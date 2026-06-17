Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ අත්අඩංගුවට

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ අත්අඩංගුවට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගැනේ

ශ්‍රී ලංකා අධිකාරීන් විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, දේශපාලන ප්‍රභූන් අතර දූෂණය මැඩලීමට ගනු ලබන රටේ මෑත කාලීන උත්සාහයන් අතරතුර මෙය ඉහළම සැලකිය යුතු රඳවා ගැනීම් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කටයුතු වල සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක්

පවුල් සම්බන්ධතා හෝ අතීත බලපෑම කුමක් වුවද, ඉහළම දේශපාලන බල මට්ටම් හා සම්බන්ධ වගවීම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දිනෙන් දින වැඩෙන ඉදිරිගාමී ශක්තිය මෙම අත්අඩංගුවෙන් සංකේතවත් වේ. ඔහුගේ පවුලේ දේශපාලන තත්ත්වය සමඟ සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන තනතුරු ඉදිරියේ දී දරා සිටි යෝෂිත රාජපක්ෂ, දැන් රටේ දූෂණ විරෝධී රාමුව යටතේ විමර්ශනයට ලක් වෙයි.

රාජපක්ෂ පවුල ශ්‍රී ලංකාවේ අති විශාල දේශපාලන බලපෑමක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර, මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා සහ නැවතත් 2019 දී කෙටි කාලයක් ජනාධිපති ලෙස සේවය කළේය. ඔහුගේ සහෝදරයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පසු කාලීනව ජනාධිපති ධුරය හොබවා, රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීම නිසා ඇති වූ 2022 ජනමහ නැගී සිටීමේ දී ධුරයෙන් පලවා හරිනු ලැබීය.

වගවීමේ සන්දර්භය

2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර හා දේශීය දෙඅතරින් ම සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක් ව ඇත; එම කාලය තුළ රාජපක්ෂ දේශපාලන පරම්පරාව කෙරෙහි පොදු ජනතාවගේ ක්‍රෝධය උච්ඡාවස්ථාවට පත් විය. ජනතාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ නිල නිවාස ආක්‍රමණය කළේ සිවිල් නොසන්සුන්කාරී ක්‍රියා ඉතිහාසයේ නොදුටු ආකාරයෙනි.

රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකු නැවතත් අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව යන දෙඅතරෙන් ම, මූල්‍ය කළමනාකරණ දුර්වලතාවන් හා දූෂිත ක්‍රියාවන් හා සම්බන්ධ යැයි චෝදනා එල්ල වූවන්ට අර්ථවත් නෛතික ප්‍රතිඵල ඇති කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටි අය ඇතුළු බොහෝ දෙනෙකු විසින් සූක්ෂ්ම ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට ලක් වනු ඇත.

  • යෝෂිත රාජපක්ෂ යනු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයාය
  • ඔහු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රාජපක්ෂ පවුල ක්‍රමයෙන් වැඩෙන විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත
  • ශ්‍රී ලංකාව වත්මන් නායකත්වය යටතේ දූෂණ විරෝධී පියවර ගැනීම දිගටම ක්‍රියාත්මක කරයි

නඩු කටයුතු රටේ අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට යත්ම, නිශ්චිත චෝදනාවන් සහ ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විෂය පථය විස්තර කරමින් සමස්ත ප්‍රකාශයක් අධිකාරීන් තවම ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කර නොමැත.

රටේ නූතන ඉතිහාසයේ භයංකාරම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ජනතාව තවමත් සුවය ලබමින් සිටින හෙයින් ඔවුන් අතර ගැඹුරින් දෝංකාර දෙන හැඟීමක් වන, බලවත් දේශපාලන චරිත වගකිවයුතු කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධිෂ්ඨානය මෙම අත්අඩංගුවෙන් තවදුරටත් අවධාරණය වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැති ඓතිහාසික ව්‍යාපාරික රැස්වීමකට著名 ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ ආයෝජකයින් 225 දෙනෙකු එක් රැස් වූ අතර, එය දෙරට අතර…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා වීමේ අරමුණින් අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙම…

17 Jun 2026 Discuss
15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති

ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය (VIASL) විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා මෙතෙක් ලබා දෙනු ලැබූ 15% තක්සේරු වට්ටම…

17 Jun 2026 Discuss