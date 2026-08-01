මාරාන්තික බෝම්බ ප්රහාර හමුවේ ශ්රී ලංකාව උසස් අවධානම් තත්ත්වයට
බලධාරීන් සම්බන්ධීකෘත පිපිරීම්වලට ප්රතිචාර දක්වද්දී රට භීතියෙන් වෙළේ
දූපත් රාජ්යය පුරා කම්පනය ඇති කළ හා පුළුල් ජාත්යන්තර කනස්සල්ල අවදි කළ මාලාවක් වූ විනාශකාරී බෝම්බ ප්රහාර වැලකින් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව උසස් අවධානම් තත්ත්වයකට පත් කර ඇත.
පිපිරීම් ඇති වූ වහාම ආරක්ෂක හමුදා ක්රියාත්මක කරන ලද අතර, තවදුරටත් සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට සහ ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි තහවුරු කර ගැනීමට ගත් ප්රයත්නයක් ලෙස බලධාරීන් රට පුරා ප්රධාන ස්ථානවලට අතිරේක පුද්ගලයන් යෙදවීමත් සමඟ නිරීක්ෂණ තීව්ර කළහ.
රට කම්පනයෙන්
ප්රහාර හේතුවෙන් පුරවැසියන් දැඩි කාංසාවට පත් වූ අතර, ප්රධාන නගර සහ නාගරික ප්රදේශවලට විශාල ආරක්ෂක පිරිස් නියෝජනය කෙරෙමින් බොහෝ වැසියෝ නිවෙස් තුළ රැඳී සිටීමට තෝරා ගත්හ. පොදු රැස්වීම් දැඩි සෝදිසිකිරීමකට භාජනය කෙරුණු අතර, ජනතාව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙසත් සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ප්රමාදයකින් තොරව වාර්තා කරන ලෙසත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටියහ.
රාජ්ය නිලධාරීහු තර්ජනයේ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට සහ අදාළ සියලු ආරක්ෂක ආයතන හරහා සවිස්තරාත්මක ප්රතිචාරයක් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට හදිසි රැස්වීම් කැඳවමින් අර්බුදය විසඳීමට ශීඝ්රයෙන් ක්රියාත්මක වූහ.
ජාත්යන්තර ප්රජාව ප්රතිචාර දක්වයි
බෝම්බ ප්රහාර පිළිබඳ ප්රවෘත්ති ජාත්යන්තර ප්රජාවගේ කනස්සල්ල ගලා ඒමට හේතු වූ අතර, විදේශ රජයන් සහ ලෝක නායකයෝ ශ්රී ලංකාව සමඟ සහයෝගීතාවය ප්රකාශ කරමින් ශක්තිමත්ම වචනවලින් ප්රහාර හෙළා දැකූහ.
රාජ්ය බලධාරීහු ඔවුන්ගේ විමර්ශන දිගටම පවත්වාගෙන ගිය අතර, රට ඛේදවාචකය සමඟ ගනුදෙනු කරද්දී, ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ පිපිරීම් අනතුරු ව්යාප්ත කාලය තුළ තර්ජන මට්ටම ඉහළ මට්ටමක පැවතුණු බවට අනතුරු ඇඟවූහ.
රජය වගකිව යුත්තන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට සහ රට පුරා සෑම පුරවැසියෙකුගේම ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමට අවශ්ය සියලු පියවර ගන්නා බවට පොරොන්දු දෙද්දී, මෙම ඉතා දුෂ්කර මොහොතේදී ශ්රී ලාංකිකයන් එකමුතු ව සිටින ලෙස ඇරයුම් කෙරිණ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.