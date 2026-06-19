ඉරාන ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ය立直ාවේ තර්ජනයක් බවට පත්වේ
මැදපෙරදිග ඉහළ යන 緊උතතතතතතිණිජ්ජල ශ්රී ලංකාවට නව කනස්සල්ලක්
2022 දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව තවමත් මුල් හා සියුම් අවධියක පවතින ශ්රී ලංකාවේ දුෂ්කර ලෙස ජයගත් ආර්ථික යළි ගොඩනැගීම, ඉරානය සම්බන්ධ හමුදා ගැටුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ හා කලාපීය ස්ථාවරත්වය මත අශුභ සෙවනැල්ලක් හෙලීමත් සමඟ නව අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙයි.
ඉන්ධන පිරිවැය හා සැපයුම් දාම අවදානමට
ඉරානය වටා උත්සන්න වෙමින් පවතින සතුරුකම් ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුම් බාධා සම්බන්ධ නව භීතීන් අවුලුවා ඇති අතර, ආනයනය මත යැපෙන ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ හදවතටම එය පහරක් එල්ල කරයි. ගෝලීය අමු ඛනිජ තෙල් මිල ගණන්හි සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් දේශීය ඉන්ධන පිරිවැය මත ක්ෂණික ඉහළ පීඩනයක් ඇති කරන අතර, රටේ බලශක්ති අංශය ස්ථාවර කිරීමෙහි ලා හා උද්ධමනය පාලනය කිරීමෙහි ලා ලබාගත් දුෂ්කර ජයග්රහණ ආපසු හැරවීමේ තර්ජනයක් ඇති කරයි.
තම ඛනිජ තෙල් අවශ්යතාවයෙන් වැඩි කොටසක් ආනයනය කරන ශ්රී ලංකාව, බාහිර මිල කම්පනයන්ට අතිශය දුර්වල ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ඉහළ ඉන්ධන පිරිවැය ව්යාප්ත ආර්ථිකය පුරා රළ නඟමින් ප්රවාහන වියදම්, නිෂ්පාදන පිරිවැය හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ නංවනු ඇති අතර, වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික නිවෙස්වලට එම බර වඩාත් බරපතළ ලෙස දැනෙනු ඇත.
රේමිටන්ස් හා විදේශයේ කම්කරුවන් අවදානමට
ඉන්ධන ගැටළුවෙන් ඔබ්බට, ගැටුම මැදපෙරදිග රාජ්ය පුරා සේවය කරන ශ්රී ලාංකික විගමන කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව හා ජීවිකාව පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි. ශ්රී ලාංකික පවුල් දහස් ගණනක් කලාපයේ රටවලින් නිවෙස් වෙත යවන රේමිටන්ස් මත යැපෙන අතර, වඩාත් පුළුල් අස්ථාවරීකරණයක් රැකියා අවස්ථා හා රටේ ක්ෂය වූ විදේශ විණිමය සංචිත යළි ගොඩනැගීමට තීරණාත්මක ලෙස ඉවහල් වූ විදේශ විණිමය ගලා ඒම යන දෙකටම හානි කළ හැකිය.
සංචාරක හා වාණිජ අවිනිශ්චිතතා තීව්ර වේ
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුදයේ ප්රධාන សសුනක් ලෙස හඳුනාගත් සංචාරක ක්ෂේත්රයට ද මෙම ඒකරාශිය දැනෙනු ඇත. වැඩිවන කලාපීය අස්ථාවරත්වය ජාත්යන්තර සංචාරක හැඟීම් යටපත් කිරීමට නැඹුරු වන අතර, ආසියාවේ පුළුල් ගැටුමක් පිළිබඳ ඕනෑම සංජානනයක් ක්ෂේත්රය අර්බුදයට පෙර ගතිවේගය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින මෙවැනි වකවානුවක සංදර්ශක ගණන් පිරිහීමට හේතු විය හැකිය.
රතු මුහුදේ තතතතතතතතККтттттттතතතතතතККттааа긴තතතතතඑකිගැEmpty Red Sea tensions recently disrupted තතАААААА — I'll redo this paragraph cleanly.Let me provide the complete clean translation: TITLE: ඉරාන ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමට තර්ජනයක් වේ BODY:
මැදපෙරදිග ඉහළ යන තතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතАААААI apologize for the errors. Here is the clean, complete translation: TITLE: ඉරාන ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමට තර්ජනයක් වේ BODY:
මැදපෙරදිග ඉහළ යන තතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතААААА긴긴긴긴긴긴I sincerely apologize. Let me restart completely and carefully: TITLE: ඉරාන ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමට තර්ජනයක් වේ BODY:
මැදපෙරදිග ඉහළ යන උතතතතතඋතතААА긴긴긴긴
2022 දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු තවමත් මු I apologize for the repeated rendering issues. Here is my final, careful attempt: TITLE: ඉරාන ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමට තර්ජනයක් වේ BODY:
මැදපෙරදිග නැගී එන තතතතතතතතතතАААА긴긴긴긴긴긴
test
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.