Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සිය වොෂිංටන් මූලස්ථානයට දැනුම් දෙන බව තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සංවර්ධනය රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන මධ්‍යයේ දේශපාලන ගතිකතාවයන් කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර අවධානය වර්ධනය වන බවට ඉඟියක් සපයයි.

විපක්ෂ වාර්තාව IMF වෙත ළඟා වේ

එක්සත් විපක්ෂය විසින් IMF නියෝජිතයන් හමුවේ නිල වශයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. අරමුදලේ මෙහෙවර කණ්ඩායම විසින් වොෂිංටනේ කේන්ද්‍රීය නායකත්වයට ගෙනයාමට අපේක්ෂිත මෙම ක්‍රියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරණය හා පාලනය පිළිබඳ සිය දෘෂ්ටිකෝණයන් බහුපාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතනයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා ඇසෙන බව සහතික කිරීමේ විපක්ෂයේ අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරයි.

දැනුම් දීමේ වැදගත්කම

IMF විසින් විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් වොෂිංටනයට රැගෙනයාමට කැමැත්ත දැක්වීම කැපී පෙනෙන පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ක්ෂමතාවෙහි සිටින රජය ඉදිරිපත් කරන ඒවාට ඔබ්බෙන් පුළුල් දෘෂ්ටිකෝණ සලකා බැලීමට අරමුදල සූදානම් බව ඒ මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව සිය අසමසම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව IMF ගලවාගැනීමේ වැඩසටහනක නිරතව සිටීම, රටේ මූල්‍ය අනාගතය සඳහා අරමුදලේ තක්සේරු ඉතාමත් ප්‍රතිඵලදායක කරන සාධකයකි.

දේශපාලන ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් විපක්ෂය සඳහා IMF සමඟ මෙම සන්නිවේදන මාර්ගය සුරක්ෂිත කර ගැනීම, රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ හා මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල දිශාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා හදිසි ගැටළු ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන කරුණු ඉස්මතු කිරීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක් නියෝජනය කරයි. ගලවාගැනීමේ කොන්දේසි රජය විසින් කළමනාකරණය කළ ආකාරය පිළිබඳ සමහර අංශ ප්‍රශ්න කිරීමේදී විපක්ෂය හඬ නඟා ඇත.

දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, රට සිය දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් විධිවිධානයේ ඉල්ලා සිටින කොන්දේසිවලට ගැළපී යාමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයමින් සිටියදී, මෙම සංවර්ධනය IMF සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් සංකීර්ණ සබඳතාවයට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එකතු කරන බවයි.

එක්සත් විපක්ෂයේ වාර්තාවේ නිශ්චිත අන්තර්ගතය හා වොෂිංටනයේ ප්‍රතිචාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර IMF සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එළිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි Sinhala

සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රජයට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉල්ලීමක් කරමින්, එවැනි මැතිවරණයක් රට පුරා ජනමතය මැනීමේ තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්‍රියා…

19 Jun 2026 Discuss
අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම් Sinhala

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) පාලනය සහ රටේ අතුරු කමිටු ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වෙමින් පවතින කනස්සල්ල විසඳීම සඳහා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ…

19 Jun 2026 Discuss
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බදාදා (19) දින…

19 Jun 2026 Discuss