හා නිලධාරීන් මෙම සංවේදී තත්ත්වය මණ්ඩලය සමාළෝචනය කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව ඉහළ තබා ගනිමින් ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සිය වොෂිංටන් මූලස්ථානයට දැනුම් දෙන බව තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සංවර්ධනය රටේ…

19 Jun 2026 Discuss
සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි Sinhala

සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රජයට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉල්ලීමක් කරමින්, එවැනි මැතිවරණයක් රට පුරා ජනමතය මැනීමේ තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්‍රියා…

19 Jun 2026 Discuss
අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම් Sinhala

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) පාලනය සහ රටේ අතුරු කමිටු ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වෙමින් පවතින කනස්සල්ල විසඳීම සඳහා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ…

19 Jun 2026 Discuss