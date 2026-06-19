නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළට සන්නද්ධ ප්රහාරයකින් 35 දෙනෙකු මියයයි
නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළට එල්ල වූ එකවර සන්නද්ධ ප්රහාරයකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 35 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය මාස පහකට නොවන කාලයක් තුළ එරට සිදු වූ දෙවන විශාල ප්රහාරය ලෙස සටහන් වේ.
උදෑසන යාඥාවෙන් පසු ප්රහාරය දියත් වෙයි
මෙම ප්රහාරය සිදු වූයේ බ්රහස්පතින්දා දිනක වන අතර, ප්රධාන වශයෙන් මුස්ලිම් ජාතිකයන් වාසය කරන එම රටේ ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන උදෑසන යාඥාව නිමවූ ටික කලකට පසු ප්රචණ්ඩත්වය ඇවිළ ගත් බව ප්රදේශවාසීන් විස්තර කළහ. ප්රහාරය ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ පිපිරීම් හා වෙඩි හඬ ඇසූ බව ප්රත්යක්ෂ සාක්ෂිකරුවන් වාර්තා කළ අතර, එය අවට ප්රජාවන් අතර දැඩි සංත්රාසයක් ඇති කළේය.
ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙම මාරාන්තික සිදුවීම නයිජර්හි පිරිහෙමින් පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය කෙරෙහි නැවත වරක් දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත. මෑත වසරවලදී ක්රමයෙන් අස්ථාවර වෙමින් පවතින බටහිර අප්රිකාවේ මෙම ගොඩබිම් රටේ ප්රමුඛ ගුවන්තොටුපළ වැනි ජාතික යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කර ප්රහාරකයන්ට ප්රහාරය දියත් කිරීමට හැකි වීම, නිලධාරීන් හා සිවිල් වැසියන් අතර සාතිශය කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
- ප්රහාරයේදී මිය ගිය පුද්ගලයින් 35 දෙනෙකු සිටින බව තහවුරු විය
- ඉලක්ක කරන ලද ගුවන්තොටුපළ නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළයි
- මෙය මාස පහකට නොවන කාලය තුළ සිදු වූ දෙවන ප්රධාන ප්රහාරය නියෝජනය කරයි
- ප්රදේශවාසීන් විසින් පිපිරීම් හා වෙඩි හඬ ඇසූ බව වාර්තා විය
පීඩාවට පත් ජාතියක්
මාලි හා බර්කිනා ෆාසෝ ඇතුළු අසල්වැසි රටවල් කෙරෙහිද බලපාමින් අප්රිකාවේ සාහෙල් කලාපය පුරා පැතිර ගිය ජිහාදිස්ට් සම්බන්ධ ප්රචණ්ඩ ක්රියාවල රැල්ලකට නයිජර් මුහුණ දෙමින් සිටී. එවැනි ප්රහාර ගණනෙහි වැඩිවීම හා ඒවායේ නිර්භීතභාවය, බලධාරීන් මැඩ පැවැත්වීමට වෙහෙසෙන ආරක්ෂක පරිසරය දිනෙන් දිනෙ නරක අතට හැරෙමින් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
ප්රහාරකයන්ගේ අනන්යතාව හා ප්රහාරයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, සිදු වූ දෙය පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්රයක් ස්ථාපිත කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. වාර්තා කරන විට කිසිදු කණ්ඩායමක් ප්රහාරයේ වගකීම භාර ගෙන නොතිබුණි.
නයිජර් සිය මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කලබලකාරී කාල පරිච්ඡේදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරන විට, ජාත්යන්තර ප්රජාව දිගුවෙන් සිදුවන්නාවූ දේ ළාගෙන නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.