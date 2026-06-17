15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති
ශ්රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය (VIASL) විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා මෙතෙක් ලබා දෙනු ලැබූ 15% තක්සේරු වට්ටම ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් එම වාහනවල මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට නියමිත බව ඔවුහු පවසති.
වෙනස් වන්නේ කුමක්ද?
පාවිච්චි කළ වාහනවල රේගු තක්සේරු වටිනාකම මත ලබා දෙනු ලැබූ 15% වට්ටම, ආනයනකරුවන්ට යම් සහනයක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, ගාස්තු හා බදු ගණනය කෙරෙනු ලබන බදු පදනම effectively අඩු කරනු ලැබීය. මෙම සහනය දැන් ඉවත් කිරීමත් සමඟ, ආනයනය හා සම්බන්ධ ගාස්තු ගණනය කිරීමේදී සම්පූර්ණ තක්සේරු වටිනාකම භාවිත කෙරෙනු ඇති බැවින්, රටට ඇතුළු වන පාවිච්චි කළ වාහනවල ගොඩ බෑමේ පිරිවැය සෘජුවම ඉහළ යනු ඇත.
වාහන මිල මත බලපෑම
VIASL සංගමයට අනුව, පාරිභෝගිකයන් මත ඇතිවන දෙවනු ආචරණ බලපෑම සැලකිය යුතු තරම් වනු ඇත. ආනයනකරුවන්ට තීරු බදු අය කිරීමේ අවස්ථාවේ දී ඉහළ පිරිවැයක් දරන්නට සිදු වන බැවින්, එම අමතර වියදම් සිල්ලර වෙළෙඳපොළේ ගැනුම්කරුවන් වෙත මාරු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෑත කාලීන ආර්ථික පීඩනයන් හේතුවෙන් ජනප්රියත්වය ඉහළ ගිය මිල අධ්යනය කළ හැකි පාවිච්චි කළ වාහන සෙවූ ශ්රී ලාංකිකයන්ට, මෙතෙක් දරාගත හැකිව තිබූ ආදායම් සීමා ඉක්මවා යන මිල ගණන් ඉදිරිපිට ළඟා විය නොහැකි තත්ත්වයට පත් විය හැකිය.
- ආනයන බදු හා රේගු ගාස්තු මේ මතු සිට පාවිච්චි කළ වාහනවල සම්පූර්ණ තක්සේරු වටිනාකම මත ගණනය කෙරෙනු ඇත
- ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහනවල සිල්ලර මිල ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
- අයවැය සීමා ඇති පාරිභෝගිකයන් හා මුල් වරට වාහන ගන්නා අය වඩාත්ම බලපෑමට ලක් වනු ඇත
කර්මාන්ත අංශයේ උත්සුකයන්
VIASL සංගමය අදාළ බලධාරීන්ගෙන් මෙම ප්රතිපත්ති වෙනස නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි ලෙස සීමා වූ වාහන ආනයන අංශය ක්රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති මෙවැනි අවස්ථාවක මෙය ඉල්ලුම අඩු කළ හැකි බවත් ඔවුහු තර්ක කරති.
15% තක්සේරු වට්ටම ඉවත් කිරීම, ගෘහස්ථ අයවැය දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති මෙවැනි අවස්ථාවක, අවසාන පාරිභෝගිකයා සඳහා ඉහළ මිල ගණන්වලට සෘජුවම හේතු වනු ඇත.
සංගමය අවධාරණය කළේ, විශේෂයෙන් නව වාහනයක් මිලදී ගැනීමට අසමත් මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා රටේ ප්රවාහන අවශ්යතා සපුරාලීමේ ක්රියාවලියේ ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි. මිල ගණන් තියුණු ලෙස ඉහළ ගියහොත්, ගැනුම්කරුවන් නියාමනයකින් තොර අතෙන් අත ද්විතීයික වෙළෙඳපොළ කරා යොමු වීමට හෝ පෞද්ගලික ප්රවාහනයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම වළකින්නට සිදු වීමේ අවදානමක් ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ච අවස්ථාවේදී පනවනු ලැබූ ආනයන සීමා ක්රමානුකූලව ලිහිල් කරමින් සිටින අතර, වාහන ආනයන අංශය ද සාමාන්ය තත්ත්වයට ක්රමයෙන් ආපසු හැරෙන අංශ අතර වේ. කෙසේ වෙතත්, බදු ව්යූහ හා තක්සේරු ක්රමවේද සඳහා අඛණ්ඩව සිදු කළ ගැලපීම් හේතුවෙන් වාහන හිමිකාරත්වයේ පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක පැවතේ. මේ නවතම වෙනස, දැනටමත් පිරිවැය බරෙන් නැමුණු පාරිභෝගිකයන් මත තවත් පීඩනයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කර්මාන්ත අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තක්සේරු ප්රතිපත්තියේ රාජ්ය ආදායම් සම්බන්ධ සාධක, දරාගත හැකි මිල ගණන් හා යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති වාහන වෙළෙඳ අංශය මත එය ඇති කරන පුළුල් බලපෑම සමඟ සංසන්දනාත්මකව සලකා බලන ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.