මතක චිප් පිරිවැය ඉහළ යාම මධ්යේ Apple නිෂ්පාදන මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් — ටිම් කුක් තහවුරු කරයි
මතක චිප් හිඟයක් හා සම්බන්ධ පිරිවැය ඉහළ යාමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Apple, තම නිෂ්පාදන කිහිපයක මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් වන බව ප්රධාන විධායක නිලධාරී ටිම් කුක් පැවසීය.
සැපයුම් පීඩනය මිල ගැලපීම් කරා යොමු කරයි
මෙම නිවේදනය ලෝකයේ වඩාත්ම වටිනා සමාගම් අතර ස්ථානගත වී ඇති Apple හි සැලකිය යුතු ප්රතිපත්ති වෙනසක් සංඥා කරයි. දිගු කාලයක් තිස්සේ, පාරිභෝගිකයන් වෙත ඒ බර පැවරීමෙන් වැළකී, සංරචක පිරිවැය වැඩිවීම් සමාගම විසින්ම දරා ගනු ලැබීය. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය මතක චිප් වෙළෙඳපොළෙන් එල්ල වන ක්රමවත් පීඩනය හේතුවෙන් එවැනි පියවරක් අනිවාර්ය බවට පත්ව ඇති බව පෙනේ.
iPhone, MacBook සහ iPad ඇතුළු Apple හි නිෂ්පාදන පරාසයේ ඉතා විශාල කොටසක් සඳහා මතක චිප් තීරණාත්මක සංරචකයකි. මෙම සංරචකවල සැපයුම සීමා වීමත් සමඟ ප්රසම්පාදන පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, සමස්ත පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික් කර්මාන්තයේ ලාභ මාර්ජිනයන් සම්පීඩනය වෙමින් පවතී.
පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
Apple විසින් කුමන නිෂ්පාදන අංශ ප්රభාවයට ලක් වේද යන්න හෝ මිල කෙතරම් ඉහළ යේද යන්න තවම නිශ්චිතව ප්රකාශ කර නොමැති නමුත්, Apple උපාංග දැනටමත් වෙනත් බොහෝ කලාප හා සසඳන විට ඉහළ මිලකට අලෙවි වන ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ගෝලීය වෙළෙඳපොළ පුරා මෙම වර්ධනය රැළි ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- මතක සංරචක මත දැඩි ලෙස රඳා පවතීම හේතුවෙන් iPhone මාදිලි මිල ගැලපීම් සඳහා වඩාත් ඉඩ ඇති අපේකෂිත නිෂ්පාදන අතර වේ.
- Mac පරිගණක සහ iPad ද සංශෝධිත මිල ගණන් ව්යුහයන්ට භාජනය විය හැකිය.
- උපාංග සහ අනෙකුත් දෘඩාංග නිෂ්පාදන ද මෙම වෙනස්කම් වලින් නිදහස් නොවිය හැකිය.
කර්මාන්ත පුරා පැතිරෙන අභියෝගයක්
මෙම පීඩනයට මුහුණ දෙන්නේ Apple පමණක් නොවේ. ගෝලීය අර්ධ සන්නායක හා මතක චිප් හිඟය, ලාභදායීත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා තම මිල නිර්ණය උපාය මාර්ග නැවත සලකා බලන ලෙස, තාක්ෂණ අංශය පුරා නිෂ්පාදකයන් බලකර ඇත.
සමාගම මෙම සංකීර්ණ සැපයුම් පරිසරය තුළ ගමන් කරන විට, නිශ්චිත නිෂ්පාදන සඳහා ඉදිරි කාලයේ දී මිල ඉහළ යාවත් බව ටිම් කුක් ඉහළ යන පිරිවැය පරිසරය පිළිගනිමින් සඳහන් කළේය.
Apple හි ශක්තිමත් වෙළෙඳ නාම පක්ෂපාතිත්වය ඕනෑම මිල ඉහළ යාමකින් ඇති විය හැකි බලපෑම් සමනය කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි. ඓතිහාසිකව, පාරිභෝගිකයන් සමාගමේ නිෂ්පාදන හා සේවා පරිසර පද්ධතිය සඳහා ඉහළ මිලක් ගෙවීමට කැමැත්ත දක්වා ඇත.
ලෝකයේ බොහෝ වෙළෙඳපොළවල ගෘහස්ථ අයවැය ඉදිරිපිට දිගින් දිගටම පීඩනයට ලක් වෙමින් පවතින හෙයින්, තාක්ෂණ සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ පාරිභෝගිකයන් සමානව මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.