Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු අල්ලස් සම්බන්ධ චෝදනා මත බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇති අතර, ඉහළ මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහිව රටේ අඛණ්ඩව ගෙන යනු ලබන කටයුතුවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ප්‍රමුඛ අත්අඩංගුවක් දේශපාලන කවයන් සසල කරයි

මෙම අත්අඩංගුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පිරිසිදුකමෙහි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, එය රටේ වඩාත්ම ප්‍රබල දේශපාලන පවුල්වලින් එකක සාමාජිකයෙකු කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගනී. ක්‍රමාණුකූල රජයන් විසින් එවැනි විමර්ශනවලට පොරොන්දු වී ඇතත්, දේශපාලන ධූරාවලියේ මෙතරම් ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වන නඩු තවමත් සාපේක්ෂව දුර්ලභ ය.

අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළ නමුත්, චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර සහ විමර්ශනයට ලක්ව ඇති නිශ්චිත ගනුදෙනු නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී වැඩපිළිවෙලේ පසුබිම

රටට පීඩාකාරී ආර්ථික අර්බුදය හා ඉන් ඇති වූ පුළුල් සිවිල් නොසන්සුන්තාවයෙන් අනතුරුව විශේෂයෙන්, බලයෙන් යුත් පුද්ගලයන් වගවීමට යොමු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ජනතාවගේ දැඩි පීඩනයට ලක් ව ඇත. රාජ්‍ය හා සමාජයේ ඉහළම මට්ටම්වල දූෂණයට එරෙහිව විනිවිදභාවය සහ තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පුරවැසියෝ නිතර නිතර ඉල්ලීම් කර ඇත.

මෙම අත්අඩංගුව හරහා, හිටපු රජයන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳ විමර්ශන ආයතන තම පරීක්ෂාවන් තීව්‍ර කරමින් සිටිය හැකි බව සංඥා වන අතර, දීර්ඝ කාලයක් වගවීම ඉල්ලා සිටි ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් මෙය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

නඩුව දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබනු ඇති අතර, එහිදී චෝදිතයාට විධිමත් චෝදනා ගොනු කෙරෙනු ඇත. හිටපු රාජ්‍ය නායකයන්ට සමීප සබඳතා ඇති පුද්ගලයන් නඩු පැවරීමේ වැදගත් පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කළ හැකි බැවින්, නෛතික නිරීක්ෂකයෝ මෙම නඩුව ඉදිරියට යන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අල්ලස් චෝදනාවල ස්වභාවය, සම්බන්ධ පාර්ශ්ව සහ කියන ලද වරදවල් සිදු වූ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශකයෝ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයන විට සහ කරුණ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් වන විට අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි Sinhala

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් බලධාරීන් අතිරේක තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම මරණය සිදු වූ…

18 Jun 2026 Discuss
බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක් Sinhala

බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක්

බහු-ඒජන්සි මෙහෙයුමකින් බොස්ටන් හෝටලයේදී සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට එක්සත් ජනපදයේ බොස්ටන් නුවර හෝටලයක් වැටලීමකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක්…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය රේගු හා ශ්‍රම නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා…

18 Jun 2026 Discuss