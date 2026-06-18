හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, බලගතු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් විසින් සිදු කළ බවට කියන මූල්ය වරදවා හැසිරීම් සඳහා වගවීම් ඉල්ලා සිටින රටේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්හි සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
උසස් මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන කවයන් කම්පා කරයි
හිටපු නායකයාගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපිතය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, සමාජයේ ඉහළම මට්ටම්වල දූෂණය මැඩලීමට රජය ප්රකාශ කළ කැපවීම යටිරේඛාගත කරයි. රටේ ප්රභූ පන්තිය විසින් සිදු කළ ආර්ථික අකළමනාකාරිත්වය හා බලය අපයෝජනය පිළිබඳව පුරවැසියන් තවමත් දැඩි කෝපයෙන් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
නිශ්චිත චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් එළිදරව් වෙමින් පවතින අතර, පුද්ගලයෙකුගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ පවුලේ පසුබිම කෙසේ වෙතත් වගවීම් ලුහුබැඳීමට අධිෂ්ඨාන කරගත් විමර්ශකයින්ගේ නිර්භීත පියවරක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බහුලව සලකනු ලැබේ.
දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය වේගය ගනී
ශ්රී ලංකාව, දිවයිනේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයට දායක වූ වසර ගණනාවක මූල්ය කුම්භාණ්ඩ හා පාලන අසාර්ථකත්වයන් හේතුවෙන් දූෂණ විරෝධී ආයතන ශක්තිමත් කිරීමට ස්වදේශීය හා ජාත්යන්තර පීඩනයට මුහුණ දී ඇත. මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, කිසිදු පුද්ගලයෙකු — ඔවුන්ගේ පවුලේ බලය කෙතරම් ප්රබල වුවත් — නීතියේ ග්රහණයෙන් බැහැරව නොසිටිනු ඇති බවට සංඥාවක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ බලගතු දේශපාලන පවුල් සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනාවන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයන් ඉල්ලා සිටින අතර, තෝරා බෙරා නඩු පැවරීම රාජ්ය ආයතනවලට ඇති මහජන විශ්වාසය ගිල ගසන බවද ඔවුහු තර්ක කරති.
මහජන ප්රතිචාරය හා ඉදිරියේ සිදු විය යුත්තේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාවේ මහජනතාවගෙන් ප්රතිචාරය ඉක්මනින් ලැබී ඇති අතර, බලගතු පෞද්ගලිකයන් නීතිය ඉදිරිපිට අවසානයේ දිනා ගනු ලබන්නේ දැයි යන්නෙහිදී යුක්ති ක්රමය පිළිබඳ ප්රවේශමෙන් යුත් බලාපොරොත්තුවක් බොහෝ පුරවැසියන් ප්රකාශ කරති. කෙසේ වෙතත්, නීතිමය ක්රියාවලිය විනිවිදකාමීව හා දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව ක්රියාත්මක වේද යන්නෙහි සත්ය පරීක්ෂාව රඳා පවතින බව විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති.
සැකකරු අධිකරණය ඉදිරිපිට විධිමත් නඩු ක්රියාමාර්ගවලට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූෂණ චෝදනාවන් සනාථ කිරීමට නඩු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව ඉදිරියට ගෙන යන ආකාරය නීති නිරීක්ෂකයෝ සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය හා ලෝක රංගනයේ සාධාරණ පාලනයක් සඳහා ඇති කීර්තිය යළි ගොඩනගා ගැනීමට ප්රයත්න ගන්නා මෙම අවස්ථාවේ, බලධාරීන් මෑත මාසවල ගෙනගිය ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශනවල දිවෙන ලැයිස්තුවට මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමද එකතු වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.