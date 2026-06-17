යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ චෝදනා මත ශ්රී ලංකාවේ අත්අඩංගුවට
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනේ
ශ්රී ලංකා අධිකාරීන් විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, දේශපාලන ප්රභූන් අතර දූෂණය මැඩලීමට ගනු ලබන රටේ මෑත කාලීන උත්සාහයන් අතරතුර මෙය ඉහළම සැලකිය යුතු රඳවා ගැනීම් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගනී.
ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කටයුතු වල සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක්
පවුල් සම්බන්ධතා හෝ අතීත බලපෑම කුමක් වුවද, ඉහළම දේශපාලන බල මට්ටම් හා සම්බන්ධ වගවීම ගෙන ඒමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන දිනෙන් දින වැඩෙන ඉදිරිගාමී ශක්තිය මෙම අත්අඩංගුවෙන් සංකේතවත් වේ. ඔහුගේ පවුලේ දේශපාලන තත්ත්වය සමඟ සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන තනතුරු ඉදිරියේ දී දරා සිටි යෝෂිත රාජපක්ෂ, දැන් රටේ දූෂණ විරෝධී රාමුව යටතේ විමර්ශනයට ලක් වෙයි.
රාජපක්ෂ පවුල ශ්රී ලංකාවේ අති විශාල දේශපාලන බලපෑමක් ක්රියාත්මක කළ අතර, මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා සහ නැවතත් 2019 දී කෙටි කාලයක් ජනාධිපති ලෙස සේවය කළේය. ඔහුගේ සහෝදරයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පසු කාලීනව ජනාධිපති ධුරය හොබවා, රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීම නිසා ඇති වූ 2022 ජනමහ නැගී සිටීමේ දී ධුරයෙන් පලවා හරිනු ලැබීය.
වගවීමේ සන්දර්භය
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර හා දේශීය දෙඅතරින් ම සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක් ව ඇත; එම කාලය තුළ රාජපක්ෂ දේශපාලන පරම්පරාව කෙරෙහි පොදු ජනතාවගේ ක්රෝධය උච්ඡාවස්ථාවට පත් විය. ජනතාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ නිල නිවාස ආක්රමණය කළේ සිවිල් නොසන්සුන්කාරී ක්රියා ඉතිහාසයේ නොදුටු ආකාරයෙනි.
රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකු නැවතත් අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලාංකික ජනතාව සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව යන දෙඅතරෙන් ම, මූල්ය කළමනාකරණ දුර්වලතාවන් හා දූෂිත ක්රියාවන් හා සම්බන්ධ යැයි චෝදනා එල්ල වූවන්ට අර්ථවත් නෛතික ප්රතිඵල ඇති කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටි අය ඇතුළු බොහෝ දෙනෙකු විසින් සූක්ෂ්ම ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට ලක් වනු ඇත.
- යෝෂිත රාජපක්ෂ යනු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයාය
- ඔහු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රාජපක්ෂ පවුල ක්රමයෙන් වැඩෙන විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත
- ශ්රී ලංකාව වත්මන් නායකත්වය යටතේ දූෂණ විරෝධී පියවර ගැනීම දිගටම ක්රියාත්මක කරයි
නඩු කටයුතු රටේ අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට යත්ම, නිශ්චිත චෝදනාවන් සහ ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විෂය පථය විස්තර කරමින් සමස්ත ප්රකාශයක් අධිකාරීන් තවම ප්රසිද්ධියේ නිකුත් කර නොමැත.
රටේ නූතන ඉතිහාසයේ භයංකාරම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ජනතාව තවමත් සුවය ලබමින් සිටින හෙයින් ඔවුන් අතර ගැඹුරින් දෝංකාර දෙන හැඟීමක් වන, බලවත් දේශපාලන චරිත වගකිවයුතු කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අධිෂ්ඨානය මෙම අත්අඩංගුවෙන් තවදුරටත් අවධාරණය වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.