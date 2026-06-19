ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මෑතකදී පැවති ක්රිකට් තරග මාලාවෙන් රහසිගත මතභේදයක් මතුව ඇති අතර, එය කේන්ද්ර වී ඇත්තේ ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීව සම්බන්ධ උණුසුම් වාග් විවාදයක් වටාය. මෙම සිදුවීම ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාරය හා ක්රීඩාංගණ හැසිරීම පිළිබඳ විවාදයක් අවුළුවා ඇත.
ක්රීඩාංගණයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
A කණ්ඩායම් දෙක අතර තරගය අතරතුර, ඉන්දීය ක්රිකට්හි ශ්රේෂ්ඨයන් සමඟ සැසඳීම්වලට ලක්ව ඇති ප්රකට තරුණ ඉන්දීය ලංකා කරුවෙකු වන වෛභව් සූර්යවංශීට ශ්රී ලංකා A කඳවුරේ සාමාජිකයින් විසින් "ගෙදර යන්න" යැයි පවසා ඇති බව වාර්තා වේ. වාචික පෙළඹවීමක් හෙවත් ස්ලෙජිංයක් ලෙස බහුලව සැලකෙන මෙම ප්රකාශය, ජනගත වූ වහාම ක්රිකට් ලෝකය පුරා රසිකයින් හා නිරීක්ෂකයින්ගේ ප්රතිචාර අවුළුවාලීය.
තවමත් නව යොවුන් වියේ සිටින සූර්යවංශී, ඉන්දියාවේ ආශාජනකම නැගී එන දක්ෂතාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන අතර, ප්රතිවාදී අසල්වැසි ක්රිකට් ජාතීන් දෙක අතර දැඩි ලෙස තරගකාරී වූ ගැටුමකදී මෙම ප්රකාශවලට ඉලක්ක විය.
ස්ලෙජිංහි පසුබිම
ස්ලෙජිං — ඉසව්වකදී ප්රතිවාදියා වාචිකව කලබල කිරීමේ සම්ප්රදාය — ඕනෑම මට්ටමක ක්රිකට්හිදී අසාමාන්ය දෙයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, සූර්යවංශීගේ වයස හා ප්රසිද්ධිය, එසේම ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පවතින සාමාන්යයෙන් මිත්රශීලී ක්රිකට් සබඳතා හමුවේ මෙම ආරවුල වඩාත් තීව්ර ස්වරූපයක් ගත්තේය.
මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් තරුණ හෝ නැගී එන ක්රීඩකයින් සම්බන්ධ වූ විට, තරගකාරී හාස්ය කතා සහ ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාරයේ සීමා ඉක්මවන හැසිරීම් අතර රේඛාව ඇඳිය යුත්තේ කොතැනිනිදැයි යන සාකච්ඡාවට තුඩු දී ඇත.
ප්රතිචාර හා ප්රතිවිපාක
මෙම සිදුවීම ක්රිකට් කවයන් තුළ නොසැලකිල්ලට ලක් වී නැත. සූර්යවංශීගේ සහාය කරුවන් ඉක්මනින් ඒකරාශී වී ඔහු ආරක්ෂා කළ අතර, තවත් අය සඳහන් කළේ එවැනි හුවමාරු තරගකාරී ක්රිකට්හි කොටසක් බවය. කෙසේ වෙතත්, ගණනාවක් දෙනා A කණ්ඩායම් තරග වැනි සංවර්ධන ආකෘතීන්හිදී, විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර ක්රිකට් සඳහා තරුණ දක්ෂතා හෙළිදරව් කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද ඉසව්වල, වැඩි ගෞරවයකින් හමුවීම් පැවැත්වීමට ක්රිකට් මණ්ඩල දෙකටම 촉구 කර ඇත.
ශ්රී ලංකා A හා ඉන්දියා A තරග, ජාතික වර්ණ ආවරණය කිරීමේ අභිලාෂ ඇති දෙපසේම ක්රීඩකයින්ට තීරණාත්මක පියවරවල් ලෙස සේවය කරයි. ක්රිකට් ක්රීඩාවටම සෙවනැල්ල හෙළන සිදුවීම් මෙම ඉසව්වල ආත්මයට ප්රතිවිරෝධී ලෙස සැලකේ.
සූර්යවංශීගේ ප්රතිචාරය
ඔහුට ලැබුණු බවට වාර්තා වන වාචික පීඩනය ඉදිරියේ, සූර්යවංශී ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකුට හැකි ශ්රේෂ්ඨම ආකාරයෙන් — ක්රීඩාංගණයේ සිය ක්රීඩාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් — ප්රතිචාර දැක්වූ බව කියැවේ. පෙළඹවීම් හමුවේ ඔහු ප්රකාශ කළ සන්සුන් භාවය, තරුණ ප්රතිභාව කෙරෙහි බොහෝ ක්රිකට් රසිකයින් තුළ ඇති ඇගැයීමට තව දුරටත් එකතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව දෙකම තරුණ ක්රිකට් දක්ෂතා සංවර්ධනයට ආයෝජනය කරමින් ඉදිරියට යන අතර, සියලු මට්ටම්වලදී දෙපාර්ශ්වය අතර අනාගත හමුවීම්, ක්රීඩාංගණයෙන් බාහිර ආරවුල් නොව, ප්රදර්ශනය වන ක්රිකට් ගුණාත්මකභාවය සඳහා සිහිකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.