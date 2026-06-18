ශ්රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් ගිවිසුම දිනා ගැනීමට Infosys ඉදිරියෙන්
ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ඉලෙක්ට්රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) ව්යාපෘතිය සඳහා වන ගිවිසුම ඉන්දීය තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Infosys සමාගමට පිරිනමනු ඇතැයි ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙයි.
ඉහළ වැදගත්කමක් සහිත ඩිජිටල් අනන්යතා ව්යාපෘතියක්
e-NIC මුලපිරීම නූතන ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව රටේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ක්රමය නවීකරණය කිරීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල ගෙනගිය වඩාත් සැලකිය යුතු ඩිජිටල් පරිවර්තන උත්සාහයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් සතු දැනට පවතින කඩදාසි පදනම් ජාතික හැඳුනුම්පත් වෙනුවට ජෛවමිතික දත්ත සහිත ස්මාර්ට් කාඩ්පත් හඳුන්වා දීමට ව්යාපෘතිය ලක්ෂ්ය කරගෙන ඇත.
ඉන්දියාවේ බෙංගලූරු මූලස්ථානය කරගත් Infosys, බහු රාජ්ය ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති ඉටු කිරීමේ පුළුල් අත්දැකීම් සහිත ලොව ප්රමුඛ තොරතුරු තාක්ෂණ හා උපදේශන සමාගම්වලින් එකකි.
තෙන්ඩර් ක්රියාවලිය පරීක්ෂාවට ලක් වෙයි
Infosys සමාගමට තෙන්ඩරය හිමිවිය හැකි යැයි වාර්තාවීම විවිධ කොටස්වල අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය විනිවිදභාවය හා තරඟකාරී ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවශ්යතාවලට අනුකූල වී ඇත්ද යන්න නිරීක්ෂකයෝ සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරති. ප්රධාන රජයේ තාක්ෂණ ගිවිසුම් පිරිනැමීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව අතීතයේ දී විවේචනයට ලක් වී ඇති හෙයින්, මෙම නිශ්චිත තෙන්ඩරය පිළිබඳ මහජන අවධානය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
ගිවිසුමේ මුළු වටිනාකම කොපමණ වනු ඇත්ද, හෝ e-NIC පද්ධතිය සාමාන්ය මහජනතාව වෙත නිකුත් කිරීමට නියමිත කාල රාමුව කුමක්ද යන්න මෙම අවස්ථාවේ දී තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
e-NIC ශ්රී ලාංකිකයන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
ඉලෙක්ට්රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත මගින් පවතින ක්රමයට සාපේක්ෂව දියුණුවන් රැසක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතර පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් විය හැකිය:
- වැඩිදියුණු කළ අනන්යතා සත්යාපනය සඳහා ජෛවමිතික දත්ත ගබඩා කිරීම
- ලේඛන ව්යාජකරණය හා අනන්යතා වංචාවේ අවදානම අඩු කිරීම
- රජයේ සේවාවලට වේගවත් හා කාර්යක්ෂම ප්රවේශය
- ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා වේදිකා සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම
විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව පුළුල් ඊ-රජය අභිලාෂයන් දෙසට ඉදිරියට ගමන් කරන විට, උසස් කළ හැඳුනුම්පත් ක්රමයක් සඳහා පුරවැසියෝ හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කර ඇත.
තවමත් නිල තහවුරු කිරීමක් නැත
වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට, ශ්රී ලංකා රජය හෝ Infosys සමාගම, කිසිවෙකු තෙන්ඩරය ලබා දීම තහවුරු කරන නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. අදාළ බලධාරීන් තවමත් අවසාන තීරණය සාධාරණව ප්රකාශ කර නොමැති අතර, කොළඹ තාක්ෂණ හා රජයේ කව දෙකෙහිම මෙම කරුණ සැලකිය යුතු අනුමාන විෂයයක් ව පවතී.
වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම Lanka Newspapers මෙම ප්රවෘත්තිය පිළිබඳ සිදුවීම් අඛණ්ඩව වාර්තා කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.