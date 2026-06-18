යුක්රේනය මොස්කව් නගරය ඉලක්ක කරමින් යුද්ධයේ විශාලතම ගුවන් රොන් යානා ප්රහාරය එල්ල කරයි
රුසියාව සිය පූර්ණ පරිමාණ ආක්රමණය ආරම්භ කළ දා සිට යුක්රේනය විසින් එල්ල කළ විශාලතම ගුවන් රොන් යානා ප්රහාරයට මොස්කව් නගරය ලක් වූ අතර, රුසියානු අගනුවරට සහ ඒ අවට ප්රදේශවලට ඉලක්ක කරමින් මිනිස් රහිත ගුවන් යානා දළ වශයෙන් 200ක් යොදවනු ලැබූ අතර, නගරයේ අහස පුරා ඝන කළු දුම් කුළු විශාල ලෙස නැඟී යන දර්ශනයක් දක්නට ලැබිණි.
ප්රහාරයේ පරිමාණය
මෙම ප්රහාරය, යුද්ධයේ ප්රතිවිපාක සෘජුවම රුසියානු භූමියට ගෙන ඒමේ යුක්රේනයේ මෙහෙයුමේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි. පූර්ණ පරිමාණ ගැටුම ආරම්භ වූ දා සිට අගනුවරට එරෙහිව සිදු කළ ඕනෑම පෙර යුක්රේන ගුවන් ප්රහාරයකට සාපේක්ෂව, මෙම ප්රහාරයේදී යොදවන ලද ගුවන් රොන් යානාවල සංඛ්යාව ඉක්මවා යයි.
මොස්කව් කලාපයේ බලධාරීන් තහවුරු කළේ, රොන් යානා ප්රහාරය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් දහහත් දෙනෙකු තුවාල ලද බවත්, නගරය තුළ සහ ඒ අවට ස්ථාන කිහිපයක දෘශ්යමාන හානි සහ ගිනිගැනීම් රොන් යානා හේතුවෙන් සිදු වූ බවත්ය.
අගනුවර අහස පුරා දුම් හා අවුල් වියවුල්
ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන්ගේ විස්තර සහ අන්තර්ජාලයේ පැතිරුණු දර්ශන වලින් පෙනී ගියේ, රුසියානු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති ළඟා වෙමින් තිබූ රොන් යානා බාධා කිරීමට කටයුතු කරද්දී, මොස්කව් නගරයේ අහස ඉහළට ඝන දුම් කාණු නැඟී ගිය බවයි. මෙම දර්ශනය, යුක්රේන හමුදාවන් ක්රමයෙන් රුසියානු භූමිය තුළට ගෙන ඒමට ඉලක්ක කර ගෙන ඇති දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතින ගැටුම ගැන රුසියානු පුරවැසියන්ට සූක්ෂ්ම දෘශ්ය සිහිකැඳවීමක් නියෝජනය කළේය.
ප්රහාරයේ වැදගත්කම
මෙම ප්රහාරය, රුසියාවේ ගැඹුරු අභ්යන්තරයට පහර දීමේ යුක්රේනයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින හැකියාව සහ කැමැත්ත අවධාරණය කරන අතර, කීව් නගරය යුද්ධය පවත්වාගෙන යන ආකාරයේ පුළුල් උපායමාර්ගික වෙනසක් සංඥා කරයි. මෙවැනි ප්රහාර සෘජු හමුදාමය සහ මනෝවිද්යාත්මක යන දෙඅරමුණු සඳහාම ක්රියා කරන බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇති අතර, යුද්ධය බොහෝ දුරට යුක්රේන භූමිය තුළ සීමාව ය යන ක්රෙම්ලිනයේ ආඛ්යානයට එය අභියෝග කරයි.
රුසියානු නිලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ තම තක්සේරුව දිගටම සිදු කරමින් සිටින විට, හානිවල සම්පූර්ණ ප්රමාණය සහ ප්රහාරයට ලක් වූ නිශ්චිත ඉලක්ක සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් එළිදරව් වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.