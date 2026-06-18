Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුක්රේනය මොස්කව් නගරය ඉලක්ක කරමින් යුද්ධයේ විශාලතම ගුවන් රොන් යානා ප්‍රහාරය එල්ල කරයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුක්රේනය මොස්කව් නගරය ඉලක්ක කරමින් යුද්ධයේ විශාලතම ගුවන් රොන් යානා ප්‍රහාරය එල්ල කරයි

රුසියාව සිය පූර්ණ පරිමාණ ආක්‍රමණය ආරම්භ කළ දා සිට යුක්රේනය විසින් එල්ල කළ විශාලතම ගුවන් රොන් යානා ප්‍රහාරයට මොස්කව් නගරය ලක් වූ අතර, රුසියානු අගනුවරට සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට ඉලක්ක කරමින් මිනිස් රහිත ගුවන් යානා දළ වශයෙන් 200ක් යොදවනු ලැබූ අතර, නගරයේ අහස පුරා ඝන කළු දුම් කුළු විශාල ලෙස නැඟී යන දර්ශනයක් දක්නට ලැබිණි.

ප්‍රහාරයේ පරිමාණය

මෙම ප්‍රහාරය, යුද්ධයේ ප්‍රතිවිපාක සෘජුවම රුසියානු භූමියට ගෙන ඒමේ යුක්රේනයේ මෙහෙයුමේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි. පූර්ණ පරිමාණ ගැටුම ආරම්භ වූ දා සිට අගනුවරට එරෙහිව සිදු කළ ඕනෑම පෙර යුක්රේන ගුවන් ප්‍රහාරයකට සාපේක්ෂව, මෙම ප්‍රහාරයේදී යොදවන ලද ගුවන් රොන් යානාවල සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යයි.

මොස්කව් කලාපයේ බලධාරීන් තහවුරු කළේ, රොන් යානා ප්‍රහාරය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් දහහත් දෙනෙකු තුවාල ලද බවත්, නගරය තුළ සහ ඒ අවට ස්ථාන කිහිපයක දෘශ්‍යමාන හානි සහ ගිනිගැනීම් රොන් යානා හේතුවෙන් සිදු වූ බවත්ය.

අගනුවර අහස පුරා දුම් හා අවුල් වියවුල්

ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන්ගේ විස්තර සහ අන්තර්ජාලයේ පැතිරුණු දර්ශන වලින් පෙනී ගියේ, රුසියානු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති ළඟා වෙමින් තිබූ රොන් යානා බාධා කිරීමට කටයුතු කරද්දී, මොස්කව් නගරයේ අහස ඉහළට ඝන දුම් කාණු නැඟී ගිය බවයි. මෙම දර්ශනය, යුක්රේන හමුදාවන් ක්‍රමයෙන් රුසියානු භූමිය තුළට ගෙන ඒමට ඉලක්ක කර ගෙන ඇති දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතින ගැටුම ගැන රුසියානු පුරවැසියන්ට සූක්ෂ්ම දෘශ්‍ය සිහිකැඳවීමක් නියෝජනය කළේය.

ප්‍රහාරයේ වැදගත්කම

මෙම ප්‍රහාරය, රුසියාවේ ගැඹුරු අභ්‍යන්තරයට පහර දීමේ යුක්රේනයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින හැකියාව සහ කැමැත්ත අවධාරණය කරන අතර, කීව් නගරය යුද්ධය පවත්වාගෙන යන ආකාරයේ පුළුල් උපායමාර්ගික වෙනසක් සංඥා කරයි. මෙවැනි ප්‍රහාර සෘජු හමුදාමය සහ මනෝවිද්‍යාත්මක යන දෙඅරමුණු සඳහාම ක්‍රියා කරන බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇති අතර, යුද්ධය බොහෝ දුරට යුක්රේන භූමිය තුළ සීමාව ය යන ක්‍රෙම්ලිනයේ ආඛ්‍යානයට එය අභියෝග කරයි.

රුසියානු නිලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ තම තක්සේරුව දිගටම සිදු කරමින් සිටින විට, හානිවල සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය සහ ප්‍රහාරයට ලක් වූ නිශ්චිත ඉලක්ක සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් එළිදරව් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් ගිවිසුම දිනා ගැනීමට Infosys ඉදිරියෙන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් ගිවිසුම දිනා ගැනීමට Infosys ඉදිරියෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ගිවිසුම ඉන්දීය තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Infosys සමාගමට පිරිනමනු…

18 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට පැමිණීමට පොරොන්දු වෙයි — G7 සමුළුවේදී මෝදි සමඟ සබඳතා උණුසුම් වෙමින් Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට පැමිණීමට පොරොන්දු වෙයි — G7 සමුළුවේදී මෝදි සමඟ සබඳතා උණුසුම් වෙමින්

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට සංචාරයක් සිදු කිරීමට අදහස් කරන බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, ප්‍රංශයේ පැවති G7 සමුළුවේ දාර සාකච්ඡාවකදී ඉන්දීය අගමැති…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ 12.5% රීතිමය බදු මගහරවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව රේගු රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකාවේ 12.5% රීතිමය බදු මගහරවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව රේගු රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% රීතිමය බදු බලපෑමෙන් අපනයන අංශය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් නව රේගු ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වන…

18 Jun 2026 Discuss